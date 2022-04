Thomas & Berend: ‘Als ik help met opruimen, mag ik extra lang opblijven’

Berend en Thomas. Beeld Harmen de Jong

Thomas van der Weijden (43)

“Sinds de geboorte van Berend gaan we al naar het Koningsmaal, een buurtdiner op straat in de Watergraafsmeer, op Koningsavond. Sinds drie jaar zit ik formeel in de organisatie, maar dit wordt de eerste keer sinds corona dat ik ook echt iets kan gaan doen. Iedere middenstander in de buurt verzorgt een gang, van de bakker en de slager tot de visboer, in totaal worden er zeven gangen geserveerd.

Het Koningsmaal bestaat al twintig jaar en het is steeds groter geworden: dit jaar gaan we met 700 volwassenen en 400 kinderen aan tafel. Mensen stonden dit jaar in de rij om een kaartje te kopen, alle tickets waren binnen 19 minuten uitverkocht. Door corona heeft iedereen er duidelijk nog meer zin in. Op Koningsdag zelf gaan we met het gezin varen met vrienden, dat is inmiddels ook een traditie, ons bootje ligt aan de Linnaeuskade.

Berend heeft altijd overal zin in, hij is een heel enthousiast kind met veel energie. Die energie kan hij kwijt in sporten, hij doet aan hockey, tennis, zeilen en schaatsen. Hij is eigenlijk altijd vrolijk en als je er een kwartje ingooit kletst hij een gaatje in je hoofd. In de opvoeding vinden we het belangrijk dat de kinderen zelfvertrouwen, zelfstandigheid en eigenwaarde meekrijgen.

Een leuke opvoedles van pedagoog Steven Pont die we proberen te hanteren is ‘Twee keer nee is ja’. Als het antwoord op de vragen ‘Is het levensgevaarlijk?’ en ‘Hebben anderen er last van?’ nee luidt, dan mag iets gewoon. Dus willen ze per se geen jas aan, ook al is het koud, dan kan dat. Ik heb zelf geen broers of zussen zoals Berend, maar doordat ik enig kind was leerde ik al snel de waarde van vriendschap. Het verruimt je blik op de wereld als je makkelijk contact kunt leggen met mensen. Dat probeer ik ze, naast liefde voor hun familie, ook te leren.

Het leuke van onze buurt is dat er veel kinderen wonen en dat er al vanaf jonge leeftijd veel samen buiten wordt gespeeld. De enige regel is dat Berend laat weten waar ie naartoe gaat, zodat we hem nooit hoeven te gaan zoeken. Tijdens het Koningsmaal zitten alle kinderen uit de buurt samen aan de Kindertafel en spelen ze met elkaar op straat tot tien uur ’s avonds. De kinderen die twintig jaar geleden aan de Kindertafel zaten, helpen nu mee als vrijwilliger, dat is heel mooi om te zien.”

Berend van der Weijden (8)

“Ik vind het leuk dat papa dit jaar het Koningsmaal organiseert. Hij zegt dat als ik hem help met opruimen ik extra lang op mag blijven. De grote mensen eten zeven gangen, maar wij eten lekkere broodjes knakworst en er worden ijsjes uitgedeeld. Er is een schminktafel en er komt altijd een band spelen, waar ik met mijn vrienden naar ga kijken. Ik heb er heel veel zin in, ook in Koningsdag op de Hogeweg, waar altijd veel te doen is voor kinderen, en in varen op de grachten.

Toen ik een half jaar was, gingen we voor het eerst varen met Koningsdag, mama stopte toen watjes in mijn oren tegen alle herrie. Ik denk dat het dit keer wel heel druk gaat worden op het water, maar ik vind dat leuk, want ik ben zelf ook wel een beetje druk. De juf vindt dat ik soms iets té aanwezig ben in de klas, papa en mama zeggen dat ik erop moet letten dat iedereen een beetje aandacht moet krijgen, niet alleen ik. Papa zegt dat hij precies zo was, vroeger op school. Ik vind hem heel grappig, ik moet altijd om papa lachen, maar ik ben wel veel beter in moppen vertellen.

Soms ga ik ook met papa varen en dan mag ik de boot sturen. We zijn ook al een paar een keer gaan kamperen, samen met een vriend van mij en zijn vader. Een keer gingen we met de boot naar een camping varen, daar gingen we een vuurtje stoken en barbecueën en zwemmen in de Amstel. Ik vind het leuk dat het alleen met de mannen is; mijn zusje mag niet mee, vind ik, maar papa vindt dat niet aardig van me. Hij wordt eigenlijk nooit boos op me, alleen als ik mijn zusje plaag.

Soms moet papa voor zijn werk naar het buitenland. Als hij er niet is eten we soms met mama op de bank, met Kees in zijn kinderstoeltje erbij. Dat is heel gezellig, maar ik mis papa wel na een tijdje.

Binnenkort gaan we verhuizen, want met mijn broertje Kees erbij werd ons huis te klein. Ik heb er heel veel zin in, ik krijg een kamer met beren op het behang en een Donald Duck-zitzak. Gelukkig blijven we wel in deze buurt wonen, het nieuwe huis is twee straten verderop, dus ik kan gewoon blijven spelen met mijn vrienden op het plein.”