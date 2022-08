The Newman of The Jerry – echte New Yorkse bagels haal je bij Flo’s Deli

Beeld Daphne Lucker

“Mijn dochter kwam terug van een vakantie in New York en zei: ‘Iedereen eet daar bagels, pap, doe er iets mee!’” zegt Robbie Castelijn (54). Drie jaar geleden opende hij het eerste filiaal van bagelshop Flo’s Deli in de Jan Pieter Heijestraat, daarna een op de Elandsgracht en onlangs een derde zaak in de Utrechtsestraat.

De muren zijn aandachttrekkers. Voor in de winkel is gekozen voor wanden van gemetselde stenen en achterin bloemenbehang. Aan de bistrotafels met thonetstoeltjes kun je met zicht op de open keuken je bagel oppeuzelen. Er komen veel expats in de zaak, zegt Castelijn. “Ze kennen de bagels van thuis en missen ze.”

Eerst kies je het soort bagel waar je zin in hebt. Er staan er zes op het menu en die zijn ook los te koop. Bijvoorbeeld naturel, met maanzaad of met zout en knoflook (alle €1,75). Dan kies je wat je erop wilt. Op het menu valt The Newman op, een bagel met pastrami, zuurkool, gesmolten kaas en dijonnaise (€8,95) en The Jerry, met gerookte zalm, creamcheese met lente-ui en bieslook, tomaat, ui en kappertjes (€8.95). Een veganuitvoering met zuivelvrije creamcheese en carrot lox (wortel in zuur) is er ook (€8.95).

Het deeg wordt een dag van tevoren gemaakt en gerold. De bagels gaan twaalf tot veertien uur in de koeling. ’s Ochtends worden ze voor het afbakken ondergedompeld in een bad van kokende honing. “Dat zorgt voor dat lekkere korstje,” zegt Castelijn. Hij eet de van oorsprong Joodse broodjes zelf ook vaak. Zijn favoriet? De Sabich met aubergine, tomaat, komkommer en tahin (€7.50).



