Tijdschrift Runner’s World loopt vooraan

Olivier Hemel Beeld Martyn de Jong

Ze hadden het hem na zijn opleiding nog zo gezegd: ‘Ga niet bij een blad werken, die markt is ten dode opgeschreven’. Olivier Heimel (42), misschien wel meer hardloper dan hoofdredacteur, sloeg het advies in de wind en kreeg de leiding over een gezond hardlooptijdschrift. Daarvoor verdiende hij zijn sporen bij de Vara-gids en Esquire.

Samen met de andere bladen van Hearst Netherlands heeft het jarige Runner’s World, met Bicycling en Men’s Health het sportcluster van de uitgever, een nieuw onderkomen. Het vijf verdiepingen tellende gebouw in de Houthavens is omgeven door water. Heimel, met zijn slanke loperslichaam onderuitgezakt in een grote fauteuil, kijkt tevreden uit over de haven. “We bereiken met ons merk een stabiel aantal loopfans. Met 20.000 abonnees en 8.000 tot 10.000 bladen in de losse verkoop zien maandelijks 160.000 hardlopers ons blad. Dat is mede te danken aan ziekenhuizen, fysiotherapeuten en sportkantines waar Runner’s World op tafel ligt.”

Runner’s World richt zich volgens de inwoner van Den Bosch op de geoefende marathonloper tot de recreant die weinig kennis heeft van duurloopjes of intervaltrainingen. Al valt de absolute beginner net buiten de doelgroep. Heimel: “Als je begint met vissen, ga je er ook niet een blad over lezen. Voor Runner’s World moet je een meer dan latente interesse in hardlopen hebben.”

Podcast

Die interesse zit in ieder geval op de redactie. In lunchpauzes lopen de medewerkers regelmatig een rondje door Amsterdam. Heimel doet dat samen met marketingdirecteur Imo Muller, misschien niet geheel toevallig de twee snelste hardlopers van het tijdschrift. Het is hun manier van vergaderen zonder gestoord te worden.

De inhoudelijke strategie wordt bepaald door Heimel, die naast het onlinebereik met name trots is op zijn podcast met professioneel atlete Susan Krumins. “Ik vind het mooi aan mijn baan dat ik met haar en bijvoorbeeld wereldrecordhouder Eliud Kipchoge kan praten. Maar ons succes is niet vanzelfsprekend, het blijft opletten geblazen. Alle hardlopers weten ons te vinden. We zijn een begrip in de loopwereld, het marketingkanon van Nederland.”

Het blad heeft zijn oorsprong in de Verenigde Staten. Inmiddels zijn er uitgaves over de hele wereld, elk met een eigen redactie. Volgens Heimel is de inmenging vanuit de VS geslonken onder zijn bewind. “Soms vragen ze om een andere coverfoto, dat is het wel. We zijn autonoom en vrij om te experimenteren.”

Heimel, die zich Nederlands kampioen op de 800 meter bij de veteranen mocht noemen: “We mogen voor elk nummer putten uit internationale edities, die worden dan vertaald. Het liefst haal ik alle verhalen van eigen bodem. Het is belangrijk om hart en ziel van eigen mensen te tonen.”

Slechte interviewer

Al met al lijkt Heimel een atypische hoofdredacteur. Hij noemt zichzelf een slechte interviewer – “mijn vrouw zegt dat ik te veel over mezelf begin te lullen” – en staat liever niet op de voorgrond. “Ik ben geen evenementenman, dat zijn niet de plekken waar ik geniet. Ik sta niet graag voor een volle zaal, maar in die positie word ik met mijn functie soms gedrukt.“

Wat hij wel kan? Motiveren, inspireren en een hardwerkende groep medewerkers om zich heen verzamelen. “Als ik deze goede mensen bij elkaar kan houden, gebeuren hier nog veel mooie dingen.”