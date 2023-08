Thrillerschrijver Marion Pauw: ‘Vrouwen worden veelal na de 40 afgeschreven. Dan ben je een Karen’

Thrillerschrijver Marion Pauw (49) won tweemaal de Gouden Strop en bracht met Tijgerlelie onlangs haar dertiende boek uit. Door haar strenggelovige opvoeding leerde ze dat ze weinig waard was. ‘Je overgeven aan iemand anders, dat zat er bij mij ingebakken.’

We zijn thuis bij thrillerschrijver Marion Pauw, driehoog in de Weteringschansbuurt. Chris, haar tweede echtgenoot, draaft vrolijk binnen met lekkere hapjes. Maar eerst is het tijd voor haar dagelijkse batterij vitaminepillen, ‘omdat schrijven zo’n mentale baan is’. Deze zomer wordt ze 50. Op het toilet hangt een opbeurende spreuk: ‘Your butt looks good today.’

Pauw is net terug uit Zuid-Spanje, waar ze vrijwel zelfvoorzienend leeft, met een eigen water- en stroomvoorziening en een grote moestuin. “In Amsterdam kan ik lastig schrijven, want al mijn vrienden zitten hier.” Haar schrijfdagen in Spanje beginnen ’s morgens met een uur wandelen met de hond, berg op, berg af. Een ideaal moment om vast wat spannende plottwists te verzinnen, zou je denken. Maar bij Pauw werkt dat anders. “Ik ben vaak heel wazig in mijn hoofd. Dromerig. Mijn hoofd gaat alle kanten op, maar dat is goed, want het meeste creëren gebeurt in je onderbewustzijn. Achter je computer actief proberen iets te bedenken, werkt niet. Ik schrijf het lekkerst in een meditatieve toestand. In die flow gaat alles vanzelf – papapah – alsof ik het verhaal aan het channelen ben.”

Hoeveel uur klokt u achter uw desk?

“Anderhalf, twee uur, dat is ongeveer mijn spanningsboog. Daarna ga ik lekker in de tuin wat verse spullen afsnijden voor de lunch en doe ik een uurtje krachttraining, anders heb ik geen energie. ’s Middags beleef ik mijn beste momenten. Zodra ik geen zin meer heb stop ik meteen. Vroeger ging ik altijd maar door. Dan ga je jezelf dwingen en wordt het vervelend.”

Wat doet u als u vastloopt?

“De ontspanning erin houden is de sleutel. Niet krampachtig proberen iets te verzinnen. Daarom wil ik handpan leren spelen. Dat haalt je uit je denken en brengt je in je lichaam. Van mijn 8ste tot mijn 13de speelde ik trompet en althoorn bij een brassband, dat was zo heerlijk. Zingen helpt ook. Gek genoeg gaan stemproblemen en schrijfblokkades bij mij vaak samen. Ik heb thuis zo’n karaoke-installatie. In het begin gaat het krakerig en stroef. Zodra mijn stem letterlijk terugkomt, kan ik ook weer schrijven. Ik heb onlangs ook een waterbesparend ‘grasveld’ van tijmplanten aangelegd. Ik had me alleen niet gerealiseerd dat je er telkens honderdduizend grassprietjes tussen vandaan moet plukken. Als ik het even niet meer weet, ga ik grassprietjes trekken. Bij dat soort monotone werkzaamheden poppen vanzelf de ideeën weer op en ren ik naar mijn computer.”

Waar in het schrijfproces zit voor u het heikele, beslissende punt?

“De eerste tienduizend woorden heb ik meestal in mijn hoofd zitten. Daarna krijg je zo’n onbestemde fase. Je kent je eigen personages nog niet goed, je weet nog niet wat de onderliggende lagen zijn. Je bent ook aan het kijken of de vorm klopt. Moet ik toch een ander perspectief kiezen? ­Welke structuur werkt het beste?”

U bepaalt wel meteen wie het heeft ­gedaan?

“Dat verander ik vaak. Ik geloof in heel, heel, heel veel versies. Bij veel thrillers die ik lees denk ik: je bent nu op een 7, maar je had ook een 9 kunnen maken, als je er langer aan had gewerkt.”

Beeld Imke Panhuijzen

Wat valt u op?

