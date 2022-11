Theatermaker Ilay den Boer maakte een voorstelling over zijn werk bij de IND

Theatermaker Ilay den Boer (36) werkte bijna een jaar bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND). Met Salomonsoordeel, de voorstelling die hij erover maakte, won hij de Regieprijs. Mede dankzij hem lijkt er binnen de IND meer te gaan veranderen dan hij ooit had durven dromen.

In de hoek van de woonkamer van zijn woning in Haarlem-Noord staat een klassieke regisseursstoel, op de zwarte rugleuning prijkt ‘Ilay den Boer’. Het is de prijs die hij won voor Salomonsoordeel, op het Nederlands Theaterfestival door de vak­jury verkozen tot meest indrukwekkende voorstelling van het seizoen 2021-2022. De stoel staat er tussen de televisie, het speelgoed en de bank in.

“Mooi hè,” zegt Den Boer, die net uit de tuin komt lopen, waar hij zijn racefiets heeft gepoetst. “Ik stond met een glimlach van oor tot oor toen ik won.” Straks gaat hij nog een rondje wielrennen. Later op de avond vertrekt hij naar Limburg, waar hij de volgende dag zijn voorstelling speelt voor een groep topambtenaren.

Ilay den Boer is theatermaker. Al zou je hem inmiddels ook activist, consultant, organisatieveranderaar of beleidsmaker kunnen noemen – maar dan wel allemaal tegelijk. Van 2020 tot 2021 werkte hij als hoor- en beslismedewerker voor de Immigratie-en Naturalisatie Dienst (IND). Hij interviewde vluchtelingen over hun asielaanvraag en nam daar beslissingen over. Later liep hij een paar maanden mee bij de rechtbank in Amsterdam om te zien wat er met de afgewezen asielaanvragen gebeurde. Over zijn tijd bij de IND en de rechtbank maakte hij Salomonsoordeel, een documentairevoorstelling die hij voor ‘huiskamers’ van dertig mensen speelde (van FvD-leden tot linkse activisten en van rechters tot afgewezen vluchtelingen) en voor zalen van tachtig ‘gewone’ bezoekers. In ruim drie uur neemt hij zijn toehoorders mee in het complexe proces van de Nederlandse asielprocedure.

Waarom wilde je bij de IND werken?

“Ik heb een tijdje in een asielzoekerscentrum gewerkt, om research te doen voor een project van collega Adelheid ­Roosen. Ik ontmoette daar een jongen uit Gaza. In de voorstelling, waarin hij nu meespeelt, noemen we hem Hassan. We raakten bevriend en toen zijn eerste asielaanvraag werd afgewezen, begreep ik daar niets van. Terwijl ik het zo graag wílde begrijpen. Daarbij wist ik weinig over de Nederlandse asielprocedure, terwijl ik steeds meer besefte dat het vreemd is dat ik daar als Nederlands burger geen kennis over heb. De IND besluit immers namens alle Nederlanders over wie er wel of niet mag blijven.”

Na veel gesprekken mocht Den Boer in opleiding bij de IND. Hij was kritisch, zat vol aannames, maar ging ook serieus aan de slag. Hij was naar de IND open over zijn werk als theatermaker. Uiteindelijk mondden zijn negen maanden bij de IND en twee maanden bij de rechtbank uit in een voorstelling, waarin Peter en Hassan meespelen.

Behalve de regieprijs ‘won’ hij ook nog iets heel anders: de voorstelling is onderdeel geworden van de opleiding tot hoor-en beslismedewerker bij de IND. Als kunstenaar kan hij nu van binnenuit iets veranderen in plaats van alleen van buiten reflecteren.

Den Boer weegt zijn woorden zorgvuldig. Hij voelt een enorme verantwoordelijkheid. “Een verkeerde woordkeuze kan al leiden tot misverstanden en daardoor wantrouwen over zo’n complex onderwerp. Dit onderwerp gaat mij heel erg aan het hart.”

De voorstelling is bejubeld, maar heb je ook negatieve reacties gekregen?

