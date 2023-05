Tante Es (108) uit de Rivierenbuurt is voor Ajax, verkoos altijd reizen boven mannen en geniet van haar volle leven: ‘Ik hoop dat ik nog even door mag’

Elselyn Harriette Angelique Fa Si Oen: ‘Al wat ik krijg, komt uit Gods handen.’ Beeld Dingena Mol

De enige hulpstukken die tante Es gebruikt zijn een hoortoestel en een rollator; als gevolg van een verkeersongeval in Suriname loopt de broze hoogbejaarde zo krom als een hoepel en kan ze maar één arm gebruiken. “Mijn rug kan me niet dragen, dus ik moet oppassen dat ik niet val. Kunnen ze niets meer aan doen. Zou ik niet willen ook, want ik hou niet van doktersmessen. Maar verder ben ik gezond, hoor, ik heb bijna al mijn tanden nog. De schoonheid is er alleen wel vanaf.”

Haar vrolijke lach schalt door het appartement in de Rivierenbuurt, waar ze nog steeds zelfstandig woont. Boven het orgel hangen de ballonnen van haar verjaardag. “Het was een leuk feestje, ook de dominee kwam even langs. Ik heb zulke fijne mensen om me heen. Vanmorgen kwam een vrouw ontbijt voor me maken. Ze at een hapje mee, zo lief. Ik dank mijn God. Al wat ik krijg, komt uit zijn handen. Zonder Hem zou u ook vandaag niet hier zitten. Maar gezellig dat u er bent. U mag gewoon Es zeggen. Iedereen noemt me tánte Es, maar dat is voor kinderen – mijn kleine neefjes noemden me zo uit beleefdheid.”

De flat hangt vol met snuisterijen die een lang leven verraden. Prenten uit Suriname, Aruba en Curaçao. Chinese poppen en vazen. Surinaams houtsnijwerk. Veel kunstbloemen. En in de gang een foto van het Nederlands elftal. “Ik zit niet de hele dag voor de tv, maar ik kijk graag naar sport. Alleen boksen niet, ik hou er niet van als ze elkaar afmaken. Maar voetbal vind ik leuk, en omdat ik in Amsterdam woon, is Ajax mijn club. Ik hoop alleen altijd wel dat de tegenstander ook een doelpuntje maakt, dan is iedereen blij.”

Ze doet haar gehoorapparaat in en zegt: “Ik ben tijdens de Eerste Wereldoorlog geboren in Amsterdam.” Weer die lach. “Niet in Nederland, maar in Suriname, in Nieuw-Amsterdam. We woonden vlak bij de plek waar de Commewijne en de Surinamerivier samenvloeien. Mijn moeder nam ons elke dag mee naar de rivier en daar gingen we spelen. We zagen de schepen op weg naar Paramaribo voorbijvaren. Prachtig vond ik dat. Ik liep vaak weg van huis, maar dat gaf niets, want iedereen lette op elkaar. Ik ging altijd naar de dieren kijken, de vogels en de kleine aapjes in de bomen. Het was een paradijs. Ik mis het nog steeds.”

Gered uit de vijver

“Ik was een vrolijk kind. Mijn grootouders van moederskant woonden op hetzelfde terrein. Ze kochten verse vis van de vissers en hadden eigen grondjes met groente en fruit. We mochten eten wat we wilden, vooral bacove, heerlijke eetbananen, en sapotille, die vrucht mocht je zo van de boom plukken. In de tuin was een vijver, daar deden we de was. We hadden geen waterleiding en om te drinken gebruikten we het water uit de regentonnen. Toen ik een jaar of twee was, ben ik een keer in de vijver gevallen. Mijn moeder is er toen ingesprongen en heeft me gered.”

“Mijn grootouders waren creolen. Keurige, hardwerkende mensen voor wie we veel respect hadden. Ze hebben nooit op een plantage gewerkt, maar zijn in vrijheid opgegroeid. Mijn vader kwam uit China, ik heb dus gemengd bloed. Ik had twee oudere zussen, een oudere en een jongere broer. Allemaal dood. Mijn jongste broer was bijna 97 toen hij in 2014 overleed.”

“Mijn vader was een handelsman, zoals alle Chinezen in Suriname. Hij verkocht alles wat je nodig had: rijst en suiker, maar ook potloden, papier en spelden. Rijk waren we niet, maar ook niet arm. We hadden altijd te eten. ’s Zondags gingen we met z’n allen naar de kerk. Mijn grootmama zat in het koor, grootpapa was dienaar. We waren hernhutters van de Evangelische Broedergemeente. Protestants. Mijn vader geloofde in de leer van Confucius, maar hij is toch in de kerk getrouwd.”

“Er was geen weg in ons dorp, alleen een smal paadje, en als het regende, bracht grootpapa mij in een kruiwagen naar de hoofdweg. Pas daar trok je je schoenen aan, en dan gingen we naar school. Maar toen ik zeven was en mijn zusters naar de middelbare school moesten, verhuisden we naar Paramaribo. Mijn grootouders bleven alleen achter. Mijn vader vond een plekje bij het gouvernementsgebouw. Ons houten huis in Nieuw-Amsterdam werd afgebroken en in de stad weer opgebouwd. We woonden vlak bij school. Ik kon goed leren en mocht een klas overslaan. Ik miste Nieuw-Amsterdam verschrikkelijk, maar ook in Paramaribo woonden we niet ver van de rivier.”