“Onnodige scènes die niks toevoegen. Dialogen die te lang doorgaan. Of dat je van een kilometer afstand weet wie de dader is. Hoofdpersonen zijn vaak bang. Dan krijg je clichés als: er liep een rilling over mijn ruggengraat, mijn hart bonsde in mijn keel. Of trucjes, zoals: je loopt door een donker steegje en je hoort voetstappen achter je. Je hebt het gevoel dat iemand naar je kijkt. O, hou op! Ik vind het ook irritant als een schrijver uitgebreid iemands uiterlijk gaat omschrijven, in superlatieven. Ze smeerde haar lange slanke benen in met bodylotion en keek in de spiegel naar haar rode krullen.” Schatert: “Volgens mij zijn dat fantasieën van de schrijver, over hoe die er eigenlijk uit zou willen zien.”

De Amerikaanse thrillerschrijver Lisa Gardner vertelde me onlangs dat er ­tegenwoordig zoveel thrillers verschijnen, dat het steeds lastiger wordt om een originele moord te bedenken.

“De moord vind ik het minst interessant. Bij schrijvers als Karin Slaughter kan het nooit bloederig genoeg. Iemand is met een hakbijl in iemands buik bezig en dan is die vrouw ook nog verkracht in haar buikwond, en daarna met nietjes weer dichtgemaakt. Dat soort rare dingen. De dader is veelal een psychopaat, die wil gewoon mensen doodmaken. Zodra er iemand achter zijn geheim is gekomen – o, die moet dood. O, er is een getuige, hop, ook dood. Het is allemaal te simplistisch.”

Toch houdt u ook van plastische scènes.

“Ik vind het leuk om één of twee details te pakken waardoor jij meteen snapt wie iemand is. In Vogeleiland heeft Marianne, de gevangene, op het eiland een dochter gekregen, en die groeit op in het wild. Op een zeker moment vertelt ze hoe zij eieren eet van de vogels die daar broeden. En hoe lekker het is als het snaveltje al knapperig is. Haha, zo goor!”

“Mij gaat het vooral om de psychologie. Waaróm is iemand vermoord? Wat bezielde die dader? Iedereen heeft een snapping point, waarop je de regels opzijzet en tot een extreme daad wordt gedwongen – althans, dat denk je als dader. Vogeleiland, mijn voorlaatste boek, was een goed voorbeeld daarvan. Berend had het gevoel dat hij er niks aan kon doen.”

Kunt u dat uitleggen, zonder te spoilen?

“Het verhaal gaat over de 16-jarige Marianne, die van huis wegloopt en daarbij wordt geholpen door de oudere Berend. Hij ziet zichzelf als haar beschermer, want Marianne heeft het niet fijn thuis. Ze gaan op een onbewoond eiland wonen, vlak bij Kampen, in de IJsselmonding. Maar op een gegeven moment is ze zwanger. Tijdens de bevalling raakt ze in paniek en wil ze naar het vasteland. Hij denkt: dat kan niet, want dan word ik als een dader gezien en eindig ik achter de tralies. Op dat moment wordt ze zijn gevangene. Mij fascineert het, hoe je jezelf als een goed mens kunt beschouwen en toch een misdaad kan plegen. Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie, vertelde me dat mensen zichzelf altijd verkeerd inschatten. Ze denken: ik ben aardig en hulpvaardig, dus in een oorlogssituatie zal ik dat ook zijn. Maar in een extreme situatie blijkt juist die situatie bepalend, en niet je karakter. Iedereen is een potentiële dader.”

Wanneer ontdekte u dat u als een schrijver naar de wereld keek?

“Dat ontstond toen ik op mijn 6de vanuit Tasmanië naar Nederland verhuisde, naar Leeuwarden. Ik was zo anders dan al die andere kinderen. Ik kwam in een keiharde hiërarchie terecht. Ik ging gedrag observeren, zodat ik wist wat ik moest doen om erbij te horen. Ik heb altijd veel fantasie gehad. Ik maakte krantjes die ik verkocht in de buurt. Met tekeningetjes en verhaaltjes en een rebus.”

Wat herinnert u zich van Tasmanië?

“We hadden een gigatuin en woonden vlak bij Kingston Beach. We zochten mosselen en kookten ze op een vuurtje.”

Waren uw ouders een soort vrijbuiters?

“Ze houden van de natuur en van groenten verbouwen, en ze zijn heel erg met de kerk bezig. Maar mijn ouders zijn geen hippies, daar zijn ze te fanatiek voor.”

Te fanatiek in de kerk bedoelt u?

