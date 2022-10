Tijden veranderen

Wie zich in het Stadsarchief in de Vijzelstraat begeeft, krijgt het gevoel dat de tijd heeft stilgestaan. De stilte, de bruine meubelen, de portier bij de deur: alles verwijst naar tijden die geweest zijn.

Dat gevoel wordt nog sterker als je doorloopt naar de vierde verdieping, waar het Maria Austria Instituut (MAI) zit. Het MAI beheert het werk van zo’n zestig fotografen die een uitgesproken band hadden met Amsterdam, wat neerkomt op een archief met - naar schatting – twee miljoen beelden. Die foto’s zijn overigens niet van de minsten. Zo vertegenwoordigt het MAI het werk van Eva Besnyö, Ad Windig, Sam Presser, Paul Huf en natuurlijk naamgever Maria Austria.

In dit nummer duiken we in het archief van het MAI én kijken we ook alvast rond bij de nieuwe expositie Al die Amsterdamse mensen..., gemaakt samen met het Stadsarchief. Ook deze beelden hebben het effect van een tijdmachine. Neem bijvoorbeeld de foto van Sam Presser uit 1950, waarop mensen gezamenlijk naar een wielerwedstrijd kijken voor de melkwinkel van H.J.A. op de Lindengracht. Wie dit beeld goed bekijkt, wordt overvallen door weemoed en ook ongeloof. Dat het ooit zo was, en eigenlijk helemaal niet zo gek lang geleden.

Amsterdam is een dankbaar onderwerp voor deze fotografen geweest. Opvallend kozen ze vaak voor onderwerpen dicht bij huis: Amsterdammers druk met hun dagelijkse beslommeringen, in hun vertrouwde buurt. Hierdoor voelen de foto’s dichtbij. Het zijn alledaagse verhalen, maar net even anders dan we nu gewend zijn. ‘De goede, oude tijd’, zeg maar. Zoals toekomstige generaties dat zeggen bij de beelden van 2022.

Judith Zilversmit, Chef PS