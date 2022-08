Tijdens de lunchpauze in het ijsbad, bij Renessence op de Zuidas

Beeld Daphne Lucker

“We wilden graag een plek creëren waarbij is er aandacht is voor het fysieke, het spirituele én het mentale,” zegt manager van Renessence Tess Nooren (31). In de voormalige Gustav Gym op de Zuidas is tegenwoordig een well-being-walhalla gevestigd. “Westerse geneeskunde en alternatieve visies komen hier samen.”

In het midden van de riante centrale ruimte praalt een lichtroze zitkuil. Verder staan er kleine tafels en kunnen klanten aan het barretje in de hoek koffie halen. Het pand heeft een hoog plafond en kent, op de bank na, aardse tonen en veel verschillende grote planten. Op allerlei plekken staan brandende kaarsen en liggen stralend witte opgevouwen badjassen. Welzijnsgidsen – een soort hosts – vangen klanten voor en na de behandeling op, en zijn te herkennen aan hun volledig witte outfit.

“Vaak zijn het expats en mensen die werken op de Zuidas. Sommige komen tijdens de lunch in het ijsbad zitten.” Naast het ijsbad, waarbij uitgebreid aandacht wordt besteed aan ademhaling (15 minuten, met audiobegeleiding €18), biedt Renessence ook de zuurstof-hydroxytherapie (vanaf €40) aan. De therapie voert het zuurstofniveau in het lijf op, wat het uithoudingsvermogen moet vergroten en stress bestrijdt. Een massage (75 minuten voor €125) kun je er ook krijgen.

Nooren, over het brede aanbod aan therapieën en behandelingen: “Mensen hebben op verschillende momenten verschillende behoeftes. Wij proberen daar zo goed mogelijk op aan te sluiten.”

Renessence

George Gershwinlaan 520

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.