“In 1922 ging mijn vader naar China om zijn ouders te bezoeken. Hij wilde mijn oudere broer meenemen, maar dat was tegen de zin van mijn moeder. Die jongen was negen en sprak niet eens Chinees, zo’n grote reis zou een straf voor hem zijn. Maar mijn vader hield voet bij stuk. Kort nadat hij was aangekomen, werd hij ziek. Geen dokter in de buurt, want China was straatarm. Hij stierf en is daar begraven. We hebben nooit gehoord wat er is gebeurd, niemand die ons iets vertelde. Mijn broer werd opgenomen in het huis van onze Chinese grootouders. Toen hij later terugkwam, sprak hij alleen nog maar Chinees.”

Tante Es houdt van het leven: ‘Mannen? Hoezo? Ik ben nooit getrouwd geweest, want ik wilde reizen.’ Beeld Dingena Mol

Te trots om te doubleren

“Mijn moeder was enig kind en voelde zich eenzaam. Grootpapa kwam af en toe langs, maar het was een grote reis van Nieuw-Amsterdam naar Paramaribo. Mijn moeder, ik noemde haar moesje, kon niet meer praten van verdriet. Ze werd zo ziek dat ik van school af moest om voor haar te zorgen. Stiekem huilde ik, want ik hield van school. Ook de directeur was het er niet mee eens, die wilde dat ik naar de ulo ging, maar het kon niet anders. Nadat mijn moeder was overleden, wilde mijn zuster dat ik weer terugging naar school, maar dan moest ik doubleren en daar was ik te trots voor. Mijn moesje is nog steeds elke dag in mijn gedachten, en dan vraag ik onze Vader om haar eeuwige rust te geven. Ze heeft zoveel geleden.”

“Alleen thuisblijven kon niet, dus toen ben ik als vrijwilliger bij de Stadszending in de Burenstraat geplaatst. We deden sociaal, cultureel en maatschappelijk werk, en later kreeg ik ook kinderen onder mijn hoede. In de oorlog heb ik me opgegeven voor de Schutterij, maar toen de directeur van de Stadszending werd opgepakt omdat ie Duitser was, heb ik zijn werk overgenomen.”

“Ik bezocht ziekenhuizen en gevangenissen en ging op huisbezoek, mensen moed inspreken en luisteren naar hun verhalen. Hun geheimen heb ik nooit doorverteld. Wat je kunt doen, moet je doen. Bij het Vrouwelijk Hulpkorps hielp ik meisjes en jonge vrouwen. Gestudeerd had ik niet, en daarom vroeg ik God mij te leiden. ‘Leg de woorden op mijn lippen.’ Ik bid voor iedereen die Hem aanroept. We stammen allemaal af van Adam en Eva, dus iedereen is familie.”

“Na de oorlog kreeg ik het steeds drukker, en op een gegeven moment raakte ik oververmoeid. De dokter schreef me rust voor, maar de mensen hadden me nodig. ‘U doet niet wat ik zeg,’ zei hij, ‘maar uw leven hangt aan een zijden draadje.’ Hij wilde dat ik naar Nederland ging om op krachten te komen, en eind 1956 ben ik vertrokken. We reisden via Amerika, maar daar viel ik weer van mijn stokje. Pas na een halfjaar lieten ze me gaan en ben ik op de Holland America Line gestapt.”

“Ik vond het prachtig hier. Ik logeerde in Zeist bij de Evangelische Broedergemeente en verdiepte me in de Bijbel. Ik heb het Surinaams gezangenboek gecorrigeerd en de melodieën aangevuld. In het Sranan, ja, hoewel we vroeger thuis gewoon Nederlands spraken. Zodra ik me beter voelde, ging ik weer naar Suriname, maar na vier jaar stuurde de arts me weer terug. Het koele klimaat was beter voor mijn gezondheid, vond hij. En zo ben ik jarenlang heen en weer gegaan, tot 1988, toen ik met pensioen ging. Zeven jaar geleden ben ik voor het laatst in Suriname geweest, in Nieuw-Amsterdam. Ik was nergens gelukkiger dan daar.”

Mooi uitzicht, fijne buren

“Suriname is een prachtig land en de onafhankelijkheid in 1975 was een groot feest, maar we missen het kader voor een goed bestuur. Wat wil Santokhi? Ik ken hem niet. Ik ben blij dat Bouterse weg is – hij heeft eigenhandig mensen vermoord – maar ik zit te ver weg om kritiek te mogen hebben. Nederland zou Suriname moeten helpen, maar geef het geld niet aan de mensen daar, want dan komt er niets van terecht. De laatste jaren volg ik het nieuws niet meer zo. Al die nare dingen. Ik kijk soms wel het journaal, maar meestal komt iemand van de thuiszorg mij voor zes uur ’s avonds in bed stoppen. En ik krijg veel bezoek van familie. Mijn nichtje uit de Bijlmer brengt drie keer in de week Surinaams eten voor me mee. Er wordt goed voor me gezorgd.”

“Sinds 2004 woon ik in de Rivierenbuurt. Mooi uitzicht, fijne buren. Een leuke stad, hoor, Amsterdam, al kom ik tegenwoordig bijna niet meer buiten. De wereld is klein geworden. Maar ik moet in beweging blijven, anders worden je spieren slap. Mannen? Hoezo? Ik ben nooit getrouwd geweest, want ik wilde reizen. Amerika, Japan, Singapore, Thailand, Hongkong, Denemarken: heb ik allemaal gezien. En in China ben ik naar het graf van mijn vader en grootouders geweest.”

“Ik geniet van het leven. Computers ben ik nooit aan begonnen, maar al die uitvindingen zijn geweldig. Vooral de wasmachine vond ik fijn. Ik hoop dat ik nog even door mag, maar dat ligt niet aan mij. Het leven is door God gegeven.”