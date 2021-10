Thee op de tap, nu ook in Abu Dhabi

Nazish Saleem (r) en Sufian Alariachi. ‘We denken groot en dromen groot.’ Beeld Birgit Bijl

De bar van rode mozaïektegels staat er pontificaal, in T’s in de Jan Evertsenstraat. Rechts op de bar zijn er tien verschillende taps – niet voor bier, maar voor icetea’s en chai lattes. Alles in de zaak draait om thee en dat is precies de bedoeling. “Thee is een groot onderdeel van ieders leven. We drinken allemaal thee, uit welke cultuur je ook komt,” zegt Nazish Saleem, die T’s met jeugdvriend Sufian Alariachi oprichtte.

Het idee voor T’s ontstond in een Starbucks in Japan. “Ik zocht een plek om thee te drinken en belandde bij een Starbucks, in een land waar het enorm om thee draait. Dat voelde raar,” zegt Saleem. “De magie, de kwaliteit en het verhaal van thee zijn in Japan zo belangrijk dat het tijdens een theeceremonie een halfuur of langer gaat over thee. Toch kon ik daar geen modern theeconcept vinden.”

Alariachi en Saleem kennen elkaar al van jongs af aan, maar gingen totaal verschillende kanten op. Alariachi studeerde af in geneeskunde, Saleem in economie. Ze delen echter een passie voor thee. Beiden opgegroeid in Amsterdam, kregen ze ieder thuis een andere theecultuur mee.

Alariachi groeide op met de Marokkaanse theecultuur. “Met zoete muntthee waar je vullingen van uitvallen. ­Iedereen kent dat wel, superlekker. Dat heeft iets nostalgisch.”

Saleem kreeg van huis uit de Pakistaanse theecultuur mee. “Mijn mama maakte altijd verse chai, maar als ik dan naar buiten ging, was er thee met Pick­wickzakjes. Waar je ook komt – op kantoor, in het ziekenhuis en zelfs in de betere hotelsegmenten: aan thee wordt vaak weinig aandacht besteed.”

En dat kan anders, bedachten de vrienden. Ze openden in 2016 het eerste filiaal van T’s in De Baarsjes.

Aan de linkerkant van de zaak valt het oog op een hoge zwarte stellingkast met koperkleurige potten met losse bladthee: van Very Berry Mojito tot aan Ginger Lemon of Earl Grey. “Alle theesoorten hebben we zelf geselecteerd uit verschillende werelddelen, elk met een eigen verhaal en een eigen smaak,” zegt Saleem.

De mannen blenden ook zelf thee. “Zoals de Berry White, die met een knipoog is gemaakt naar de zanger Barry White. Een zachte thee met een rode kleur.”

De Cha Cha Chai is een familierecept van Saleems moeder. “Daar zit veel arbeid in. Je moet een grote pan melk met zwarte thee en verse kruiden laten koken. Wij brengen thee op de authentieke manier. De matcha die wij maken, wordt ook in Japan zo gedronken.”

Abu Dhabi

Na vijf jaar vinden de mannen het tijd voor iets nieuws. Hoewel investeren misschien niet het eerste is waar je als ondernemer aan denkt tijdens een crisis, besloten Alariachi en Saleem een tweede filiaal te openen in Abu Dhabi. “We zijn een beetje gek,” zegt Alariachi en lacht. Saleem: “Abu Dhabi is een open gebied, dat biedt ons toffe kansen. Wij geloven dat we een uniek concept hebben. Hier in ­Amsterdam, maar ook daar.”

Midden in de coronatijd begonnen ze gesprekken met Amsterdammer Shabaz Rasool, een goede vriend en ­investeerder. Hij was al twee jaar bezig om een fine dining- foodhal te openen in een groot winkelcentrum in Abu Dhabi en was nog op zoek naar een concept voor overdag. Zo kwam hij bij T’s terecht.

Saleem: “Hij is mijn sparringpartner en altijd zijdelings betrokken geweest bij T’s. Vanaf het moment dat wij erbij kwamen, waren we één team in branding en bij het versturen van de meubels vanuit Amsterdam.”

“Tijdens mijn studie economie leerde ik al dat een crisis vervelend is, maar ook kansen biedt. Corona kwam keihard aan en heeft ons ook geraakt, ons extra grijze haren en slapeloze nachten bezorgd. Achteraf gezien denk ik dat het voor ons als ondernemers ook supergezond was.”

T’s in Abu Dhabi gaat eind deze maand open. Na maanden plannen, verbouwen en organiseren, is de theebar nu gevestigd in foodhal The Botanic Atrium, op de begane grond van het World Trade Center in Abu Dhabi. Behalve T’s zitten er fine dining-concepten zoals Baan Thai, Feilong (Chinese fusion), Tamarind Club (een Indiaas concept), Niwaki sushi en Momo’s, waar je dumplings kunt bestellen.

Oase in de woestijn

In de foodhal kun je via een app bij alle restaurants tegelijk bestellen, terwijl je aan één tafel zit. Rondom de restaurants met open keukens zijn verschillende zitplekken, binnen en buiten. Het groen met bruine interieur, de leren banken en de planten geven de hal een tropische sfeer. “Dat is ook het concept, een oase in de woestijn, waar je kunt bestellen wat je wilt, terwijl je kunt zitten waar je wilt,” zegt Saleem.

T’s is er gemakkelijk te herkennen aan de grote koperkleurige theepotten, ook te vinden in de zaak in De Baarsjes. In plaats van rode mozaïektegels, heeft de bar in Abu Dhabi groene tegels. Saleem: “Abu Dhabi is een heel fijne stad met een mix van culturen. Alles is nieuw daar. In één generatie zijn ze daar van zand naar wereldstad gegaan, met prachtige gebouwen.”

Als het concept ook daar een succes wordt, willen Alariachi en Saleem verder uitbreiden. “We denken groot en dromen groot. We hebben altijd gezegd: waarom kunnen we niet met dit concept de wereld veroveren? Vanuit die drive doen we het.”

nl.tsteas.com