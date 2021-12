The Next Shop helpt je jouw tweedehands designkleding te verkopen door gratis foto’s te maken

The Next Closet in de Bilderdijkstraat, met kledingrekken vol tweedehands designkleding. Beeld Sophie Saddington

Een paspop, een spotlight en een camera staan bij The Next Shop klaar om alle binnengekomen kleding perfect op de foto te zetten. Daarna krijgen de kledingstukken een plek in de winkel of op de website. Commercieel directeur Suzanne Kats (41): “De jurk die ik droeg tijdens onze opening hangt ook hier. Tweedehands gekocht, voor een speciaal moment, en nu hier om iemand anders blij te maken.”

The Next Closet werd in 2013 opgericht door Lieke Pijpers (37) en Thalita van Ogtrop (37). Ze wilden een online platform bieden voor de koop en verkoop van tweedehands design items. Naast de webshop is er nu de eerste fysieke winkel, The Next Shop, in Oud-West.

De groene kozijnen en de ton sur ton roze geverfde muren zorgen ervoor dat de winkel opvalt. Aan beide zijden staan kledingrekken.

The Next Shop helpt klanten bij de verkoop door gratis foto’s te maken van de items. Alleen een tijdslot boeken is nodig. Kats: “Het kost best wat tijd voordat je je kleding kunt aanbieden aan anderen. Wassen, strijken, foto’s maken, uploaden en de juiste prijs bepalen. Dat hele proces nemen wij hier over.”

De kledingstukken (vanaf €20) moeten aan een paar voorwaarden voldoen. Ze moeten kwalitatief nog goed zijn en items van fastfashionketens worden niet aangenomen.

In de winkel kun je ook kleding passen met advies van medewerkers. Daarnaast kunnen Amsterdammers er hun verkochte pakketjes afgeven en gekochte artikelen van The Next Closet ophalen; sneller, en beter voor het milieu.

