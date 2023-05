Tamar Berends (29) schreef haar debuutroman over ongeschreven regels en vrouwelijke seksualiteit in de Bijlmer: ‘Catcallen kan vrouwen ook zelfvertrouwen geven’

Nadat ze tien jaar in de Bijlmer heeft gewoond, besloot kunstdocent Tamar Berends (29) dat haar debuutroman Iets warms graag zich daar moest afspelen. Het boek gaat over de twintiger Ronja, die in de zorg werkt. Ze vlucht voor haar depressie en geschiedenis van seksueel misbruik naar Suriname.

Het idee voor een debuutroman ontstond toen ze op de Gerrit Rietveld Academie een opleiding volgde en bij schrijfles telkens een stuk tekst moest inleveren. Een docent sprak haar aan en vroeg: “Heb je door dat je een boek aan het schrijven bent?” Dezelfde thema’s kwamen terug in haar stukken, het zoeken van contact en intimiteit, met cliënten in de zorg en met jezelf. Op een netwerkevenement raakte ze in gesprek met de uitgever en van het een kwam het ander. “Bij Lebowski merkte ik meteen dat ik brutaal mocht zijn, gewoon mezelf. Ik kwam er met een bult op mijn voorhoofd op gesprek, omdat ik de dag ervoor een knie tegen mijn hoofd had gehad in een moshpit – dat vonden ze leuk.”

Het decor van je verhaal is de Amsterdamse Bijlmer. Toch ligt dat er niet dik bovenop, zoals in de klassieker Alleen maar nette mensen van Robert Vuijsje.

“Ik vind het belangrijk dat het boek zich in de Bijlmer afspeelt, maar ik wil die plek niet exotiseren. Alsof je daarmee een inkijkje geeft voor mensen buiten de Bijlmer hoe het daar allemaal werkt. De Bijlmer is ook maar gewoon een plek, het verhaal had zich overal kunnen afspelen.”

Wat is jouw ervaring met de Bijlmer?

“Sinds een jaar woon ik in Oost, maar daarvoor heb ik tien jaar in Heesterveld gewoond. Van mijn moeder mocht ik aanvankelijk niet in mijn eentje naar de hospiteeravond, ik kom uit Apeldoorn. Maar toen ik uiteindelijk in Heesterveld aankwam, vond ik het geweldig: de muren in de woonkamer waren beschilderd met papegaaien. Ik moest er aanvankelijk na een jaar uit, omdat de hoofdhuurder weg zou gaan, terwijl ik er net geland was én ze er juist jonge creatievelingen wilden. Dat was ik, ik was negentien en volgde een opleiding tot kunstdocent.”

“Ik ben toen naar het hoofdkantoor van Ymere gegaan en zei: ik ga niet weg tot ik een contract heb. Ik ben daar blijven zitten en kreeg na anderhalf uur een contract voor mijn neus. Na tien jaar moest ik toch weg, omdat mijn jongerencontract afliep. Maar ik wilde er niet weg, ik was in een wereld terechtgekomen waarvan ik me afvroeg waarom ik die niet eerder had ontdekt.”

Kun je die wereld beschrijven?

“In Apeldoorn was er niemand op straat, terwijl er in de Bijlmer heel veel op straat gebeurde. Als puber droeg ik regelmatig kapotte panty’s met legerkisten, waarvan de vrouwen op straat in Apeldoorn zeiden: kind, ga je aankleden. In de Bijlmer hoorde ik juist met regelmaat: dame, die bénen! Ik merkte daarmee ook dat sommige vrouwen in de Bijlmer heel bewust korte kleding droegen en met trots hun rondingen toonden. Terwijl mij geleerd was dat catcallen per definitie heel slecht is. Het kan ook zelfvertrouwen geven.”

Is je moeder bijgedraaid over de Bijlmer?

“Dat duurde even. Ik weet nog dat ik een keer een tante meenam, die wilde ook even kijken hoe het er allemaal aan toe ging. Zij keek om zich heen en zei: er zitten allemaal bruine mannen in de auto’s. Ik zei toen tegen haar: ja, jij zit toch ook weleens in een auto?”

In het boek sluit Ronja vriendschappen met haar Surinaamse buurmannen.

“Het beginpunt daarvan is gelijk aan mijn eigen ervaring. Ik liep ook regelmatig in de Bijlmer langs een groep mannen die telkens riepen: ‘hey schatje, wat doe je?’ Op een gegeven moment was ik er klaar mee en ging ik erbij staan. Nu is het afgelopen, dacht ik. Die mannen verwachtten dat niet, want er kwam nooit iemand af op wat ze zeiden. Hoe het verhaal zich daarna ontwikkelt, is fictie. Ronja is meer als mijn verwarde, depressieve kleine zusje wat dat betreft.”

