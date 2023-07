Theo van Tilburg deed een halve eeuw onderzoek naar eenzaamheid: ‘Er is niets gezonds aan, het is vaak heel triest’

Na 45 jaar onderzoek te hebben gedaan naar eenzaamheid neemt hoogleraar sociologie Theo van Tilburg aan de Vrije Universiteit afscheid. ‘Vroeger werd eenzaamheid positief bekeken, als de kluizenaar die zichzelf beter leert kennen.’

Pas een week is Theo van Tilburg (66) officieel met pensioen. Is het wennen na een halve eeuw onderzoek doen? Dat valt wel mee, zegt de hoogleraar sociologie: er zijn nog promovendi te begeleiden, de interesse in het onderwerp is onverminderd groot. Maar toen hij vorige week met zijn 27-jarige zoon meeging om een keuken uit te zoeken, zat hij er wel een stuk meer ontspannen bij dan voordien.

U vond het niet lastig om te stoppen?

“Dat dacht ik eerst wel, maar op een gegeven moment leef je toch naar je pensioendatum toe. Ik had al sinds 2000 een grote bestuurstaak, was verantwoordelijk voor toelating en administratie. Tijdens de pandemie kon ik voor het eerst in tijden weer zelf onderzoek doen.”

En dat voelde als thuiskomen?

“Dat was een herontdekking. Om te beginnen dat ik het nog kon, omdat ik het een tijd niet had gedaan. Mede omdat ik veel promovendi vertel hoe ze het moeten doen; dan moet je af en toe voor jezelf bewijzen dat je het zelf ook kunt. Het covidonderzoek was heel actueel; waar publiceren normaal jaren kan kosten, hadden we onze uitkomsten op 5 augustus 2020 al online staan. En de uitkomsten waren niet precies wat we hadden verwacht.”

Mensen voelden zich in coronatijd emotioneel veel eenzamer, maar sociaal niet.

“Emotionele eenzaamheid zit veel dichter om je heen: het voelt leeg om je heen. Ineens zit je opgesloten in je huishouden. Maar de sociale eenzaamheid, de mate waarin je je verbonden voelt met de wereld om je heen, zagen we niet groeien. Veel mensen gingen voor het eerst videobellen, organiseerden allerlei online feestpartijen, men ratelde door elkaar heen. Mensen vonden het ook geweldig, ze ontdekten iets nieuws.”

cv prof. dr. Theo van Tilburg geboren in 1956 in Berkel, Zuid-Holland 1974-1978 – student sociologie, Vrije Universiteit

1988 – behaalt doctorgraad in sociologie, Vrije Universiteit

1989-1993 – postdoc onderzoeker, Koninklijke Nederlandse Akademie voor de Wetenschappen

2011-2023 – vicedecaan sociale wetenschappen, Vrije Universiteit

1990-2023 – stuurgroeplid Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA)

2004-2023 – hoogleraar sociologie en sociale gerontologie, Vrije Universiteit

2017-2023 – academisch directeur graduate school sociale wetenschappen, Vrije Universiteit

Hoe logisch is het dat een socioloog onderzoek doet naar eenzaamheid?

“Het veld is gedomineerd door psychologen. Maar nadat ik in 1988 promoveerde, kreeg ik de kans om samen te werken met psychiatrie. Dat is voor mij een bron van inspiratie geweest; als socioloog vulde ik hun werk aan, en vice versa. Het samenspel van persoon en sociale omgeving krijgt ook bij hen veel aandacht. Laat ik het zo zeggen: in de sociale wetenschappen heeft men nog weleens de neiging om veel te discussiëren. Een psychiater daarentegen is veel meer gericht op het kijken of een behandeling werkt. Ik vind het terecht dat de sociale wetenschappen gefocust zijn op grijstinten, maar onthoud dat er patiënten zijn die daadwerkelijk lijden aan eenzaamheid en daar in de praktijk mee moeten omgaan.”

Wie zijn die mensen?

“Voor een deel zijn het open deuren: alleen wonen is een risicofactor, een slechte partnerrelatie hebben, een klein netwerk hebben. Je hoeft niet per se getrouwd te zijn, maar als je ten minste één iemand hebt die er helemaal voor jou is, daalt het risico op eenzaamheid drastisch. En er zijn situationele factoren, zoals dat je je vlak na een verhuizing best ontworteld kunt voelen.”

Zijn mensen in Amsterdam eenzamer dan in de rest van het land?

“Ja, zolang je niet kijkt naar andere omstandigheden. Als je bijvoorbeeld een alleenwonende in Amsterdam vergelijkt met een alleenwonende die elders woont, zie je geen verschil. Overige factoren zijn dus belangrijker, zoals je directe leefsituatie. En het belang van die factoren verschilt per persoon. De meerderheid in Amsterdam woont alleen, maar tot ongeveer 35 jaar vinden veel mensen dat niet erg. Sommigen vinden het heel fijn.”

