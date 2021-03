Thuis tote bags maken met de naaitutorials van Studio Sabine Staartjes

Beeld Susanne Stange

Wat betekent de gedeeltelijke lockdown voor uw zaak?

“Ik kan geen groepsnaailessen meer geven en mijn winkel is dicht. Dat kwam best rauw op mijn dak vallen. In december had ik echt het gevoel dat het een goed jaar zou worden en keek ik onwijs uit naar 2021, maar tot nu toe valt dit jaar tegen. Het voelt soms heel oneerlijk dat de overheid bepaalt dat ik dicht moet en ik vervolgens geen steun krijg.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“Mijn hele business ligt plat. Die lockdown is zo onvoorspelbaar. Hierdoor kan ik slecht een jaarplanning maken. Dus ik leef heel erg van week tot week op het moment. Vorig jaar gingen we 1 juni weer open, die datum houd ik voor nu voor ogen. Maar als het eerder zou kunnen, zou dat ontzettend fijn zijn.”

Heeft u nog creatieve inzichten ­gekregen door de situatie?

“Omdat mijn cursisten het jammer vinden dat mijn naailessen niet kunnen doorgaan, ben ik tutorials gaan maken met illustraties die uitleggen hoe je bijvoorbeeld een scrunchie, een bucket hat of een tote bag maakt. Mijn klanten kunnen deze tutorials kopen en krijgen dan alle benodigde materialen opgestuurd, zoals de stof, ritsen en de knopen.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Ik heb de leukste baan die ik kan bedenken en wil dit de rest van mijn leven blijven doen. Ik kan ook niets anders, dus ik laat corona dat niet voor me verpesten. Je moet mee­bewegen als ondernemer, dat probeer ik nu. Maar het moet niet nog een jaar duren.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel verder wordt versoepeld?

“Dan steek ik een confettikanon af en zorg ik dat de hele Postjesweg vol confetti ligt. Ik ga dan volledig uitpakken. Elke bruidsjurk die ik ga maken, wordt dan niet zwart of wit, maar krijgt alle kleuren van de regenboog.”

“Ook denk ik dat het wel wat drukker zal worden in mijn winkel, omdat je ziet dat mensen steeds vaker lokaal en duurzaam willen shoppen.”