Een eveneens terugkerend thema zijn de seksuele relaties van Ronja met mannen van kleur, waarin je ook vooroordelen daarover niet schuwt.

“Ik heb geprobeerd dat zo eerlijk mogelijk te doen. Volgens mij schrijf ik ook ergens op dat Ronja best weet dat ze donkere mannen seksueel verheerlijkt en dat dat niet oké is, maar dat ze soms even niet kan nadenken omdat ze simpelweg heel geil is. Ik heb geprobeerd mannen van kleur juist heel realistisch weer te geven, dus menselijk en kwetsbaar.”

“In interacties met Surinaamse mannen merkte ik dat ik soms enorm seksuele reacties van ze terugkreeg, terwijl ik het dan over hun ziel wilde hebben. Ik vraag me dan af: doe je dit omdat je denkt dat ik dit van jou verwacht? Ik kan me voorstellen dat, wanneer je constant geseksualiseerd wordt, je daarop anticipeert. Ik heb dat ook een tijd gedacht over mezelf: als een man interesse in mij heeft, wil hij niet weten wat mijn lievelingskleur is, maar hij wil gewoon zijn pik in mij steken.”

Ronja wordt in het boek ook seksueel misbruikt. Hoe was het voor jou om dat op te schrijven?

“Dat was heel zwaar. Ik heb zelf PTSS opgelopen door seksueel trauma en dacht heel lang: als ik het niet zeg, is het alsof het niet is gebeurd. Daar heb ik mezelf enorm op afgerekend. Maar ik vond het goed om dat mee te geven aan Ronja. Tijdens het schrijven was het dood en verderf. Soms ging ik niet naar buiten en douchte ik niet, andere perioden deed ik juist weer ontzettend veel aan krachttraining om een soort oerkracht in mezelf te vinden.”

Net als Ronja ben je naar Suriname gereisd. Hoe was dat?

“Dat heb ik een paar jaar geleden gedaan, met hetzelfde beginpunt als Ronja: ik wilde graag iets nieuws zien. Mijn buurmannen in de Bijlmer zeiden dat het er geweldig was. De eerste week was ik aan het smelten en zat ik in een jetlag, ik leefde in een waas. Ik ben er uiteindelijk anderhalve maand geweest, ook in het binnenland.”

“Ik merkte dat ik er niet alles kon vastpakken, want wie weet zat er ergens een reuzensprinkhaan onder. Hoewel ik er niet vandaan kom en het land me ook niet wil toe-eigenen, voelde het als thuiskomen. Soms zag ik iemand die ineens heel lang stilstond en alleen een beetje rondkeek. In Nederland lijkt het de norm dat als iemand je vraagt hoe het met je gaat, het positief is wanneer je ‘druk’ antwoordt. En als je aan selfcare of me time doet, verantwoorden mensen zichzelf ook weer: dat ze mediteren of een gezichtsmasker nemen. Als je in Suriname vraagt wat iemand de hele dag heeft gedaan, is het antwoord soms: gewoon liggen.”

Heb je tijdens het schrijven ook nagedacht over de beeldvorming rondom Amsterdam-Zuidoost?

“Ik heb zelf weinig gemerkt van incidenten in de Bijlmer. Eén keer belden agenten aan om te vragen of ik iets van schoten had gehoord, maar ik zing heel hard en heel vals onder de douche, dus dat was niet zo. Ik kende in een groot gebied van de Bijlmer veel mensen, dus hoorde vaak uit een galerijflat of een auto als ik langsliep: ‘hey buurvrouwtje!’ Dan voelde ik me gezien en veilig. En ik denk dat de Bijlmer voor veel mensen ook een makkelijke prooi is. Neem de reacties op Twitter op de vechtpartij op station Bijlmer een week geleden, dat heb ik nogal gevolgd. Men concludeert meteen van alles over de inwoners van de Bijlmer, terwijl dat niet gebeurt als er straatgevechten in Oost zijn.”

Mis je de Bijlmer nog weleens?

“Elk moment van de dag. In de Bijlmer ging ik boodschappen doen en bleef ik soms vier uur weg, omdat ik dan iemand tegenkwam op straat. Ik ging niet meer fietsend, maar wandelend naar de Amsterdamse Poort, om lekker rustig aan te doen. IJsjes kocht ik niet, omdat die onderweg smolten. Maar waar ik nu woon in Oost, wordt weinig oogcontact gemaakt en heb ik niet eens de kans om vriendelijk te zijn tegen vreemden. Dat zorgt letterlijk voor botsingen, dat mensen je omver beuken. Op zaterdagmiddag probeer ik nog een biertje te drinken in de Bijlmer. En dan zeggen mijn buurmannen ook: hey, je bent en blijft van de hood!”

Tamar Berends: Iets warms graag. Lebowski Publishers, €22,99.