Thuis lunchen saai? Niet met The Sandwich Bar in de stad

Klassiek Mokums meets upscale Amsterdams.

Waar bestellen we?

Broodjeszaken in onze stad kun je grofweg verdelen in twee categorieën: klassiek Mokums en upscale Amsterdams. In het eerste genre vallen de pistoletjes ossenworst en bolletjes warme bal. Drie zaken die dit naar mijn idee extreem goed uitvoeren, zijn Keurslagerij Bastiaan Res, ­traiteur JWO Lekkernijen en Comestibles Kinders. Sandwiches zoals avocado­toast met gepocheerd ei en truffel­mayonaise op ambachtelijk zuurdesembrood liggen aan de andere kant van het spectrum. Ook lekker, maar soms heb je gewoon even zin in niet te moeilijk.

De afgelopen tijd zie ik deze twee stijlen steeds dichter naar elkaar toetrekken. Niet te moeilijk qua beleg, maar wel kwalitatief heel goed – en met hier en daar een bijzondere combinatie van ingrediënten. Zoals bij The Sandwich Bar, met vestigingen aan de Nassaukade en in de Heisteeg. Eigenaren Sofie en Julia gaan met hun concept naar eigen zeggen ‘back to basics’: een plek ‘waar de Amsterdammer nog een simpel broodje kaas kan halen’.

Klinkt goed! Wat biedt het menu zoal?

In de categorie basics: een flink aantal keuzes, van grillworst en roompaté tot tonijnsalade en oude kaas. Het zachte puntje is in de bestelapps verdwenen: je kiest tussen een gewone of speltpistolet. De prijzen zijn sympathiek. De euro’s lopen ietsje op bij de afdeling speciale broodjes, waar bijvoorbeeld de pastrami met koolsla en de vitello tonnato onder ­vallen. Tot slot een aantal warme en koude drankjes en zoetigheden. Mooie kaart.

Tijd om te rijden…

Pas na een uur ontvang ik de bestelling. Maar: alles is met veel zorg ingepakt. Ik koos het broodje pittige kip (€5,45), dat van het kaliber doe-mij-deze-elke-dag-­alsjeblieft blijkt. Sappige, kruidig gemarineerde kippendijen en minuscule blokjes rode ui. Hulde, want ik gruwel van de dikke rauwe stukken die je bij sommige concurrenten ziet. De romige chilimayo is precies pikant genoeg. Aanrader!

Het vegetarische broodje hummus (€6,55) is eveneens een schot in de roos. Royaal belegd met gegrilde groenten, pijnboompitten, rucola en uitstekende kikker­erwtenpuree. Het geld helemaal waard.

Daarbij dronk ik een puike ijskoffie (€4 plus €0,50 voor extra siroop). Zoetig, maar de licht bittere koffiesmaak (dankzij fantastische bonen van het lokale Bocca) speelt de hoofdrol. Een goede hoeveelheid ook.

De Burning Man Juice (€6,95) van sinaas­appel, grannysmithappel, gember, citroen, kurkuma en zwarte peper is een opperbest sapje om de smaakpapillen te prikkelen en je buik blij te maken.

Ik sluit af met een plak heel degelijk gemaakt en supersappig bananenbrood (€4). Thuis lunchen saai? Niet met The Sandwich Bar in de stad.

The Sandwich Bar Open ma-zo 10.30 tot 16.45 uur (weekend tot 17.15 uur)

Bestellen via UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €27,45 voor twee ­broodjes, sapje, ijskoffie en plak bananenbrood

Aanrader Ja!