“Ik krijg soms boze brieven. De een geeft aan dat ik niet kritisch genoeg ben op de IND, terwijl een ander juist vindt dat ik té kritisch ben. Ik vind het belangrijk om de nuance te zoeken omdat dit zo’n beladen onderwerp is. Ik probeer in de voorstelling op een punt te komen dat we het even niet meer weten met zijn allen. Dat de twijfel mag bestaan. En als ik er nu zo met jou over praat, ervaar ik het alsof ik alle antwoorden moet hebben. Ik neem het publiek mee in mijn krankzinnige zoektocht van een paar jaar. En ik kom er ook nog altijd niet uit hoe dingen in elkaar zouden moeten steken. Ik wil op zoek naar de kwetsbaarheid, zoals de IND dat ook heeft gedaan door mij binnen te laten en door mijn begeleider Peter te laten meespelen in de voorstelling. Zij hebben gezegd: laten we het maar eens opengooien en dan zien we wel wat er gebeurt.”

Vind je die twijfel moeilijk? Je lijkt zeker van je zaak.

“In het dagelijks leven heb ik het idee dat ik altijd een antwoord moet hebben en dat de samenleving daar ook op is ingericht. Maar het leven is wat mij betreft te complex om het altijd te kunnen weten, zeker als het gaat om het beslissen over levens van mensen die ik niet ken. Dus ik zoek naar het niet weten. Maar laatst speelde ik voor een groep rechters en zei een van hen bij het nagesprek: “Ja Ilay, dat is allemaal mooi, dat ‘niet weten’, maar in mijn werk is dat heel onhandig hoor.’ Toen moest ik, en iedereen, hard lachen. Zij moeten ook pragmatisch zijn en uiteindelijk een oordeel vellen. Maar ik probeer ‘niet weten’ als een soort levenshouding te benaderen vanwaaruit beslissingen kunnen worden genomen.”

“Volgens mij heeft de IND de voorstelling opgenomen in de opleiding omdat twijfel een belangrijke eigenschap zou moeten zijn van een hoor- en beslismedewerker. Twijfel houdt je scherp op de zaak, kan leiden tot een gesprek met een collega en is daarmee een bevraging van je blinde vlekken. De keuzes die zij moeten maken – of je wel of niet in Nederland mag blijven – zijn wat mij betreft te complex om ervan uit te gaan dat de mens geheel objectief is. Als wij vandaag allebei hetzelfde dossier voor ons krijgen, kan het zijn dat wij allebei tot een ander oordeel komen. Daar kwam ik zelf ook achter toen ik bij de IND werkte. Dat is niet wenselijk, maar het kan. Dan gaan we onderzoeken doen en hulp inroepen van specialisten. Maar tegelij­kertijd laten we dan hopelijk de twijfel toe en zoeken we verder. Uiteindelijk moet er natuurlijk een knoop worden doorgehakt, vaak ook nog onder grote politieke en maatschappelijke tijdsdruk. En dit alles moet heel zorgvuldig, want het zijn in sommige gevallen beslissingen op leven en dood.”

Onder aan de streep kom je toch tot een beslissing. Wat voegt die twijfel toe?

“Ik zeg niet dat het de oplossing is. Maar je kunt ook de andere kant uit denken en dan kom je wellicht uit op algoritmes. Uit het toeslagenschandaal blijkt dat je dat ook niet moet willen. Bovendien zijn algoritmes ook weer ingericht door mensen. Ze zijn gebaseerd op aannames over groepen mensen. Daardoor heeft het zo mis kunnen gaan. De mens is per definitie geen objectief wezen, terwijl we dat wel vaak denken. Twijfel is niet het beleid van de IND, maar het is wat ik hopelijk kan toevoegen.”

Ben je positiever gaan denken over de IND?

“Ja, want ze zijn zich steeds meer aan het openen naar de samenleving en zoeken ook intern de dialoog. Toen ik daar begon, kwam ik met veel aannames binnen. Maar ik ben ook kritischer geworden. Alles is complexer dan ik me vooraf kon indenken. Binnen het mijnenveld dat asiel is, poogt de IND daar in elk geval iets aan te doen. Wat ik onwaarschijnlijk interessant vind, is dat ik voor zoveel verschillende groepen mensen heb gespeeld. Velen hebben kritiek die door de ander weer wordt tegen gesproken. Peter is tijdens de voorstelling weleens een robot genoemd, maar dezelfde week ook de meest humane ambtenaar van het land. Iedereen redeneert vanuit zijn of haar eigen ervaringen.”