“Ja, we zaten een tijdje bij de evangelische kerk. Dat is happy-clappy, aanbidding, luidkeels roepen: hallelujah! Soms kwam zogezegd de heilige geest eroverheen en gingen mensen in tongen praten, heel indrukwekkend, maar niet per se op de goede manier.”

Wat betekende dat geloof voor het leven thuis?

“Mijn ouders gaven me een dubbeltje voor elke Bijbeltekst die ik uit het hoofd kon opdreunen. Geloof bepaalde alles. Wie je moet zijn, hoe je moet denken, wat je wel en niet mag. Stel ik ben gay en zou zeggen: ik merk dat ik verliefd ben op vrouwen. Dan zouden ze zeggen: dan moet je maar heel erg hard gaan bidden dat God je daarmee helpt, zodat je dat voortaan niet meer bent. Het is heel schadelijk om mensen hun eigen wil en hun eigen denken te ontzeggen, vind ik. Ik heb er nog steeds veel last van. Daarom gaan mijn boeken allemaal over het zoeken naar een identiteit.”

Wat waren de regels thuis?

“Mijn vader kruiste aan in de EO-gids wat we mochten zien. Vooral geen VPRO-kindertelevisie op de zondagochtend. Als we een leuke film of serie keken, voelde ik altijd zo’n angst: straks gaan mensen met elkaar zoenen of gaat er iemand vloeken. Je werd ook bang gemaakt voor dingen die van de duivel konden zijn. De Smurfen waren bijvoorbeeld occult. Gargamel is tovenaar, bij alles wat een beetje magie in zich had, was het meteen: bam, tv uit.”

Wat kon nog meer het werk van de duivel zijn?

“Achteruitdraaimuziek – dus als je de plaat achteruit afspeelt, hoor je ‘God is dead’ ofzo. Dat werd ons geleerd bij de jeugdgroep van de kerk. We werden ook getraind in hoe we mensen konden bekeren. Gesprekstechnieken, hoe je het gesprek moet openen. Vooral als iemand zich naar voelt, dat je zegt: maar er is iemand die wel altijd van je houdt, en dat is Jezus. Maar ook: wat doe je als mensen over dinosaurussen beginnen, want sommige christenen geloven niet dat dinosaurussen ooit bestaan hebben en denken dat dat een soort complot is. Ik weet nog dat ik met een huisgenootje in de sauna zat en dat die kachel raar begon te doen. Ze zei: jeetje, wat als de hele boel in de fik vliegt? En ik dacht: dit is een bekeringsmoment!”

Beeld Imke Panhuijzen

Hoe had u dat kunnen benutten?

“Dat je zegt: ja, maar na de dood ga je naar de hemel. Ik stond als kind urenlang op mijn balkon te kijken naar de lucht, of Jezus al terugkwam.”

Dacht u dat hij op een wolk aan zou komen zeilen?

“Jezus zou in een gouden praalwagen afdalen uit de hemel, en daarna zouden we met zijn allen naar het paradijs gaan.”

Zaten er mooie kanten aan het geloof?

“Je hebt in de kerk een enorme saamhorigheid en er wordt veel samen gezongen in de kerk. Je hebt een community waarbij mensen elkaar verschrikkelijk controleren, maar ook naar elkaar omkijken. Mijn ouders waren altijd mensen aan het helpen. Vaak zaten er opeens rare mensen bij ons aan de tafel. Psychiatrisch patiënten ofzo.”

“Rond mijn 14de, 15de begon ik te twijfelen over het geloof. Maar tot mijn 18de moest ik verplicht mee naar de dienst op zondag. Het was de bedoeling dat ik maagd bleef voor het huwelijk, maar ik vond seks veel leuker dan de kerk.”

Dat moest u vast verborgen houden.

“Ik werd op het matje geroepen, want mijn moeder had het hele verhaal in mijn dagboek gelezen. Zodra ik kon, ben ik het huis uit gegaan.”

“Op mijn 19de ging ik logeren bij een nicht in Canada, zij had de Good News Riding School. Daar konden kinderen paardrijden, terwijl ze en passant werden bekeerd. Ik was gek op paarden. Heerlijk door die bossen rijden. Maar ik werd steeds meer met het geloof geïmpregneerd. Toen heb ik toch huilend weer mijn hart aan Jezus gegeven. Tot ik weer een vriendje kreeg, dat vanuit Canada zou overkomen naar Nederland. De kerkoudste had ervan gehoord en vroeg waar hij zou gaan slapen. Ik dacht: serieus? What the fuck maakt dat uit? Ik was er helemaal klaar mee. Maar dan zit je met een gapend gat, want je hebt nooit geleerd om voor jezelf na te denken. Je politieke keuzes, je standpunt tegen abortus: dat wordt allemaal ingevuld door je geloof. Ik begon een relatie met een veel oudere man. Ik had een nieuwe Jezus nodig, een soort leidersfiguur. De eerste jaren van die relatie slikte ik alles wat hij zei voor zoete koek.”

