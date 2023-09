Tien zeges op rij voor Verstappen: ‘Dit record betekent waanzinnig veel voor Max’

Een vertrouwd beeld: Max Verstappen spuit voor de tiende achtereenvolgende keer met champagne op het podium. Beeld SEM VAN DER WAL/ANP

Je merkt het aan alles in de paddock van het Autodromo Nazionale Monza, dit is niet zomaar een zege van Max Verstappen. De 47ste F1-overwinning van de Nederlander is er een voor de eeuwigheid. De schouderklopjes bij Red Bull Racing zijn net wat steviger, de glimlachen net wat breder, de superlatieven net wat gemeender. Alsof de andere negentien teams er amper toe doen, zwermen bijna alle camerateams als bijen rond de houten ‘hospitality unit’ van Red Bull Racing, waar de ene na de andere hotshot na de podiumceremonie stralend aankomt voor een glas champagne.

Dat alles omdat de tweevoudig wereldkampioen heeft geflikt wat tien jaar lang voor onmogelijk werd gehouden. Tien zeges op rij, eentje meer nog dan Sebastian Vettel, die eind 2013 voor dezelfde renstal deed. “Toen dachten velen in het team dat niemand dat ooit nog zou lukken, maar inmiddels weten we beter. Tijden veranderen,” aldus teamadviseur Helmut Marko, die het aandurfde om eerst Vettel en vervolgens Verstappen op jonge leeftijd naar Red Bull te promoveren. “Sebastian heeft me al een berichtje gestuurd dat we nu voor de twaalf zeges op rij moeten gaan. Hij heeft het zelf ook nooit als iets voor de eeuwigheid gezien.”

Constant presteren

Wat Verstappen in Italië presteert is Red Bullhistorie, Formule 1-historie. Andere coureurs hebben races gewonnen, andere coureurs hebben titels gewonnen, maar niemand heeft tien races op rij gewonnen. “Dat is eh, correct,” reageert Verstappen een uurtje na het Wilhelmus nuchter als altijd wanneer hij die constatering voor de zoveelste keer voor de voeten geworpen krijgt.

Een dag eerder heeft hij al verteld hoe belangrijk constant presteren is in de Formule 1. “Als team heel veel races achter elkaar winnen is altijd moeilijk. Daar mogen we best trots op zijn.”

Dus ja, wat moet hij er nog meer over zeggen? “Tien keer winnen, dat verwacht je niet. Ik had het voorafgaand aan dit seizoen niet eens voor mogelijk gehouden. We moeten er als team dus maar flink van genieten, want dit soort seizoenen komen niet vaak voorbij. Net als dit soort streaks.”

Jachtluipaard

Was zijn serie in Monza ook maar even in gevaar? Nee. Carlos Sainz doet er, gestart van pole, alles aan, maar Verstappen is op zijn 25ste allang niet meer die soms wat ongeduldige, ontembare tijger. Als het moet wacht hij als een jachtluipaard zijn kansen af. En ja hoor, één foutje van Carlos Sainz na vijftien rondjes en iedereen weet dat de tiende overwinning aanstaande is.

Het voelt elke keer als wachten op het bijna onvermijdelijke. En toch, Verstappen had wat zenuwen vooraf, verklapt Marko. “Hij was nerveus ja, meer dan normaal,” vertelde de Oostenrijker, met een zweem van een glimlach. Want als Marko iets weet, is het wel dat de wereld die laconieke houding van de Nederlander, als het statistieken betreft, niet al te serieus moet nemen. “Weet je, voor Max betekent dit record waanzinnig veel. Ik denk zelfs dat dit voor hem belangrijker is dan onze honderdste zege als team eerder dit jaar in Canada voor ons was. Ik had het idee dat hij het persoonlijk héél belangrijk vond om dit record te breken. En nu hij het heeft, zal hij een stuk relaxter zijn in de races die nog komen gaan.”

Perfect season

Dramatisch nieuws voor de concurrenten, die toch al maanden alleen zijn achterlichten zien. Over twee weken wacht de GP van Singapore – volgens Verstappen de lastigste resterende race. Weer een potentieel recordweekend, na tien volgt elf. Daarna komt normaliter snel die derde wereldtitel. Nog acht races de tijd.

En blijft het nog altijd ongeslagen Red Bull Racing zo doordenderen, dan wordt het misschien wel een perfect season, in 73 jaar nooit vertoond Formule 1. Daarom is dat volgens Marko ook een doel waar je niet zomaar over praat. “Allereerst telt die wereldtitel, maar winnen we over twee weken ook in Singapore, dan bestaat de kans dat we ze allemaal kunnen winnen. Tja, dan wordt het misschien wél een doel.”

De grote vraag is dus waar deze wonderlijke serie gaat eindigen. Raymond Vermeulen, sinds jaar en dag de manager van de Verstappens, durft het niet te voorspellen. “Op dit moment zit Max met superveel vertrouwen in a league of his own,” ziet Vermeulen. “Hij gaat nu niet opeens zeggen: we hebben er tien, het is gedaan. Tien is tien, maar als het over twee weken elf is, is dat ook mooi.”