Tessa en Djaylano: ‘Het is speciaal om twee vaders te hebben, dat heeft niet iedereen’

Tessa (33) en Djaylano (12) uit Badhoevedorp. Beeld Dingena Mol

Tessa Zehenpfenning (33)

“Djay houdt van voetbal. Ik ga elke zaterdag met hem mee naar zijn wedstrijd. Tijdens corona was ik zelfs nog even coach van zijn team. Djay is goed, maar hij mist het doorzettingsvermogen om echt door te breken. Als het regent, heeft hij geen zin om trainen.

Op mijn twintigste werd ik zwanger. Tijdens de zwangerschap gingen mijn vriend en ik uit elkaar, dat was een verdrietige en pijnlijke periode. Ik ben toen weer bij mijn ouders gaan wonen. Zij hebben in het begin ontzettend veel met Djay gedaan, vooral mijn vader. Djay was dol op zijn opa. Mijn vader is overleden toen Djay zes jaar oud was. Soms, net voor hij gaat slapen, merk ik aan Djay dat hij verdrietig is omdat opa er niet meer is. Dan praten we over opa en zeg ik dat ik hem ook mis. Toen Djaylano drie maanden was, ontmoette ik Donovan. Ik was niet op zoek naar een nieuwe liefde, maar we hadden meteen een enorme klik.

In de eerste jaren van zijn leven wist Djaylano niet dat hij ook een biologische vader had. Ik vond het te pijnlijk voor een jong kind om te weten dat hij een vader heeft die hem niet wil zien. Ik heb verschillende deskundigen gevraagd hoe ik het aan moest pakken en iedereen adviseerde iets anders.

Rond Djay’s negende verjaardag heb ik contact opgenomen met zijn biologische vader en gezegd dat we met Djay wilden spreken. Hij heeft er toen voor gekozen om Djaylano te leren kennen. Donovan en ik hebben het samen aan Djaylano verteld. Hij reageerde positief, maar het is best lastig om precies te weten wat Djay denkt, want hij is nogal gesloten. Sinds die tijd ziet hij zijn vader – en zijn twee andere kinderen – een à twee dagen per maand. Dat gaat goed.

Djay lijkt op mij toen ik jong was. Ik was ondeugend, temperamentvol en wilde graag mijn zin hebben. Mijn moeder zegt dat ik een koekje van eigen deeg krijg. Djay is ook een sociale en lieve jongen, hij wil iedereen helpen. Soms vraagt hij of hij me een massage kan geven of mijn haar zal borstelen. Djay houdt van gamen, dat kan hij eindeloos doen, maar dat mag niet. Ik laat hem niet meer dan een à twee uur per dag spelen.

Omdat hij na de vakantie naar de middelbare school gaat, wilde hij ontzettend graag een elektrische fiets met van die brede banden. Die kosten heel veel geld, daarom heeft hij een deel zelf gespaard en een deel van ons cadeau gekregen.”

Djaylano Hoedt (12)

“Na de vakantie ga ik naar de middelbare school. Ik ga naar de mavo, daar heb ik erg mijn best voor gedaan. Eerst kreeg ik als advies vmbo-basis, daarna ben ik harder gaan werken. Ik concentreerde me beter en luisterde naar wat de juf zei. Uiteindelijk kreeg ik een vmbo-t advies. Alleen spelling blijf ik moeilijk vinden, ik weet niet goed hoe je woorden schrijft. Rekenen kan ik wel goed. Ik heb zin in de wiskunde die ik in de brugklas ga krijgen.

Mama is heel aardig, ze kan ook streng zijn, maar dat is goed voor mij. Soms blijf ik de hele dag binnen om te gamen, tv te kijken of spelletjes te doen op mijn telefoon. Mama zegt dan dat ik moet stoppen en naar buiten moet gaan. Dan zoek ik vrienden op en gaan we een stukje fietsen of voetballen.

Papa Donovan is ook aardig, net zoals mama, maar hij zegt sneller dat ik moet stoppen met gamen. Ik heb nog een vader. Ik weet niet meer hoe ik reageerde toen mijn ouders het vertelden. Donovan is mijn echte vader want hem ken ik beter en langer.

Het is speciaal om twee vaders te hebben, dat heeft niet iedereen. Bij papa Ramon heb ik nog een broertje en een zusje. Papa Ramon is voetballer, soms gaan we met zijn allen naar een voetbalveldje om te oefenen. Ik zou best graag profvoetballer willen worden, maar ik denk dat ik niet fanatiek genoeg train. Papa Donovan houdt niet van voetbal. Mama wel, zij gaat altijd mee naar mijn wedstrijden. Soms komt papa Ramon ook, hij geeft me tips hoe ik beter kan worden. Met papa Donovan kijk ik altijd naar de Formule 1. Hij is geïnteresseerd in auto’s en weet er ontzettend veel van. Dat is leuk.

Vroeger toen ik jong was, was ik vaak bij mijn opa en oma. Mijn opa was heel aardig, we deden altijd leuke dingen. We gingen ook vaak met zijn allen bowlen. Toen ik zes was, is hij overleden. Ik denk nog aan hem.

Mijn zusje is gewoon mijn zusje ook al hebben we niet dezelfde vader. Ze is heel gezellig, maar ze kan ook wel een beetje gemeen zijn, dat ze me uitdaagt. Soms game ik met haar, niet een spel dat ik normaal speel, maar iets voor jongere kinderen.

Ik heb net een elektrische fiets, dat is heel fijn, je hoeft bijna niets te doen. Veel vrienden hebben ook een elektrische fiets. We gaan vaak op stap en dan kijken we hoe ver we kunnen komen.”