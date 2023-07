Tijdreis in klederdracht: Monnickendam herbeleeft de Slag op de Zuiderzee

Met een overvolle agenda aan activiteiten wordt in Monnickendam vanaf deze week de Slag op de Zuiderzee van 1573 herdacht en gevierd. Honderden inwoners hijsen zich in middeleeuwse kleding om de Spanjaarden nog eens mores te leren.

Watergeus? Check. Spaanse soldaat? Check. Stadsomroeper? Check. Marskramer? Check. Pastoor? Check. Onverschrokken deerne die op het punt staat de Spaanse soldaat voor rotte vis uit te maken? Check.

Monnickendam is klaar om de Slag op de Zuiderzee van 1573 te herdenken en te vieren. Deze week gaat een programma van start dat duurt tot in het najaar. Het grote spektakel vindt de komende twee weken plaats, met op donderdag aanstaande het naspelen van de bestorming van de stadspoort door de watergeuzen en, volgende week zaterdag, een nabootsing op de Gouwzee van het historische treffen tussen de Spaanse vloot en de Geuzenvloot, inclusief kanonnen, rook en lichteffecten.

Frans Fontaine, verkleed als admiraal Bossu van de Spaanse armada. ‘Niemand wilde de grote schurk zijn.’ Beeld Amaury Miller

Onder de honderden Monnickendammers die de komende weken in middeleeuwse kleding de straat opgaan, zijn ook de leden van de lokale toneelvereniging De Brug. In maart van dit jaar werd in gebouw Samuel nog het jaarlijkse blijspel opgevoerd, meteen daarna zijn de voorbereidingen begonnen voor de Slag op de Zuiderzee. “Het begint nu echt te leven,” vertelt Werncke Husslage – in het dagelijks leven adviseur stedelijke ontwikkeling, nu stadsomroeper – na de wekelijkse repetitie in het voormalige weeshuis. “Iedereen heeft er zin in.”

Hoop narigheid

Dat is niet overdreven. Het historisch centrum van Monnickendam hangt vol met vlaggen en banieren. Op verschillende plekken hebben bewoners hun deurbordjes vervangen door in elkaar geknutselde gevelstenen met een verwijzing naar hun naam. De leden van De Brug zijn diep in de geschiedenis van de Slag op de Zuiderzee gedoken. Frans Fontaine in het bijzonder in de lotgevallen voor, tijdens en na de zeeslag van Maximiliaan van Hénin Liétard, beter bekend als de graaf van Bossu en admiraal van de Spaanse armada die Amsterdam als uitvalsbasis had.

De leden van toneelvereniging De Brug zijn diep in de geschiedenis van de Slag op de Zuiderzee gedoken. Beeld Amaury Miller

Een onmiskenbare schurkenrol dus voor de vaste regisseur van de toneelvereniging. “Ik voelde de bui de afgelopen maanden al hangen,” vertelt Fontaine. “Steeds als ik op straat iemand van de organisatie tegen het lijf liep, was het van: we zoeken nog een Bossu. Niemand wilde de grote schurk zijn. Uiteindelijk ben ik maar overstag gegaan, ook al betekent het voornamelijk een hoop narigheid. Eerst verlies ik de slag, daarna word ik in optocht door de stad gevoerd en vervolgens drie jaar gevangengehouden in het voormalige weeshuis in Hoorn.”

Een van de tegenspelers van Bossu is de burgemeester van Monnickendam, Cornelis Dirkszoon, die leiding gaf aan de 25 schepen die samen de Geuzenvloot vormden. Dirkszoon, een rol voor schrijver en verhalenverteller Martin Harjus, was in 1572 aangetreden als burgemeester. “De geuzen hadden de stad ingenomen,” vertelt Husslage. “Samen met de burgerij drongen ze de Grote Kerk binnen waar het vroedschap net op het punt stond drie nieuwe burgemeesters te kiezen. In een tamelijk dreigende sfeer gingen de meeste stemmen naar Cornelis.”