Hij was uw baas bij het reclamebureau waar u werkte als copywriter.

“Ik heb ook veel aan hem gehad hoor, want hij stimuleerde me met mijn schrijven. Waar andere mensen een blond, beetje onbestemd meisje zagen, zag hij dat ik wat kon. Ik verslond boeken en dacht: dat kan ik ook.”

Mist u iets van het geloof in uw huidige leven?

“Ik ben dolblij dat ik niet meer bij een kerk zit. Omdat je eerste reflex altijd is: wat wordt er van mij verwacht? Dat ga je automatisch leveren. Tot mijn 40ste was ik bezig met het creëren van een soort perfecte persoonlijkheid. De allerleukste, liefste vriendin die je je maar kon wensen. Die onvoorwaardelijke liefde gaf aan haar partner, voor iedereen klaarstond en leuke feestjes gaf. Ik had een enorm sociaal leven. Dat ik nog boeken heb kunnen schrijven is een wonder.”

“Op mijn 41ste stortte ik in. Ik kreeg jankbuien uit het niets. Ik kon het allemaal niet meer in de lucht houden. Een tijd lang werd ik ’s ochtends wakker en dacht: voor mij hoeft het allemaal niet meer. Ik riep dat ik nooit meer wilde schrijven. Ik ging in therapie, ook vanwege mijn jeugd. Dat was veel werk, maar ik heb mijn schrijfplezier en mijn plezier in het leven weer terug. Tegenwoordig leef ik op zin. Mensen denken: als ik niets meer moet, komt er niks meer uit mijn handen. Maar dat is niet zo. Misschien lig je een paar dagen uitgeput op bed, maar er komt vanzelf een dag dat je denkt: ik heb zin om een taart te bakken! Je moet jezelf toestaan om te wachten op de vonk. Dat is iets heel moois wat ik de afgelopen jaren heb ontdekt. Gewoon een braakliggend terrein voor me zien en wachten tot er een sprietje omhoog komt. En de grap is: sinds ik zo leef ben ik niet minder productief geworden, maar ik ben wel veel gelukkiger en tevredener.”

Wat zeiden uw ouders toen u uit de kerk stapte?

“Dat vinden ze nog steeds moeilijk, want in hun beleving gaan mijn zussen en ik allemaal naar de hel. Ze zijn niet dol op de boeken die ik schrijf, want er wordt in gevloekt, er zit seks in. Als christelijke jeugdboekenschrijver was ik hun paradepaard geweest, maar helaas.”

U vertelde ooit in een interview met De Stentor dat u tijdens uw studie te maken kreeg met seksueel grensoverschrijdend gedrag. In uw nieuwe boek Tijgerlelie is dat het lot van uw hoofdpersoon, een jonge studente.

“Ik wilde schrijven over de freeze-­reactie die je kunt ervaren, omdat mensen soms zeggen: waarom zei je niet nee, waarom vocht je niet terug? Nou, weet je, veel mensen hebben nooit geleerd om hun grenzen goed aan te leren geven. Je overgeven aan iemand anders wil, dat zat er bij mij ingebakken. Dat maakt je een ideaal slachtoffer. Sommige mannen ruiken dat en maken daar misbruik van. Dat heb ik meegemaakt, net als mijn hoofdpersoon.”

Kunt u daar iets over vertellen?

“Ik wil daar niet specifiek op ingaan. Maar ik bevroor toen het gebeurde. Het was ook een andere tijd, hè. Als een jongen de rekening betaalde in een restaurant, was je al bijna verplicht om iets terug te doen, anders was je een ‘cocktease’. Soms dacht ik na de seks: wilde ik dit wel echt? Daarom ben ik blij met MeToo. Laat mensen maar bang worden, en zich afvragen: heb ik wel echt iemands toestemming? Is iemand wel helemaal bij bewustzijn? Is hier geen sprake van een machtsverhouding? Ik denk dat sommige mannen van mij dachten: ik ga deze chick even lekker palen. Score! Jaren later was ik op de ­Parade. Opeens stond er een man voor me, pakte me bij mijn schouder, keek me indringend aan en vroeg: ‘Ik wil maar één ding weten, ben je oké?’ Eh, ja hoor. Hij liep weg en ik dacht: o, dat was die jongen van vroeger, met wie ik die nare ervaring heb gehad. Bizar, hè?”

