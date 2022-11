Thijs & Berenice van Leer: ‘Dat ik volgend jaar voor de achtste keer opa word, had ik niet verwacht’

Thijs van Leer (74) en zijn dochter Berenice (42) delen hun passie voor muziek. Het gezin met negen kinderen trad vroeger soms op in restaurants in ruil voor een maaltijd. ‘Mijn vader heeft me altijd gestimuleerd om door te gaan met de muziek.’

Thijs van Leer (74)

“Berenice heeft een natuurlijke muzikaliteit die overal bovenuit torent. Vanaf haar vierde speelde ze geweldig viool en kon ze goed tekenen en heel mooi dansen. Met die grote donkere ogen van haar wist ze iedereen te betoveren. Samen met haar zus gaf ze optredens tussen de schuifdeuren en met het gezin, met negen kinderen in totaal, waren we regelmatig aan het musiceren.

Soms traden we met zijn allen op in een restaurant, in ruil voor een maaltijd. Iedere zomer brachten we door op Ibiza, waar ik elke avond optrad in een theater, een mooie tijd. Ik heb weleens op mijn sodeflikker gekregen van het schoolhoofd als we de kinderen drie weken te laat op school afleverden.

Met de band Focus en als soloartiest reisde ik de hele wereld over, hun moeder Thea zorgde thuis voor veel warmte en creativiteit. Als ik af en toe vanuit het buitenland naar huis belde, smolt ik als ik de kindjes aan de lijn kreeg. Het was een feest om na een tour weer thuis te komen, ook al waren er soms ook wel knetterende ruzies.

Berenice voelde zich altijd verantwoordelijk voor de sfeer, dat was wel eens zwaar voor haar, maar ze is er heel goed uitgekomen. Het heeft haar karakter gevormd en dat komt nu tot uiting op haar eerste soloalbum, vol intieme en persoonlijke liedjes. Omdat ze al tien jaar wereldwijd veel succes heeft met Kraak en Smaak, wist ik niet of er wel ruimte was voor een soloalbum. Nu het er is ben ik trots op haar als een aap met zeven je-weet-wellen!

Ik hoop dat haar carrière nog groter zal worden, want ze hoort bij de grotere artiesten van Nederland. Ik herken veel dingen in Berenice, allebei verruilden we onze studie aan de universiteit voor een carrière in de muziek. Als negentienjarige belde ik Ramses Shaffy en mocht ik auditie komen doen als ik binnen een half uur bij hem zou zijn.

Ik scheurde van Bussum naar Amsterdam en speelde een eigen compositie voor hem. Hij omhelsde me en ik was aangenomen, en dat was het begin van mijn carrière. Berenice belde met Kraak en Smaak en een week later stond ze al voor duizenden mensen te zingen. Ik geloof niet dat ze ooit zal stoppen met muziek, ook niet nu ze moeder wordt, ook daarin lijken we op elkaar. Dat ik volgend jaar voor de achtste keer opa word had ik niet verwacht, maar nu het gebeurt vind ik het fantastisch, echt een godswonder.”

Berenice van Leer (42)

“Als kind speelden mijn zusje en ik viool tijdens een tournee van pa, we vonden het geweldig om voor zoveel mensen op te treden. En nu speelt hij op mijn eerste solo album From ­Silence altdwarsfluit en hammond­orgel. Dat hij op dit album staat is voor mij heel belangrijk, zeker omdat hij nu ouder wordt.

Mijn vader heeft me altijd gestimuleerd om door te gaan met de muziek, ook al wist hij dat het ook pittig zou worden. Hij komt vaak naar mijn optredens kijken. Zelf staat hij op zijn vierenzeventigste nog iedere week met Focus ergens op een podium te rocken. Hij is voor mij echt een groot voorbeeld en een inspiratie, pa laat mij zien dat muziek geen leeftijd kent.

Als klein meisje zat ik altijd voor de reusachtige platenkast van mijn ouders om plaatjes te draaien, van Bach tot Grace Jones. Het was een droom ooit zelf een album op vinyl uit te kunnen brengen. Ik heb From Silence gemaakt tijdens corona, toen mijn leven als artiest in een klap stil kwam te staan. Voor de nummers heb ik me laten inspireren door de natuur uit mijn jeugd.

Met vijf broers en drie zussen groeide ik op op de prachtigste plekken; in de bijgebouwen van een landgoed in Bussum en later in de gerestaureerde varkensstallen van een kasteeltje onder de rook van Nijmegen. We hadden er alle vrijheid om muziek en lawaai te maken en creatief te zijn.

Voor de dorpelingen waren we nogal een bezienswaardigheid, vooral mijn moeder, die in bontjas met kaplaarzen rondreed in haar blauwe Cadillac met witleren bekleding. Pa was vaak op tournee in het buitenland en mama zorgde dat thuis alles goed verliep. Mijn moeder is in 2003 overleden aan kanker, ik vond haar samen met mijn halfbroer, halfdood. Een traumatische ervaring. Nu ik zelf moeder ga worden mis ik mama weer extra veel, op mijn album heb ik een nummer voor haar geschreven: I Am Here.

Bij mijn ouders was het glas altijd halfvol, maar het kon er ook vrij explosief aan toe gaan. Ik probeerde er dan voor te zorgen dat iedereen weer blij was. Toch, als ik terugdenk aan mijn jeugd, overheerst het gevoel van warmte, gezelligheid, lekker eten en altijd veel muziek. Dat wil ik mijn kind straks ook allemaal meegeven, het liefste in de natuur en niet op vijftig vierkante meter in de stad.”