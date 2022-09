Tien herders zoeken een baasje op Herderdag in Hoofddorp

Beeld Getty Images

Hoeveel herders maken hun opwachting?

“Op de rode loper hebben wij er vier uit ons asiel, van andere plekken komen er nog eens vier, er komen tien herders om aan demo’s mee te doen, en we introduceren via het beeldscherm een aantal herders dat verhinderd is, bijvoorbeeld omdat ze niet graag reizen.”

Is dit uw idee?

“Om precies te zijn dat van mijn collega Jennifer Finkelnberg, zij is bij ons de gedragstherapeut. Zij denkt dat gedragsproblemen goed te ondervangen zijn door de herders beter te plaatsen.”

Wat voor karakter moet een herderbaasje hebben?

“Een beetje kort door de bocht gezegd, zijn dat mensen die streng doch rechtvaardig zijn. Je moet zelf goed in balans zijn, sterk in je schoenen staan en in staat zijn ook je zachte kant te laten zien. Herders hebben natuurlijk ook verschillende karakters, en een Mechelse herder is een werkhond, een Hollandse herder is kleiner, een Duitse herder meer een terreinhond, de Tervuurse herder is langharig. Wel zijn het allemaal hondjes die een maatje voor het leven zoeken. Met een herder heb je echt een bondgenoot. Ik kom zelf uit een herdersgezin, ik kan dat bevestigen.”

Mag iedereen langskomen?

“Iedereen is welkom, zaterdag vanaf twaalf uur. Ik reken op veel toeloop, want we hebben al drie jaar geen open dag gehad. Tot vier uur organiseren we de rode loper, zoeken de perfecte match want we zijn in het asiel toch een soort matchmakers, en zijn er demo’s over bijvoorbeeld beheersing en speuren. Er staat zelfs een frietkraam.”

Wat voor hond heeft uzelf?

“Een Amerikaanse sheperd.”