Tekenshow A Perfect Day: ‘Alle shit van je af tekenen’

De waardering van tekenkunst is de laatste jaren, mede dankzij Instagram, flink toegenomen. Binnenkort zijn 250 werken te zien tijdens de tweede editie van de tekenshow A Perfect Day in de Westergas. ‘Het beeld is mooi, hoorde ik vaak, alleen jammer van die tekst.’

De tekententoonstelling Lots of Things Like This, samengesteld door Dave Eggers, schrijver van bestsellers als Wat is de wat en Zeitoun, vond in 2008 in New York plaats. Alle tentoongestelde werken moesten voldoen aan drie criteria: (1) Een afbeelding; (2) Enkele woorden (meestal verwijzend naar de afbeelding); en (3) Enig gevoel voor humor.

Vier jaar later haalde illustrator Paul Faassen – wiens werk in media als Volkskrant Magazine, en De Groene Amsterdammer steevast gemaakt lijkt naar de genoemde criteria – samen met Olga Scholten en Corine Haitjema een deel van de expositie naar Amsterdam en vulde deze aan met werk van Europese kunstenaars. De tekenshow A Perfect Day was een feit.

In maart is in de Westergasfabriek de tweede editie van de tekenshow, met meer dan 250 ‘humorvolle werken’ met observaties, gedachten en verwondering over het leven, die relativerend, scherpzinnig, poëtisch, ironisch of hilarisch zijn. Van ‘multimediale screenings’ tot absurdistische, hilarische en poëtische tekeningen, gemaakt door plusminus vijftig tekenaars, kunstenaars en cartoonisten uit binnen- en buitenland, onder wie Glen Baxter, Brian Rea en Liana Finck; Han Hoogerbrugge, Koen Taselaar en Erik van Lieshout; Jan Rothuizen, Gummbah en Kamagurka. Ook zijn er workshops, zowel voor kinderen als voor volwassenen, en is er een avondprogramma met optredens van onder anderen Mr. Bingo, Miriam Elia, Rogier Roeters en K. Schippers.

The Joy of Interior Design, Glen Baxter, 1998. Beeld Glen Baxter

“Mede door de komst van Instagram heeft tekenkunst waarin tekening en tekst samengaan zich de laatste jaren enorm verspreid,” aldus Paul Faassen. “Het is een uiterst directe communicatievorm om humoristische en fantasievolle gedachten en gevoelens over het moderne bestaan uit te dragen. Voor alle duidelijkheid: dat ‘perfect’ in de tentoonstellingstitel is ironisch bedoeld; je kunt alle shit van je af tekenen.”

Hier voel ik me thuis

“Dit is mijn terrein; tekst en tekeningen ineen, hier voel ik me thuis,” zegt kunstenaar Guy Vording (Wierden, 1985) over de tekententoonstelling. Ook Vording heeft de waardering voor zijn tekenkunst de afgelopen jaren zien veranderen. “Toen ik ermee begon, werd tekst in beeldende kunst gezien als vloeken in de kerk. Het beeld an sich is mooi, hoorde ik vaak, alleen jammer van die tekst.”

Guy (“Ik ben gewoon een tukker uit Twente, maar mijn moeder wilde graag Engelse namen voor haar kinderen”) Vording wilde eigenlijk schrijver worden, maar kwam er al snel achter dat dat niet ging lukken, omdat hij een slechte schrijver is. Na een studie toegepaste vormgeving in Zwolle vertrok hij naar New York, waar hij aan de slag ging als assistent van een wedding designer. “Ik was verantwoordelijk voor de decoraties op grootse bruiloften met kamelen enzo; mijn bazin nam geen bruiloften onder de halve ton aan. Ik vond het fantastisch, maar toen ik in één jaar drie Breakfast at Tiffany’s-bruiloften had gedaan, was het genoeg geweest.”

In het nu, Paul Faassen, 2017. Beeld Paul Faassen

Rond hetzelfde moment kreeg Vording bovendien te horen dat zijn visum niet werd verlengd; hij keerde terug naar Nederland en ging in Utrecht naar de HKU, waar hij in 2013 afstudeerde in de richting Fine Art.

Kort na zijn afstuderen maakte Vording de allereerste tekening van zijn black pages-serie. Daarvoor bewerkt hij oude tijdschriftenpagina’s – het Amerikaanse general interest magazine Life is zijn favoriet; af en toe gebruikt hij de Katholieke Illustratie, een geïllustreerd weekblad voor katholiek Nederland. Met zwart potlood krast en tekent hij totdat vrijwel alleen de door hem geselecteerde tekst nog zichtbaar is en de rest van de pagina is verdwenen. Het resultaat kon niet direct op veel bijval rekenen. “Ik zal de vrouw nooit vergeten die me tijdens mijn allereerste expositie toebeet dat ze het verschrikkelijk vond. Maar eigenlijk vond niemand het wat. Toen heb ik het maar weggelegd.”

Refrigerated Shoes, Javier Morales, 2019. Beeld Javier Morales

De kentering kwam met zijn presentatie op Prospects & Concepts tijdens Art Rotterdam 2017, waarop werk te zien was van alle kunstenaars die een jaar eerder een ‘Werkbijdrage Jong Talent’ hadden ontvangen van het Mondriaan Fonds. Hij werd gescout door galerie dudokdegroot, die niet veel later een duotentoonstelling met hem maakte.

Op A Perfect Day 2 toont Vording zes black pages die hij in de loop der jaren maakte. Een van de oudste is results of shopping at the airport: een rij vrouwen­benen, met daaronder de titel, verdeeld over twee regels. Het meest recente werk is life is gay, waarop tussen veel zwart, een kroonluchter zichtbaar is, een aantal mannen en de titel in kapitalen.

[geen titel], Rogier Roeters, 2019. Beeld Rogier Roeters

“De tekst heeft met het beeld van het origineel te maken, maar ik heb het zo gemanipuleerd dat het uit zijn verband wordt gerukt; dat het niet meer is wat het geweest is. Vroeger was ik strenger; toen mochten het beeld en de tekst in het originele blad niets met elkaar te maken hebben.”

Nadat hij jaren antikraak heeft gezeten in Amsterdam en Amstelveen, heeft Vording vorig jaar december een atelier toegewezen gekregen in de Tolstraat. Een meevaller, want het blijft moeilijk om rond te komen van zijn kunst. “De laatste jaren lukt het bij vlagen, maar vooral de zomers zijn moeilijk. Daarom werk ik nu een dag per week als baliemedewerker in museum Het Grachtenhuis, naast het Cromhouthuis.”

Hoewel het soms sappelen is, heeft Vording nog lang niet genoeg van zijn zwarte aquarelpotlood en Oost-Indische inkt. “Ik ontdek iedere keer iets nieuws; kom elke keer weer uit bij iets wat ik nog niet eerder had bedacht. Ik kan nog wel even door.”

A Perfect Day 2: 6-15 maart in het Machinegebouw op de Westergas.

Een lege plek Op de tentoonstelling is één expositieplek vrijgehouden voor een onbekend tekentalent. Kunstenaars die denken een mooie aanvulling te hebben op de tekenshow, kunnen t/m 1 maart één illustratie mailen naar info@aperfectday.amsterdam. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de opening van A Perfect Day 2.