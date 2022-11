Tijdloze kleding bij Teym in de Utrechtsestraat: ‘Kleren weggooien vond ik moeilijk’

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: van ontwerper voor Karl Lagerfield naar oprichter van slowfashionmerk Teym, nu in de Utrechtsestraat.

Zeven jaar geleden ontwierp Maxime Cartens (32) de volgens haar perfecte parka. Het was het eerste item van haar slowfashionmerk Teym. “Ik miste een jas die kwalitatief goed was én ik echt mooi vond,” vertelt ze.

Sinds The Parka (€399) heeft ze elk jaar een kledingstuk aan de lijn toegevoegd. Nu opent ze een eerste winkel op de Utrechtsestraat, met naar eigen zeggen een tijdloze garderobe. “Deze heb ik nu vier jaar aan,” vertelt ze terwijl ze naar haar donkerblauwe Teymcoltrui wijst.

De winkel moest ‘warm aanvoelen’ voor Cartens. “Vaak hebben slowfashionmerken een wit en minimalistisch interieur, dat wilde ik niet.” In de Teymwinkel ligt een grijs-beige tapijt en de muren zijn bedekt met houten platen. Passen doe je er achter dikke groene fluwelen gordijnen die tot op de vloer hangen.

Cartens ontwierp jaren voor het merk Karl Lagerfeld. “Ik had moeite met de snelle uitverkoop en het daarna weggooien van overgebleven kleren.” Daarom vult ze de collectie aan, in plaats van dat ze hem vervangt. “Soms weet je pas dat iets een lievelingsitem is als je het lang hebt, en wil je er nog een.”

Zelf loopt ze het liefst in The Merino Sweater (€159) die ze in negentien verschillende kleuren verkoopt. Van kobaltblauw tot een fel warm oranje. Het model is bij alle truien hetzelfde, maar het kraagje kun je rond, met een v-lijn of een colletje kopen. “Verder draag ik in de zomer altijd de sandalen (€199) en in de winter de chelsea boot (€249).”

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.