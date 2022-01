Theatermaker Jan-Paul Buijs: ‘Ik hoop dat de dodemuizengeur in zaal 2 van The Movies na de verbouwing wat minder is’

Jan-Paul Buijs (37), een van de oprichters van theatergroep Circus Treurdier, is acteur en theatermaker. Hij haalt ‘met de benenwagen’ graag een harinkje op de Lindengracht en een koffie bij Drupa.

Mijn Buurt

“Ik ben op mijn negentiende in Amsterdam komen wonen, toen ik naar de Toneelschool ging. Inmiddels woon ik al zes jaar in de Jordaan, niet ver van de Westertoren, die ik om het kwartier hoor klingelen. De Jordaan is echt mijn buurt. Het is heel centraal, maar tegelijkertijd vrij dorps. Iedereen kent elkaar en groet op straat. Er zijn weken dat ik de Jordaan niet uit kom.”

Café

“De Nieuwe Lelie is mijn favoriete buurtcafé van de Jordaan en daarmee het enige café waar ik in mijn eentje een biertje zou gaan drinken. Het is heel gemoedelijk en je kunt altijd een praatje maken met barman Rob.”

Café de Nieuwe Lelie: ‘Je kunt altijd een praatje maken met barman Rob.’ Beeld Nina Schollaardt

Restaurant

“Ik ben wel iemand die graag uit eten gaat. Shah-Jahan is een vaste prik voor mijn vriendin en mij. Het beste Indiase restaurant in de stad. Het is een heel simpel restaurantje, maar het eten is fantastisch. Ze bezorgen ook, dus er wordt regelmatig palak paneer met garlic naan gebracht.”

Favoriete markt

“Een keer per week is er markt op de Lindengracht. Ik vind het heerlijk om dan langs de kraampjes te lopen en een harinkje te eten.”

Theater

“Ook al ben ik al bijna vijftien jaar acteur, ik geniet nog steeds van de backstage wereld. Het blijft leuk om te zien hoe de kleedkamers zijn ingericht en wat voor gangenstelsel er in een theater is. De catacomben van Bellevue zijn mij het meest dierbaar. Met Circus Treurdier hebben we daar veel belangrijke momenten meegemaakt. In maart gaat daar onze nieuwe voorstelling BAAAAAA in première.”

‘De catacomben van Bellevue zijn mij het meest dierbaar.’ Beeld Nina Schollaardt

Bijzondere ervaring

“Op een avond in 2006 liep ik ’s avonds laat naar mijn studentenkamer op de Binnenkant. Terwijl ik met een vriend aan het bellen was, doemde er een jongen op die zei: ‘Geef me je geld.’ Hij had een heel klein mesje vast, volgens mij het uiteinde van een flessenopener. Het was zo klein, dat ik achteraf dacht: waarom ben ik niet gewoon doorgelopen? Maar ik nam het zekere voor het onzekere en gaf hem de 20 euro die ik bij me had en mijn Nokia-telefoontje. De dief zei heel coulant dat ik mijn simkaart wel mocht houden, alleen die moest wel uit de telefoon. Een heel gepriegel, dus dat lukte niet. Toen stond ik dus in het donker samen met een dief aan mijn telefoon te peuteren. Het leverde een goed verhaal op en het poëtische gegeven dat zelfs in zo’n situatie je een vorm van samenwerking opzoekt.”

Een avond op stap met...

“Maarten van Roozendaal is te vroeg doodgegaan. Hij was een mentor, een inspirator voor onze theatergroep. Naast een fantastische zanger was het ook een heel inspirerend figuur, een heel leuk mens. Een avond met hem was altijd sprankelend en feestelijk. Je wist niet waar het ging eindigen, op een bepaalde manier grenzeloos. Ik zou dat nog wel een avond willen doen. Zijn neef Wilko moet dan zeker ook mee.”

Uitgaansgebied

“Ik vind de Zeedijk een geweldige straat. Dat zou dan een perfecte plek zijn om met Maarten heen te gaan. Het oude Amsterdamse herken je in de havencafés en tegelijkertijd kan je er heel lekker Aziatisch eten. Het is er heel divers. Ik weet sinds corona niet meer zo goed hoe ik moet uitgaan, maar ik hoop wel dat het terugkomt.”

Ergste horeca-ervaring

“Ik kom best wel graag in de Filmhallen, maar ik vind de Foodhallen altijd weer een tegenvaller. Het staat altijd in gidsjes, waardoor er vaak tweeduizend toeristen schouder aan schouder dumplings zitten te eten. Dan eet ik toch liever ergens anders.”

Bioscoop

“The Movies vind ik een heerlijk filmtheater, omdat je er fijn na kan zitten in de art-deco sfeer. Ze hebben een leuke programmering en ik ben benieuwd wat er van de verbouwing terechtkomt. Ik hoop dat de dodemuizengeur in zaal 2 dan ook wat minder is.”

Geheim adresje

“De Kempenaerstudio’s in West. Daar is een oase van rust waar culturele instellingen kantoorruimtes hebben. In een van die hokjes zitten wij met Circus Treurdier. De afgelopen weken hebben we daar samen met de Toneelmakerij aan onze bewerking van As You Like It gewerkt.”

Mooiste plein

“De Noordermarkt hoort natuurlijk bij het wonen in de Jordaan. Er zijn leuke markten, maar je kunt er ook heerlijk slenteren en in de zomer met een biertje op de grond zitten. Een prachtig plein.”

‘Op de Noordermarkt kun je heerlijk slenteren en in de zomer met een biertje op de grond zitten.’ Beeld Nina Schollaardt

Favoriet vervoermiddel

“De benenwagen. Op de een of andere manier is het centrum van Amsterdam heel goed te voet te doen. Lopen vind ik heerlijk en zeker in de Jordaan. Ik haal vaak even een koffietje bij Drupa als ik een blokje om ga.”

Park

“Ik heb twee zomers mogen spelen in het Amsterdamse Bostheater, een geweldige plek om te werken en de zomer door te brengen. Het is qua omvang het Central Park van Amsterdam. Er gebeurt zoveel. In de zomer fiets ik wel eens op mijn racefiets door het Amsterdamse Bos, heerlijk.”