Uiteindelijk komt de IND er in Salomonsoordeel goed vanaf.

“Niet per se. Dan moet je nog maar eens komen luisteren. Elke vorm van kritiek die je over de IND leest, zit in de voorstelling. Maar ik voeg er ook iets aan toe: dat het niet enkel een negatief verhaal is. Het is een lange zit, heel bewust, anders kun je dat verhaal niet vertellen. Maar blijkbaar ontgaat mensen het geheel. Hassan en Peter hebben naar elkaar toe ook een bijzonder proces doorgemaakt. Beide bevinden zich al jaren binnen dezelfde wereld van asiel, maar vanuit totaal verschillende hoeken. In het begin was het vertrouwen onderling ook broos. Toch hebben ze zich voor elkaar geopend en zijn het nu collega’s en zelfs vrienden. Iedereen die in aanraking komt met het project verhoudt zich anders tot het onderwerp van de voorstelling.”

Beeld Sevilay Maria, fotografie-assistent Ilse Natasja, haar en make up Cecile Holle, retouch Dogproduction

Den Boer raakt af en toe geïrriteerd. Waar hij eerst nog charmant lacht en enthousiast vertelt, reageert hij ook korzelig. Later zegt hij: “Ik vind dit een ingewikkeld gesprek. Omdat het een voorstelling is waarin een open zenuw van onze samenleving wordt behandeld, doet het praten erover eigenlijk afbreuk aan wat ik heb willen vertellen. Ik wil niet als ongenuanceerd worden gezien. Dat heeft ook met mij te maken. Wil ik controle houden? De nuance zoeken leidt ook soms tot te veel gedachten naast elkaar. Maar die veelheid is ook inherent aan deze manier van theatermaken en het onderwerp.”

Waarom is dit project je zo veel waard?

“Waarom niet? Er wordt geoordeeld over mensen, er wordt bepaald of ze mogen blijven of niet. Daar hangt nogal wat vanaf. Daar ben ik mede-verantwoordelijk voor als Nederlands burger. Ik denk dat mijn persoonlijke geschiedenis daar ook een rol in speelt: mijn oma heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog als Joodse vrouw moeten vluchten uit Europa. Maar ook het verhaal van Hassan speelt een rol. Het raakt me. Zijn tweede asielaanvraag is goedgekeurd, maar voor hetzelfde geld was dat niet zo geweest. En nu doet hij mee met de voorstelling omdat hij mensen wil meegeven wat er gebeurt in zo’n procedure, wat er gebeurt in Gaza. En ook wat Peter doet is kwetsbaar hoor. Daar voel ik me ook verantwoordelijk voor. Hij staat daar toch op het podium als ambtenaar van een van de meest bekritiseerde overheidsinstellingen van Nederland.”

Wat wil je met de voorstelling bereiken?

“Ik wil dat mensen nieuwsgierig worden en hun blinde vlekken bevragen. Met de juiste kennis kun je je afvragen hoe we willen dat er namens ons wordt besloten. Ik weet niet of het systeem dat we hebben goed is of slecht. Maar je kunt sowieso niet morgen alle grenzen sluiten of juist alles opengooien en alle procedures loslaten. In beide scenario’s is het niet meer veilig en ontstaat er chaos.”

“Dankzij Salomonsoordeel mogen we meedenken, dingen opengooien. Ik vraag mensen brieven te schrijven over hoe zij willen dat het asielbeleid eruit ziet. Ik heb er meer dan driehonderd. Zelfs de staatssecretaris en Kamerleden zijn geweest en hebben nu interesse in het verhaal.”

Je zit als kunstenaar ineens aan de tekentafel.

“Ik vind het leuk om daar te zitten.”

Ben je dan nog kunstenaar?