Stoere matroos

En dan is er ook nog Jan Haring, de stoere matroos uit Hoorn, die geschiedenis schreef door tijdens de Slag op de Zuiderzee aan boord van het Spaanse vlaggeschip in het want te klimmen en er met de vlag vandoor te gaan. Haring moest zijn daad met de dood bekopen, maar werd meteen ook onsterfelijk: nog elk jaar wordt in Monnickendam ter zijner ere de Jan Haring Race gehouden. Op woensdag 12 juli wordt uitgemaakt wie tijdens de zeeslag Jan Haring mag spelen. Of Janneke Haring, zegt Tineke Steur, het is per slot van rekening geen 1573 meer.

Steur is een van de zeven bestuursleden die samen verantwoordelijk zijn voor het programma. “Er zijn veel meer mensen betrokken hoor,” voegt ze er meteen aan toe. “We hebben een watergroep die verantwoordelijk is voor de zeeslag, een kledinggroep die mensen helpt met het maken van middeleeuwse kleding, een bouwgroep die de stadspoorten heeft gemaakt en de binnenstad heeft versierd, en een cultuurgroep die de nabootsingen voor zijn rekening neemt en zorgt dat alles een beetje verloopt zoals het zich 450 jaar geleden afspeelde.”

Alles bij elkaar een geweldige inspanning voor heel veel troeters, zoals de Monnickendammers in de streek worden genoemd. Steur: “En we hebben nog geaarzeld of het wel moest doorgaan. We kwamen vorig jaar net uit corona. Er was weinig tijd om het jubileum goed voor te bereiden. In september hebben we een informatiebijeenkomst in de Grote Kerk gehouden om te kijken of er animo was. Daar kwamen meer dan tweehonderd mensen op af, allemaal even enthousiast. Op het eind van de avond was er een bestuur, en stonden de werkgroepen in de steigers.”

Jubileummunt

De geestdrift die de plannen losmaakte, heeft alles te maken met de traditie. Met name de oudere Monnickendammers bewaren nog dierbare herinneringen aan het jaar 1973, toen de Slag op de Zuiderzee ook al eens groots werd nagespeeld. “Ik was toen een deerntje van zestien jaar,” zegt Tineke Steur lachend over dat jubileum. “Nu ben ik een oude vrouw. Het geldt voor de meeste bestuurders, dat zij die herdenking als kind hebben meegemaakt. Iedereen herinnert zich nog de gezelligheid en de saamhorigheid in de stad. Dat willen we graag nog eens overdoen.”

De tijdreis in klederdracht zegt ook iets over alle veranderingen die Monnickendam in de loop van de decennia heeft ondergaan. De zelfstandige gemeente van toen is tegenwoordig onderdeel van de gemeente Waterland, het aantal inwoners van de stad bijna verdubbeld tot 10.000. Steur heeft er vertrouwen in dat ook de nieuwkomers de komende weken van de partij zullen zijn. “We hebben een speciale jubileummunt laten slaan. Er zijn er zesduizend van gemaakt. Die zijn inmiddels bijna allemaal weg. Dat zegt veel over de betrokkenheid.”

De herbeleving van de Slag op de Zuiderzee heeft in dat opzicht ook iets geruststellends: ondanks alle veranderingen doen de Monnickendammers – geboren of geïmporteerd – ook dit keer massaal mee aan het jubileumjaar. Zoals de strijd tegen de Spanjaarden indertijd de Westfriese steden verenigde, zo zal de heropvoering van de confrontatie op de Gouwzee de inwoners van het huidige Monnickendam samenbrengen. En, nog een zekerheid, als de kruitdampen eenmaal zijn opgetrokken, zullen ook dit keer de geuzen hebben gewonnen.

Voor het hele programma: www.slagopdezuiderzee2023.nl

‘De slag op de Zuiderzee, 1573', van Jan Theunisz. Blanckerhoff (1663). Afgebeeld is het moment waarop het vlaggenschip van admiraal Bossu wordt geënterd. Beeld Rijksmuseum