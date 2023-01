Tapijtjes op tafel en Cruijff aan de muur: veel nostalgischer dan bij eetcafé ’t Heemelrijck kun je het niet krijgen

Beeld Dingena Mol

Als je de zaak binnenloopt, is het alsof je terug reist in de tijd. Het interieur is zo oud-Amsterdams als maar kan. Tapijten over de tafels, een oranje plafond met geschilderde engeltjes en boven een eeuwenoude houten bar. Aan de muur hangen Delfts blauwe bordjes, foto’s van Johan Cruijff en Ajaxvlaggetjes. In de keuken is een muurschildering gemaakt van Amsterdamse klassiekers, zoals André Hazes, de Magere Brug en de Albert Cuypmarkt. “Ik wilde een gevoel van nostalgie, alsof het er al honderd jaar staat,” zegt eigenaar Nars Hemelrijk (27).

Hij werkt van jongs af aan in de horeca en kookte onder andere bij ’t Zwaantje en Spaghetteria. Het idee voor een oud-Amsterdams eetcafé komt van zijn opa Leonardus, met de bijnaam Nars, die in 1949 broodjeszaak Narco’s opende op het Damrak ter ere van zijn beste vriend Cor, die tijdens de oorlog werd gedeporteerd.

Samen met de vader van Hemelrijk maakte hij er later de Frans-Nederlandse bistro Le Pot au Feu van. Maar de zaak sloot zijn deuren in 2010. Hemelrijk wil de keuken van zijn vader en opa doorzetten, maar dan in een ‘echt’ Amsterdams eetcafé. “Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.”

Een fluitje uit de eeuwenoude bar kost €2,90 en op het menu vind je gebakken champignons met knoflook op brood (€10,50), kalfslever met spek en uien (€19,50) en de specialiteit ‘Narco’s suddervlees’, met aardappelpuree, groenten en zelfgemaakte appelmoes (€18,50).

Ook hebben ze veel likeuren van Wynand Fockink. Het Amsterdamse proeflokaal heeft volgens Hemelrijk een mooi verhaal en de creatieve namen zijn een leuke bijkomstigheid. “Zoals Hansje In De Kelder, probeer die maar eens uit te leggen aan een toerist.”

’t Heemelrijck Van Woustraat 23, Zuid Voorganger Een Aziatisch afhaalrestaurant. Er moest dus flink verbouwd worden om er een Amsterdams eetcafé uit de jaren vijftig van te maken. Signature dish ‘Narco’s suddervlees’ met aardappelpuree, groenten en zelfgemaakte appelmoes (€18,50). Leukste tafel De ronde tafel boven aan de balustrade. Dit was ooit de stamtafel in restaurant ’t Zwaantje en vanaf hier kun je alle delen van het restaurant zien.

