Tijd voor een gesprek over bloemetjes en bijtjes

Beeld Shutterstock

Waar zijn uw bijen op dit moment mee bezig?

“In de winter clusteren bijen in hun kast om elkaar warm te houden. Rond deze tijd zullen de eerste ­dappere bijen weer uitvliegen om voedsel te verzamelen. De koningin begint namelijk weer met eitjes ­leggen om het volk te laten groeien voor de zomer.”

Doet ze dat helemaal alleen?

“Zolang de koningin gezond is, is zij de enige die eitjes legt. Na een jaar of drie à vier merken de werksterbijen dat ze oud begint te worden en ­dwingen ze haar prinsesseneieren te leggen. Daarna verstoten ze haar. Een van de prinsessen wordt de ­nieuwe koningin door op een ‘bruidsvlucht’ te gaan en zich te laten bevruchten door verschillende ­mannetjes, de darren. Die zitten dan trouwens al op de nieuwe prinsessen te wachten in een ‘darrencafé’.”

Klinkt gezellig.

“Ja hè? Die darren zien er trouwens ook schattig uit, ze zijn een beetje dikker en hebben heel grote ogen om de prinsessen mee te spotten –een beetje hommelig. Zodra de prinses bevrucht is, vliegt ze terug naar de kast. Dat is de laatste keer dat ze ­buiten komt, daarna blijft ze binnen, om te regeren.”

Elke vier jaar een nieuwe regeringstermijn, dat komt me bekend voor.

“Precies. Bijen hebben namelijk ook een democratie – eentje waar wij veel van kunnen leren. In een bijenvolk is de leider heilig, maar als die niet meer goed functioneert, wordt ze verstoten.”

“Én bijen communiceren erg goed met elkaar. In zo’n kast is geen ruimte voor polarisatie, want dan sterft een volk gewoon uit. Een wijze les, als je het mij vraagt.”