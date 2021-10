Tijdens het Dogtoberfest kun je samen met je hond uit eten bij Pllek

Beeld Shutterstock

Ik weet niet wat ik moet vragen.

“Het idee is dat je lekker gaat dineren met je hond. De chef van Pllek heeft speciale driegangenmenu’s voor honden en mensen gemaakt. Bij het kopen van je kaartje kun je aangeven of je hond klein, groot of heel groot is. En of hij allergieën heeft. We reserveren tijd voor een plas- en poeprondje, en hebben poepzakjes laten maken.”

En dan zit je met je hond aan tafel?

“Dat klopt. Al zit je hond natuurlijk niet op een stoel. En eet hij niet van een bord, maar uit een speciaal gemaakte hondenbak. Er wordt ook hondenbier geschonken.”

Waarom eigenlijk?

“Lagunitas, een Californisch biermerk dat ook in Amsterdam zit, haalt in oktober overal ter wereld geld op voor een goed doel gerelateerd aan honden. In Amsterdam is dat de Dierenopvang Amsterdam (DOA). In de eerste twee weken van oktober ging er per verkocht biertje tien cent naar DOA. Vrijdag over­handigen we de cheque.”

Waarom honden? Vanwege de woordgrap?

“Bij Lagunitas zijn ze dol op honden. Ze staan op de blikken en flessen, en ook op het logo van het bedrijf.”

Gaan al die honden niet blaffen en door elkaar lopen?

“De kans is groot dat het hysterisch wordt. Eigenaren moeten zelf inschatten of hun hond daar tegen kan. Ik denk dat het geweldig wordt voor hondenliefhebbers.”

Kun je ook zonder hond komen?

“Ja.”

Hoeveel kost het?

“35 euro per persoon, de hond is ­gratis. Er zijn ook Amsterdamse artiesten met hun hond, een gedragstherapeut, een photobooth en een veiling met hondenaccessoires.”