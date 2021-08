Theatermaker Eran Ben-Michaël: ‘Ik ben benieuwd hoe dat is, uitgaan als je een klein kind hebt’

Eran Ben-Michaël (38), theatermaker en acteur, woont in West en fietst graag langs de ­Sloterplas naar de Meervaart, zijn tweede huis. Vanaf 24 september toert hij met George en Eran worden veganisten door het land.

Mijn buurt

“Ik ben in Nijmegen geboren en woon sinds mijn 17de in Amsterdam. Op die leeftijd begon ik aan de Toneelschool. Ik heb altijd in West gewoond en ben binnen dat stadsdeel zeker vijf keer verhuisd. De meeste van mijn vrienden wonen er ook. Het is een fijne buurt, maar twintig jaar geleden had het een slecht imago. Ik heb het steeds leuker en hipper zien worden. De pleinen en parken werden aangepakt en er zijn nu veel leuke cafeetjes en restaurants. Als ik in het buitenland ben geweest en ik rijd vanaf de snelweg de Bos en Lommerweg weer op, die best lelijk is, voel ik me weer thuis.”

Kapper

“Op het hoekje van het Mercatorplein zit Kapsalon Sara. Daar ga ik al vijftien jaar naartoe. De zaak is van twee heel aardige en lieve Irakese broers, met wie ik inmiddels echt een band heb opgebouwd. Het is een simpele plek – ze hebben al vijftien jaar niks aan de inrichting gedaan – maar ik vind het altijd leuk om er te komen.”

Beste plek om te relaxen

“Op vijf minuten loopafstand van mijn huis zit Café Cook. Een café met een heel groot terras waar van die gekleurde sfeerlampjes hangen. Als het wat lekkerder weer is, is dat een superfijne plek om te chillen en ’s avonds iets te drinken.”

Café Cook. Beeld Nina Schollaardt

Mooiste herinnering

“Mijn vriendin Marjan en ik hadden vieren­half jaar geleden onze eerste date. We spraken af om voor het Concertgebouw te meeten en een avondwandeling door Amsterdam te maken. Bij aankomst bleek dat zij honderd meter bij mijn huis vandaan woonde en de hele tijd achter mij aan had gefietst. Het was winter en het had net gesneeuwd. Via het Concertgebouw liepen we richting het centrum, over de markt en over de Magere Brug langs Carré. Om de hoek hebben we daar wat gedronken in een cafeetje. Een sprookjesachtige eerste date in een wit Amsterdam. Midden in de nacht kwamen we terug. Onze eerste kus was bij haar huis.”

Het Concertgebouw. Beeld Nina Schollaardt

Theater

“Theater de Meervaart is het huistheater van mijn gezelschap George & Eran Producties. We maken onze stukken bijna altijd daar. Het is een heel inclusief theater. Je komt er misschien niet meteen als je in het centrum woont, maar het is een van de interessantste theaters van Amsterdam. De tour van onze voorstelling George en Eran worden veganisten begint in de Meervaart, maar we spelen ook in Podium Mozaïek, het Bijlmer Parktheater, De Kleine Komedie en Theater Bellevue.”

Restaurant

“In februari wilden we lekker eten omdat mijn vriendin jarig was. Een collega tipte toen Choux, een restaurant met leuke afhaalgerechten. We hebben daar toen een vijfgangenmenu besteld dat je thuis moest afmaken. Echt megalekker eten. In een paar maanden tijd is het mijn favoriete restaurant geworden. Nu het weer open is, zijn we er ook een paar keer gaan eten. Het zit dicht bij het Centraal Station. De kaart is Frans en in elk gerecht verwerken ze ­eetbare bloemetjes.”

Favoriet vervoermiddel

“De fiets, al trakteer ik mezelf ook wel op de auto. Mijn vriendin is orthopedagoog en heeft een hulpverlenersvergunning voor haar auto. Dat betekent dat we bijna overal in Amsterdam gratis kunnen parkeren. Soms maken we een beetje misbruik van dat privilege. Het liefst fiets ik via het Mercatorplein langs de Sloterplas naar de Meervaart, een boomrijk stukje. Dan voel je even dat je uit de stad bent.”

Amsterdam voor kinderen

“Ik heb een dochtertje van een jaar en drie maanden, en een tweede kindje is op komst. Het leuke aan West is dat overal speeltuinen en faciliteiten zijn voor kinderen. Een leuke plek is het Erasmuspark. Als je over een bruggetje het park uitloopt, loop je tegen het Wachterliedplantsoen aan, een plein met een speeltuin en een kinderboerderij. Voor alle leeftijden is er wel wat te doen. In de zomer zijn er ook theatervoorstellingen.”

Speeltuin in het Erasmuspark. Beeld Nina Schollaardt

Beste plek om te sporten

“Voor corona squashte ik heel veel bij het Frans Otten Stadion. Ik tennis ook al een paar jaar in het Gerbrandypark, net buiten de ring. Je hebt daar twee goede Krajicek-tennisbanen van beton.”

Uitgaan

“Ik ben niet echt een kroegtijger, maar ga graag af en toe naar technofeesten en ­ -festivals. In Amsterdam vind ik De School heel leuk. Ik ben benieuwd hoe dat is, uitgaan als je een klein kind hebt, straks als de clubs weer opengaan. Dan moet ik mijn dochter naar opa en oma brengen, zodat ik de dag erna een beetje kan uitbrakken. Ik heb superveel zin om weer in een grote mensenmassa te staan.”