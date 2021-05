The Weavery Shop levert de kleurrijke kleden met de bakfiets aan huis

The Weavery Shop. Beeld Susanne Stange

De passie voor kleden van Driss Abaoûz (49) begon in El Ksiba: zijn geboorteplaats aan de voet van het Atlasgebergte in Marokko. Als kleine jongen kon hij intens genieten van de sfeer bij zijn wevende tantes en buurvrouwen. De thee vloeide rijkelijk, er werd gelachen, en er werden angstaanjagende spookverhalen van achter het weefgetouw verteld. “Eén tante, die kon dat écht goed.”

Jaren later opende Abaoûz een bed & breakfast in een oud wevershuis aan de Vijzelstraat. Omdat hij kleden in het interieur wilde, benaderde Abaoûz twee vrouwen in El Ksiba met de vraag of zij die voor hem konden maken. “Nadat wij hen hadden betaald waren ze zo dankbaar omdat het veel meer was dan ze normaal gesproken krijgen. Toen heb ik gezegd: ‘Blijf maar maken, ik vind wel kopers voor jullie’.”

En die vond hij. De tapijten bleken zo’n succes dat Abaoûz naast zijn bed & breakfast een tapijtenwinkel begon: The Weavery Shop. Hier weven inmiddels twintig vrouwen voor Nederlandse klanten.

In de zaak, die midden in De Pijp staat, hangen de muren vol kleurrijke kleden. Een kleed van 2 bij 3 meter, gemaakt van schapenwol uit het Atlasgebergte, kost tussen de 1500 en 1600 euro. Elk exemplaar kan op maat worden gemaakt én aan huis worden bezorgd met de bakfiets. Je mag het kleed zelfs een aantal dagen uitproberen om te zien hoe het er in de huiskamer of slaapkamer bij ligt.

The Weavery Shop Eerste van der Helststraat 13 shop.the-weavery.com