Wat voelde u?

“Ik dacht: goh, hij heeft toch door dat het niet klopte wat er toen gebeurde. Ik merk ook dat ik even stilval nu. Ik heb een tijd wraakgedachten gehad – als ik nu naar zijn huis ga, alle ruiten ingooi en hem anoniem bedreig, denkt hij vast niet aan mij! Dat soort ervaringen geven je als vrouw een gevoel van minderwaardigheid. Dat iemand zomaar over je heen kan gaan, want jij doet er niet toe. Dat past in het straatje van mijn jeugd. Iemand zei ooit tegen mij: ‘Het gaat er niet om wat jij vindt, het gaat erom wat God vindt. Je moet een onbeschreven blaadje zijn en God gaat je beschrijven.’ Ik moest mezelf uitgummen als persoon.”

Word je daar een schrijver van of duurt het daardoor juist lang voordat je durft te schrijven?

“Daar word je wel een schrijver van. Ik wel! Omdat ik van nature juist heel uitgesproken ben. De motor van mijn schrijverschap was totale geldingsdrang. Zo, nu ben ik aan de beurt en ga ik eens wat vertellen, aan iedereen die mij heeft onderschat of dacht dat ik niks kon.”

Valt er na tien thrillers voor u nog wat te leren?

“Pief-paf-poef-scènes, of actiescènes zoals een achtervolging, vind ik nog steeds moeilijk, omdat het heel technisch is. Ik ben beter in sfeertjes omschrijven, subtiele gevoelens, en onderhuidse spanning.”

Bent u al met een nieuw boek bezig?

“Nee, als ik klaar ben met een boek, ben ik leeg. Na mijn vorige boek ben ik bij een koffietentje bij Het Stenen Hoofd gaan werken, als barista. Deze zomer ga ik een cursus permacultuur doen, en ik wil heel goed veganistisch leren koken.”

Broeit er wel een idee?

“Ik heb al een half boek liggen. Het heet Het doen, en het gaat over seksualiteit bij vrouwen van 40 jaar en ouder. Met korte verhalen over hoe vrouwen het doen, variërend van een vrouw die naar een tantracursus gaat of haar eerste orgasme krijgt, tot een vrouw die het nooit meer wil doen of alleen op afspraak met haar man. Maar ik ben even met dat boek gestopt, want ik heb hier zelf nog best veel in te ontdekken.”

U wordt deze zomer 50, speelt dat mee?

“Ja, mijn generatie werd als lustobjecten gezien. Als jongere vrouw voel je misschien een angst van: o, ik moet wel aantrekkelijk blijven, want wie ben ik anders nog? Seksualiteit is bij vrouwen vaak een reactie op wat de man wil.”

“Maar als je niet meer vruchtbaar bent en er niet meer op je wordt gejaagd, als er niemand is die zegt: hé, lekker wijf, ik wil neuken. Wat is dan jouw authentieke seksualiteit? Wat wil je dan zelf? Ik denk dat mannen eigenlijk bang zijn voor ons, want wij zijn niet meer zo makkelijk te manipuleren. Vrouwen na de 40 worden veelal afgeschreven. Dan ben je een oud zeikwijf. Een verdroogde muts. Een Karen. Terwijl wij juist een nieuwe kracht in onszelf kunnen aanboren, als we er niet meer hoeven te zijn voor anderen, als moeder, lustobject of dochter.”

U zei ooit dat u na het winnen van de Gouden Strop voor Daglicht niet meer werd gezien als ‘de blonde bimbo’.

“O ja, zo was het. Een recensent schreef ooit: ‘Het enige interessante aan het boek van Pauw is de foto op de achterflap.’ Haha, hilarisch. Die prijzen zijn toch een steun in de rug. Ze staan in de huiskamer op een soort altaartje, en daarboven hangt een zwarte Maria, de oermoeder. Zodra ik ga schrijven, steek ik een kaarsje aan, dan wordt de muze wakker. En als ik klaar ben blaas ik het kaarsje uit.”

Beeld privé-archief