The Amsterdam Toy Museum is goed voor een flinke dosis nostalgie

The Amsterdam Toy Museum. Beeld Birgit Bijl

Joseph Bleckman (65) voelde zich meer thuis in Europa dan in thuisland de VS. Dus toen een vriend van hem voorstelde om met zijn speelgoedcollectie naar Amsterdam te verhuizen en daar een museum te beginnen, hoefde hij daar niet lang over na te denken.

Het enige probleem: zo omvangrijk was Bleckmans speelgoedcollectie nog niet. Via internet kwam hij in contact met een verzamelaar die zei: ‘Zeg me wat je nodig hebt en ik regel het.’ Daarmee was The Amsterdam Toy Museum een feit.

Op de begane grond staan kasten vol speelgoed. “Ik wil dat de collectie iedereen aanspreekt,” zegt Bleckman. “Kinderen en volwassenen, maar ook de echte verzamelaars.”

Voor verzamelaars heeft Bleckman de zogenaamde ‘gang of five robots’ samengebracht: vijf ouderwetse robotjes die bijna nergens ter wereld samen te zien zijn. Voor niet-kenners stelt Bleckman meer dan vierhonderd barbies tentoon (mét Barbie’s niet zo onschuldige ontstaansverhaal) en ouderwets ‘gevaarlijk’ speelgoed, zoals een vlammenwerper voor ­kinderen – “What could possibly go wrong?”

Beneden kan er worden gespeeld met modeltreintjes, een ouderwetse flipperkast, een Pac-Manmachine en analoge spelletjes, zoals een geavanceerde boter-kaas-en-eieren.

Los van de grote collectie roept het ouderwetse speelgoed ook een nostalgisch gevoel op. Wie na een bezoek weer buiten staat, voelt zich alsof hij net een tijdreis heeft gemaakt.

The Amsterdam Toy Museum Nieuwezijds Voorburgwal 310