“Juist! Ik noem mezelf en mijn team soms gekscherend artistiek consultants. Ik ben betrokken bij de IND omdat ik daar ook bereid ben om vanuit vertrouwen te werken. Om niet alleen aan mijn aannames vast te blijven houden. Had ik dat niet gedaan, dan was ik de laan uitgestuurd. Nu heb ik veel meer geleerd en kan ik meer bereiken. Ik kan superkritisch zijn, naar Peter, naar de directie van de IND, maar wel vanuit openheid, respect en vertrouwen.”

Beeld Sevilay Maria, fotografie-assistent Ilse Natasja, haar en make up Cecile Holle, retouch Dogproduction

Ilay den Boer werd geboren in Israël en verhuisde op zijn derde naar Nederland, waar hij opgroeide in Dordrecht. Hij studeerde aan de Amsterdamse theaterschool om theaterdocent te worden, maar verliet na twee jaar de opleiding en ging voorstellingen maken. Tussen 2008 en 2013 maakte hij furore met zes persoonlijke stukken over zijn familie, Het beloofde feest. Daarin onderzocht hij aan de hand van zijn moeder, vader, broer, opa, oma en zichzelf zijn complexe (Joodse) familiegeschiedenis en zijn relatie met zijn geboorteland. Hij werd meermaals onderscheiden en tourde door Europa. Maar na 2013, hij was 27, werd het ineens stil.

Wat gebeurde er na die successen?

“Ik stortte in en raakte overspannen. Ik heb een jaar met een depressie in bed gelegen. Ik was niet meer in staat om te denken en verder te gaan. Er leunde ook veel op me, op een te jonge leeftijd. Toen heb ik heel lang niets gemaakt. Ik wist niet eens waar ik het over moest hebben.”

Begrijp je nu beter waarom je destijds omviel?

“Omdat ik zocht naar antwoorden en niet naar twijfel.” Hij lacht om de parallel met zijn huidige werk. “Omdat ik het leven wilde grijpen en vatten. Ik wilde grip en controle. Ik heb best een gecompliceerde familiegeschiedenis, nog los van het oorlogsverhaal van mijn oma. Daar constant zorg voor willen dragen is ingewikkeld.”

In de laatste voorstelling over je familie, De laatste dans, in 2013, laat je je moeder zeggen: Ilay, je kunt niet alles oplossen.

“Moederlijke wijsheid! Ze zegt: jij bent niet die joodse geschiedenis, laat het los. Dat inzicht was er niet bij mij.”

Zes jaar ben je met je eigen familie en identiteit bezig geweest. Is dat nu helemaal afgesloten?

“Ja, maar ook niet helemaal. Het kan bijna geen toeval zijn dat ik Hassan uit Gaza ontmoet en zo’n samenwerking met hem aanga. Ik vind het fijn dat ik het perspectief kan laten zien van iemand die daar is opgegroeid. Ik heb altijd alleen vanuit mijn perspectief kunnen werken: dat van een Joods-Israëlisch–Nederlandse familie. Ik denk dat ik dat altijd met veel empathisch vermogen voor de Palestijnse kwestie heb gedaan, maar het was altijd míjn perspectief. Feit is dat ik heel gepri­vilegieerd ben: ik heb twee ijzersterke paspoorten, ik ben kunstenaar, ik kan me uiten zoals ik me wil uiten. Ik kan mijn verhaal doen in allerlei kanalen en ik voel een verantwoordelijkheid om dat te doen.”

Het lijkt me dat je een enorme energie en bijna bezetenheid nodig hebt om deze voorstelling overal te spelen, van Leeuwarden tot Limburg, met alle gevoeligheden die je blootlegt. Wat drijft je om dit te doen?

“Er komt boosheid bij kijken, maar vooral verwondering. Zodra ik denk: ik begrijp het niet, zet ik alles op alles om uit te zoeken hoe het zit. Dat gold voor de reeks over mijn familie, maar ook voor het verhaal van Hassan en de IND. Ik ben op mijn bek gegaan in al mijn hardheid en angsten. Door mijn depressie heb ik gepoogd dat onderdeel te maken van mijn leven.”

Je had een depressie en je was angstig, zeg je. Hoe zit dat?

