Tes Schouten, wonderkind van het Nederlandse zwemmen, haalt records door een afwijkende aanpak: ‘Alleen maar trainen, eten en slapen is niks voor mij’

Alleen maar trainen, eten en slapen; dat ziet Tes Schouten (22) echt niet zitten. Het nieuwe gezicht van het Nederlandse zwemmen bedrijft topsport op háár manier. ‘Ik ben geen robot.’

Midden in het gesprek verandert Tes Schouten plotseling van onderwerp. Het schiet haar te binnen en ze wil het kwijt. Het stoort haar dat het vaak alleen maar over de positieve kanten van topsport gaat. Nieuwe records, bijkomende aandacht en medailles. Ze ziet het allemaal voorbijkomen.

“Maar,” zegt ze. “Het is echt niet alleen maar leuk. Mensen zien vaak alleen dat perfecte plaatje. Dat klopt niet. De helft van de tijd denk ik: waar ben ik mee bezig?”

Het lijken zwaarmoedige woorden, maar zo zijn ze niet bedoeld. Schouten, in december doorgebroken op het wereldtoneel met zilver en brons op de WK kortebaan, zit opgewekt op een stoel in de kantine van het Sloterparkbad in Nieuw-West, de chloor van haar vaste trainingswater bedwelmend om haar heen.

Ze is eerlijk, openhartig, gaat geen onderwerp uit de weg. Juist omdat ze de keerzijde van het leven als topsporter met de wereld wil delen. “Het is jammer dat vaak alleen maar naar de uitslagen wordt gekeken. Je bent goed of slecht, terwijl sport zo veel meer is. We zijn mensen, geen robot die je voor een race aanzet en daarna weer uit.”

Duizelig en overgeven

Kort hiervoor keek de schoolslagspecialiste in een groepsgesprek met meerdere afgevaardigden van media vragend om haar heen. Het was de eerste keer dat er zoveel aandacht voor haar was. Moest zij iets vertellen? Of zou ze een vraag krijgen?

Ze maakte een sprong in het diepe. Onbevangen bracht Schouten na de eerste vraag een monoloog over de maanden na haar nationale records op de 100 en 200 meter waarmee ze in Melbourne het grote publiek verbaasde.

Volgens haar trainer Mark Faber, die in de hoek van de ruimte geïnteresseerd meeluisterde, hoort ze op deze afstanden bij de beste vijf zwemsters wereldwijd. Na het afscheid van Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk leunt het Nederlandse zwemmen op de brede schouders van Schouten en generatiegenoot Marrit Steenbergen.

Meteen na haar laatste race in Australië werd Schouten duizelig. Bij de dopingcontrole moest ze twee keer overgeven. In de twee weken vakantie daarna lag ze voornamelijk op de bank. Traplopen was een grote opgave. Ze sliep nog meer dan tijdens intensieve trainingsperiodes.

De koorts wilde maar niet zakken. De holtes zaten vol. Een antibioticakuur sloeg niet aan. De bondsarts stuurde haar naar een cardioloog. Uit onderzoek bleek dat ze geen hartproblemen had. Uit diagnose bleek dat het ene virus over het andere virus heen was geklapt. Na twee maanden dook ze het water weer in.

Sindsdien heeft ze al twee keer de nationale records op de 100 en 200 meter schoolslag verbeterd, ruim sneller dan de olympische limiet. Ze staan op 1.05,71 en 2.22,21. Hoe dat mogelijk is? Omdat Schouten na jaren van zoeken heeft gevonden wat voor haar werkt.

In haar hoofd bestond het leven van een zwemmer uit drie dingen: trainen, eten, slapen. “Dit klinkt echt stom, maar ik dacht: mensen als wij hebben geen vrienden en geen leven. Daar had ik moeite mee. Als ik tijdens een vrije dag alleen maar op bed moet liggen, word ik gestoord. Ik wil dan iets anders doen, mezelf zijn, niet de sporter zijn.”

