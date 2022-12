The Urbanista heeft wekelijks nieuwe sieraden uit Dubai, Frankrijk en Brazilië

The Urbanista. Beeld Nina Schollaardt

Vijf jaar geleden opende de eerste vestiging van sieradenwinkel The Urbanista in Alkmaar. “De vestiging in Amsterdam is een tweepuntnulversie, het moet een geheel worden,” zegt eigenaar Sim Verburg (43). Het concept: elke week nieuwe sieraden.

Alles is van roestvrijstaal gemaakt. Verburg koopt de sieraden in bij verschillende leveranciers uit India, China, Dubai, Frankrijk, Spanje, Italië en Brazilië. “Overal behalve uit Nederland, dat is ook wat de sieraden origineel maakt.” Er worden maximaal vijf stuks van alles ingekocht, dus op is op. De prijzen lopen van €16,95 tot €109.

Verburg woont samen met haar man David Verburg (38) in Dubai. Hij is architect en tevens het brein achter het interieur van de zaak. Verburg omschrijft hun stijl als ‘strak van binnen en klassiek van buiten’. De bogen die hier in de muren naar voren zijn gebracht zijn herkenbaar, in de vestiging in Alkmaar komt dit terug in de meubels. Dat Verburg in Dubai woont, maakt dat ze veel heen en weer pendelt. Vanuit daar regelt ze alles online en is ze constant bezig met nieuwe inkopen doen. Als ze in Amsterdam is, staat ze in de winkel.

Het idee is om uiteindelijk vijf vestigingen te openen. Voordat ze aan de winkel in Amsterdam begonnen, wilden ze eerst zorgen dat alles in Alkmaar goed liep. “De Negen Straatjes in Amsterdam was eerst nog out of my league,” zegt Verburg. Maar er kwam een pand vrij dat voorheen als expositieruimte voor sieraden en kleding werd gebruikt, en die kans lieten ze niet schieten. “Begin dit jaar hebben we gezegd: we zijn er klaar voor.”

