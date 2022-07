The Black Phone: horror in een kelder met muren waar de dood aan lijkt te zijn afgeveegd

Beeld Fred Norris

De Grijper, wordt hij genoemd. En zijn schaduw strekt bijna letterlijk over het noorden van Denver, waar Finney (Mason Thames) en zijn zus Gwen (Madeleine McGraw) op school kampen met pestende klasgenoten en thuis met een alcoholistische vader die bij het minste geluid verkrampt en zijn kinderen slaat met een riem.

Wanneer Finney in handen valt van de Grijper (vileine, fysieke rol van Ethan Hawke, die vrijwel de hele film een demonisch masker op heeft), sluit die hem op in een vrijwel kale kelder met betonnen muren waar de dood aan lijkt te zijn afgeveegd en een zwarte telefoon die niet is aangesloten, maar toch rinkelt zodra de Grijper de stalen deur achter zich dichttrekt.

Als Finney opneemt hoort hij de stemmen van de jongens die hem voorgingen in deze kelder en even lijkt de film daarmee een emotionele en zelfs filosofische diepte aan te boren. Maar uiteindelijk geven die telefoontjes slechts aanwijzingen voor Finney om verschillende ontsnappingspogingen te doen.

Zo blijft de film, gebaseerd op een kort verhaal van Joe Hill (zoon van Stephen King), vaker een beetje steken in zijn ambities. Het is duidelijk dat regisseur Scott Derrickson (Sinister, Doctor Strange) die wel heeft. Hij neemt ruim de tijd voor het schetsen van de (thuis)situatie van de kinderen, een bron van noodgedwongen zelfredzaamheid. En hij trekt parallellen tussen de Grijper en Finney’s vader. Maar eenmaal in de kelder vervalt de film net te vaak in horrorclichés.

Dat The Black Phone toch ruimschoots overeind blijft, is dankzij sterk acteerwerk en vooral de bij vlagen intens griezelige sfeer, aangejaagd door de muziek van Mark Korven, vol ijle tonen en gedempt gedreun.