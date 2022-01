Thull’s Deli is juist in zee gegaan met een ‘slow’ fietskoerier

Van ondernemers wordt in coronatijd veel creativiteit gevraagd. Hoe gaan ze om met de lockdown? Dat lees je in de rubriek Open tijdens corona. Vandaag: bij Thull’s Deli komen mensen in de lockdown vaker voor luxe wijnen. Eigenaar Simone van Thull (52) vertelt.

Wat betekent de lockdown voor uw zaak?

“We zijn een eetwinkel, dus we mogen open blijven. Dat is ontzettend fijn. We kunnen helaas geen gefermenteerde en ingemaakte producten meer leveren aan de horeca, maar we verkopen het wel nog in onze winkel. Ook de catering gaat niet door. Toch ervaren we het als een enorme zegen dat we aan het werk kunnen in de winkel. Mensen willen toch lekkere broodjes halen, voor thuis of voor een wandeling.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“We kijken hoelang dit duurt en of we het assortiment kunnen uitbreiden naar wat mensen nu leuk vinden. We zien bijvoorbeeld dat er veel meer luxe wijnen worden gekocht dan normaal. Klanten komen een kaasplankje samenstellen met goede wijnen erbij voor een lekker avondje thuis. Daardoor verkopen we meer wijnen. Ook kookboeken worden veel verkocht.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“Een tijdje terug zijn we in zee gegaan met een ‘slow’ fietskoerier. Niet eentje die er binnen tien minuten is, maar binnen een gekozen tijdvak. Als je de producten in de ochtend bestelt, zijn ze einde van de middag in huis. Ik vind het hysterisch dat mensen binnen zoveel minuten hun boodschappen willen hebben.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Het gaat bij ons echt goed. We missen wel dingen, en dat is niet niks, maar het is niet zo erg als in de horeca. Ik heb jaren als bedrijfsleider in de horeca gewerkt en ik krijg alles mee van ex-collega’s. Mijn hart breekt echt voor hen. Na de laatste persconferentie voelde ik me flink beroerd. Doordat wij zo’n drukke zaak hebben, houden we onszelf staande en gaande.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel weer wordt versoepeld?

“Voor de zaak weet ik het even niet. Persoonlijk ga ik heel graag uit eten, dus dat zou ik als eerste gaan doen. Voor mijn eigen genot en om de horeca te steunen.”

