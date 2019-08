The Uptown Meat Club? Stop gewoon met bezorgen jongens

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt wekelijks een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: The Uptown Meat Club.

Waar bestellen we?

The Uptown Meat Club is een restaurant om de hoek van de P.C. Hooftstraat dat vlees van hoge kwaliteit serveert, denk: wagyu en black angus. Ik kreeg ooit een perfecte biefstuk thuisbezorgd door bistro George, dus het zou mogelijk moeten zijn.

Ik neem de proef op de som en bestel twee stukken vlees. De wagyu en black angus staan helaas niet op het bezorgmenu, wel een kalfsentrecote (€19,95 voor 200 gram) en een ossenhaas lady steak (€21,95 voor 150 gram). Beide komen met een groene salade en een saus. Ik kies peper- en bearnaisesaus en neem geroosterde aardappels (€3,95) en gegrilde groenten (€4,95).

Rijden maar!

Ik mag dan op een rustig tijdstip bestellen, dat alles binnen zestien minuten al bij me binnen is, vind ik absurd. Natuurlijk zijn er dingen voorbereid, maar alles zó snel in kunnen pakken, duidt niet op veel goeds.

En proef je dat ook?

Helaas wel. De aardappeltjes smaken alsof ze van gisteren zijn en opgewarmd in de magnetron, de gegrilde groenten zijn flauw en de portie is karig.

Het gaat echter natuurlijk om het vlees. De lady steak klopt qua gewicht, de kalfsentrecote is echter 173 gram in plaats van de beloofde 200 gram, ik vind dat verschil te groot.

Maar het belangrijkste: hoe is de cuisson?

Nou mogen ze bij The Uptown Meat Club blij zijn dat ik van rare gebakken vlees hou, want de ossenhaas is, ­zoals de Fransen zeggen, bleu (lees: compleet rauw vanbinnen). Ik denk niet dat de gemiddelde besteller daar blij mee is. Raar ook dat je in de app niet de gewenste garing kunt aangeven. Het vlees is mals, maar dat is ook niet zo gek als het maar twee minuutjes in de pan heeft gelegen.

De entrecote is lauw, heeft laffe grillstrepen en een ­onuitgebakken vetrand. Eetbaar, maar om nou te zeggen fantastisch: nee. De groene salade bestaat uit dorre onaangemaakte rucola en twee cherrytomaten. Ridicuul.

Gelukkig is de pepersaus erg smakelijk, wat je niet kunt zeggen van de ‘bearnaisesaus’. Tussen aanhalingstekens, want dit is gewoon gesmolten boter met een fliebel dragon erin. Dertig milliliter saus vind ik overigens tamelijk karig.

Kortom?

Dit gaat helemaal nergens over. Stop gewoon met ­bezorgen jongens, houd je mooie stukken vlees lekker in de zaak.