Geen Nederlandse zwemster was ooit sneller op de 100 en 200 meter schoolslag dan Tes Schouten. Beeld Mariet Dingemans

Afleiding van buitenaf

Daarmee is Schouten in zekere zin de tegenpool van haar collega Arno Kamminga (27), met wie ze in haar tienerjaren een huis deelde. Beiden excelleren ze op de schoolslag, maar waar Kamminga – al twee keer olympisch zilver op zak – zich onderdompelt in het zwemmen, schakelt Schouten zo nu en dan af. Dan hoeft ze haar coach Faber ook niet te horen of zien. “Zwemmen vind ik echt leuk, maar daarbuiten wil ik er niks mee te maken hebben.”

Faber lacht bij de woorden van zijn pupil die bij de Zomerspelen in Parijs medaillekansen heeft. “Tes wijkt af van de standaard. Ze heeft afleiding van buitenaf nodig. Ze roept dat ze niet hard bezig is met de sport, maar zo traint en handelt ze wel. Ze weet exact wat ze wil en doet het voor niets minder dan het hoogst haalbare.”

Schouten spreekt van twee persoonlijkheden in één zwemmerslichaam. “Mijn vrienden van thuis kunnen zich niet voorstellen hoe serieus ik hier ben. Andersom hebben mijn teamgenoten hier geen idee hoe raar ik soms thuis kan doen.”

Amsterdam voelt voor haar niet als thuis, al woont en traint ze er al vanaf haar zestiende. Ze vindt het te druk, te hectisch en alle straten zien er hetzelfde uit. Dan is ze liever in haar geboorteplaats Bodegraven, in het Groene Hart, tussen Utrecht en Den Haag. Dat is de plek waar ze zichzelf kan zijn, waar ze kan afschakelen en haar zwemcarrière even niet bestaat.

Het liefst staat ze met vrienden en familie op zaterdagmiddag bij de voetbalwedstrijd van haar tweelingbroer Jeroen te kijken. Niveau kelderklasse, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar de derde helft. “Dan heb ik echt mijn beste dag van de week. Ik loop met iedereen te lullen. Echt gezellig. Even het gevoel hebben dat ik kan doen waar ik zin in heb. Dan ben ik echt Tes, het kind dat daar al vanaf haar vierde rondloopt.”

De medailles in Melbourne zijn voor Schouten een bewijs dat deze aanpak voor haar werkt. Ze straalt, ze presteert, terwijl de afgelopen jaren als een worsteling voelden. Ze zag zwemmen meer als moeten dan mogen. Het werkte verstikkend, haar mentale gezondheid kwam in het gedrang, waardoor ze op de Jeugd Olympische Zomerspelen in Buenos Aires (2018) ontbrak. Door meer en harder te trainen, dreef ze voor haar gevoel steeds verder af van haar vrienden en leven in Bodegraven.

Als deze opofferingen noodzakelijk zijn, wilde ze dat dan wel? Een sportpsycholoog werd in de arm genomen om met haar te kijken hoe zwemmen in haar leven paste. “Ik wilde stoppen. Dat is een feit.”

De belangrijkste les: alleen maar trainen, eten en slapen was niks voor haar. “Juist omdat ik wilde stoppen met zwemmen, leerde ik mezelf kennen. Ik leerde wat ik echt wilde, wat ik voelde en ik leerde om eerlijk te zijn. Tegen mezelf, maar ook tegen anderen. Een periode dacht ik dat ik langzaam iemand anders werd. Dat wil ik niet.”

Sinds een jaar, vanaf de WK in Boedapest, krijgen gemaakte keuzes effect. Faber herinnert zich een zinnetje van zijn pupil. Schouten gaf aan dat haar leven in balans kwam. “Ze kreeg een eigen huis en kon haar rijbewijs halen, waardoor ze zelfstandiger werd.”

Vanaf die ene dag in juni is de stijgende lijn ingezet. Schouten denkt nu aan succes op de Olympische Spelen in plaats van stoppen. “Ik heb geen stress meer over hoe ik mijn leven buiten de sport indeel. Daar heb ik schijt aan. Ik doe wat goed voelt. Dat maakt mij gelukkig.”

Tes Schouten: ‘Ik heb geen stress meer over hoe ik mijn leven buiten de sport indeel. Daar heb ik schijt aan.’ Beeld Mariet Dingemans