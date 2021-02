Thuiswerktip: wandelend vergaderen is goed voor de creativiteit

Beeld Getty Images

Uw bedrijf is onlangs het project #samenlopen gestart: lopend ­vergaderen. Vertel.

“Wij helpen bedrijven om online te groeien. Klanten wilden graag afspreken, maar corona maakt dat lastig. Buiten afspreken is dan een oplossing; we ontdekten dat mensen graag buitenkomen voor een goed gesprek. Dat levert meer op dan in een kantoortje, of via Zoom.”

Is thuiswerken dan zo slecht voor de creativiteit?

“Lopend kom je op andere ideeën; je bent vrijer in je gedachtegang. Via Zoom praat je keurig om en om, bijna als in een interview. Creatieve ideeën ontstaan als je met elkaar de discussie aangaat. Steve Jobs vergaderde dagelijks buiten met z’n directie, waarom zouden wij dat niet doen?”

Van de Hooglanderwandeling tot het Bloesempark: de routes zijn uitgestippeld in het Amsterdamse Bos.

“Ja, wij lopen de vaste wandelroutes door de verschillende natuurgebieden van het Amsterdamse Bos. Die zijn te vinden op de website, maar je kunt desnoods sparren langs de grachten. Elke organisatie kan dit doen en ik hoop anderen te inspireren. Wij ­vergaderen bijna alleen nog maar buiten.”

Wat als het regent?

“Dan neem je een paraplu mee en trek je andere schoenen aan. Er is altijd een route die begaanbaar is. Je kunt denken in problemen, of in oplossingen.”

Wat is het laatste briljante idee dat u al wandelend heeft opgedaan?

“We hebben een spel bedacht waarbij je moet achterhalen wie een raket gestolen heeft, haha. Dat is binnenkort beschikbaar voor iedereen. Elke wandeling levert wel een idee op, dus ik zou zeggen: probeer het.”