Wat is er veranderd in een halve eeuw eenzaamheidsonderzoek?

“We hebben steeds meer kennis gekregen. Vroeger dachten we dat sekseverschillen heel belangrijk waren, dat blijkt niet het geval te zijn. Bovendien blijkt uit een onderzoek dat we al dertig jaar uitvoeren, onder meer hier in Amsterdam, dat mensen steeds grotere sociale netwerken krijgen. We vragen mensen hoeveel mensen ze van gezicht en naam kennen, die hen ook weer kennen. Waar het gemiddelde dertig jaar geleden op 15 personen lag, ligt dat nu op 21.”

Is men ook minder eenzaam geworden?

“Dat hangt ervan af. Het zegt te weinig over de kracht van zo’n netwerk. Ik moet denken aan een man die ik jaren terug sprak, hij was toen 42 jaar en zijn ouders waren net overleden. Toen hij na een halfjaar weer op zijn sportclub kwam, vroegen mensen: joh, waar was je al die tijd? Dat is een netwerk waar je helemaal niets aan hebt in tijden van tegenspoed.”

Het schrikbeeld hebben we kunnen lezen in de stukken van oud-Paroolcolumnist Tugrul Çirakoglu, die vaak schoonmaakt in huizen van mensen die er dagenlang dood lagen.

“Ken je het verhaal van Bep de Bruin? Dat is een Rotterdamse vrouw die tien jaar lang dood in haar huis lag. Haar lijk is pas ontdekt toen de gasleiding vernieuwd moest worden. Interessant om te weten is dat Hugo de Jonge toen wethouder in Rotterdam was en een programma tegen eenzaamheid is gestart, dat hij later als minister van Volksgezondheid heeft doorgezet. Kijk, de vondst van ‘woninglijken’, zoals dat luguber heet, dat komt voor. Maar het blijft een extreme vorm. Getalsmatig is het een uitzondering.”

Kan eenzaamheid ook gezond zijn?

“Wij zeggen, in mijn onderzoeksgroep, van niet. Als je gaat kijken naar de situatie van eenzame mensen, is het toch vaak een hele trieste situatie. Het enige positieve wat je erover kunt opmerken, is dat mensen die het doorstaan hebben en eruit zijn gekomen, veel over zichzelf hebben geleerd. Ze zeggen: ik heb dingen gedaan waarvan ik niet dacht dat het mogelijk was, het was een nare periode, maar ik ben er beter uitgekomen.”

“Overigens heb je in het Engels nog het woord solitude, wat ik vertaal als ‘existentiële eenzaamheid’. Die kan heel diep gaan, zowel negatief als positief: het positieve is dat je dan teruggeworpen bent op jezelf, en daar je kracht uithaalt. In het Duitse taalgebied had Einsamkeit honderd jaar geleden een louter positieve betekenis, beïnvloed door de romantiek: de kluizenaar die zichzelf beter leert kennen, de natuur in gaat. Dat is in de loop der jaren veranderd.”

In uw afscheidsrede uitte u kritiek op de terugtrekkende overheid, die niet bevorderlijk zou zijn voor de aanpak van eenzaamheid.

“We zien de meeste eenzamen onder mensen die echt oud zijn, boven de 80 jaar. Het is ook een vrij nieuwe ontwikkeling: toen ik geboren werd, in 1956, had 8 procent van de mensen de AOW-leeftijd van 65 jaar of ouder. Nu worden veel mensen ouder en is het 20 procent. Als samenleving willen we graag zelfstandig zijn, mensen regelen graag hun eigen leven en de regie op hun eigen zorg. Maar als je oud bent, moet je toch wat zorg toelaten. Ouderen hebben gemiddeld 2,1 kind en dat aantal slinkt. Als de één ver weg woont en de ander in het buitenland of met een druk eigen gezin, dan moet je kunnen bouwen op een overheid die je helpt.”

Wat kan de overheid dan doen?

“We zouden moeten nadenken over andere woonvormen en die subsidiëren. Denk aan een kangoeroewoning, waarin meerdere zelfstandige woningen – met aparte voordeuren – zijn verbonden aan een eengezinswoning. Je kunt dan bij elkaar in de woonkamer zitten, maar dat hoeft niet. Of kijk naar de projecten voor gemend wonen, waar Nederlandse jongeren en statushouders samenwonen, zoals op Startblok Riekerhaven. Er zitten wat haken en ogen aan, maar het is dan ook experimenteren.”

Wat geeft u het onderzoeksveld en de maatschappij mee, nu u afscheid neemt?

“Creativiteit, van jonge mensen, die moeten we meer waarderen. Vaak ligt in een onderzoeksvoorstel al 90 procent vast van hoe een onderzoek wordt uitgevoerd. Terwijl ik promovendi heb die soms met een half A4’tje beginnen en dan gaandeweg hun onderzoek aanpassen. Ik zou graag zien dat de politiek meer investeert in het vrije onderzoek.”