“Ik heb een angststoornis. Ik slik elke dag een pilletje tegen angst. Dat maakt de angst zacht. Het is iets hormonaals.”

Waarvoor ben je bang?

“Ik heb als kind veel situaties meegemaakt waarin ik me onveilig heb gevoeld. Niet omdat mijn ouders slechte ouders waren, integendeel, het zijn geweldige mensen, maar omdat hun leven zo zwaar was dat ze niet altijd de veilige omstandigheden konden creëren voor mij en mijn broertje. Dat heb ik ze een periode kwalijk genomen, maar dat doe ik nu niet meer. Zonder veilige basis moet je leren veilig te worden bij jezelf. Het boek Het beloofde feest, dat ik met mijn goede vriend Jurjen Sytsma heb geschreven over mijn Israëlische familie, eindigt met de woorden dat ik hoop dat ik mijn dochter wél kan laten falen zónder er van alles van te vinden, zonder de geschiedenis en de verwachtingen die op mij zijn geprojecteerd.” Hij is even stil. “Ik zoek naar hoe ik het moet zeggen.”

Den Boers familie woont grotendeels nog in Israël. Het beloofde feest leest als een duwen en trekken over continenten, tussen generaties, als een geschiedenis van pijn en verdriet, van oorlogstrauma’s, van missen en afstoten. Zijn oma vond het niet makkelijk dat zijn moeder met een Nederlander trouwde en naar Nederland vertrok. Ze had andere verwachtingen. Die teleurstelling, en vele andere, projecteerde ze op de mensen om haar heen. Toen Den Boer op zijn achttiende besloot niet in het Israëlisch leger te gaan, iets waarvan een deel van zijn familie vindt dat je dat ‘gewoon doet, zoals een bakkerszoon de bakkerij van zijn vader over hoort te nemen’, werd hij door een familielid uitgemaakt voor landverrader. En een paar jaar geleden bleek tijdens een gesprek met zijn familie dat was aangenomen dat hij weer terug zou verhuizen naar Israël. “Het waren een hele hoop verwachtingen bij elkaar, waar ik niet aan kon voldoen. Landverrader genoemd worden is heel heftig hoor.”

Wat gebeurde er met je?

“Ik kon niet echt veilig zijn bij mezelf, ging vluchten. Extreem gedrag vertonen. Dat kan ook iets heel moois opleveren, zoals die reeks voorstellingen. Het is dat uuugh.” Den Boer maakt een soort oergeluid. “Maar het kan ook heel zwart zijn, die depressie, en dan is het vernietigend. In eerste instantie voor mezelf, daarna voor de mensen om me heen. Het is gelukkig al een tijdje achter me, maar als ik oververmoeid raakt, ligt het altijd op de loer.”

Hoe hou je jezelf nu op de been?

“Wielrennen, daar kan ik veel in kwijt. Voetballen. En mijn vrouw is heel belangrijk. Dat je met zijn tweeën zo veel kan doorleven en dat een relatie zoveel kan doorstaan. Vroeger fikte ik heel veel af, ik had altijd een mening, had een nog grotere bek dan nu. Ik heb nog altijd donkere kanten, en kan soms grillig zijn, maar dit is wie ik ben.”

Je vrouw had het over een huisje in de bergen.

“Ik kom twee keer per jaar in de bergen. In de zomer om te fietsen en in de winter om te skiën. Ik zou er ooit graag een huisje hebben. Ik word er zo stil en zo rustig. Dingen zijn daar zo veel groter dan ik, groter dan mijn persoonlijke mening.”

En waar ben jij over tien jaar?

“Andere overheden kloppen nu ook bij ons aan. Maar waar ik over tien jaar ben? Geen idee. Ik kom er wel achter dat er mogelijkheden zijn om kunst te maken die artistiek compromisloos is, die vertrekt vanuit een inhoudelijk vraagstuk en ook nog iets in beweging kan zetten. En dat is me voor het eerst in mijn leven gelukt.”

Maar wel altijd als kunstenaar?

“Ik zou niet weten hoe het anders moest.”

Beeld Nava Benyamini