Taco’s met spinazie, chorizo en aardappel

Meneer en mevrouw Hamersma. Beeld Sjoukje Bierma

‘Wat heb jij nou aan?” reageer-de mevrouw Hamersma enigszins ontdaan toen ze mij achter mijn proeftafel zag zitten met een gerstenat-gele sweater waarop in koeienletters ‘FUCK WINE’ stond. Het kledingstuk was mij – samen met een doos vandeStreek-bier – opgestuurd als dank voor het spits afbijten van een bierpodcast.

Daarin sprak ik met bierliefhebber Ronald Giphart over verschillen en overeenkomsten tussen rood, wit, rosé en geel. Over de veranderende markt. En over liefhebbers van goede wijnen, die steeds vaker ook een bijzonder bier pakken. En vice versa overigens. En dat ‘fuck wine’ als titel voor de podcast welbeschouwd dus niet klopte.

Nu ben ik trouwens niet plots wijnontkenner geworden, maar als liefhebber van het vloeibare beweeg ik wel met de markt mee. In 2008 al liet ik nieuwsgierig de sommelier van een sterrenzaak in Bilbao zijn gang gaan toen hij een wijnarrangement voorstelde met een tweetal bieren. En met belangstelling volg ik initiatieven in de horeca waarin wijn en bieren gebroederlijk met elkaar optrekken. Ik kan niet wachten om deze weer aan de praktijk te toetsen.

Taco’s, Felipe Fuentes Cruz & Ben Fordham. ­Veltman, €20.

Tot die tijd ben ik op huiswerk aangewezen. Maar ook daar was de afgelopen week sprake van een hoop leven in de brouwerij. Zo proefde ik op verzoek van The Sisters Brewery uit Breukelen hun Brother Adam Hybrid Craft Beer. “Dat zou ik vast interessant vinden, omdat de helft van het brouwsel uit Nederlandse orange wine bestond.”

Filmpjes

In de winkel sprak ik met een klant van mevrouw Hamersma. Zij bleek een proever van naam die al sinds de jaren tachtig actief bleek in het bierverenigingsleven. Vanwege haar nieuwe partner, die een klein wijndomein in Italië bestierde, kocht zij nu echter een aantal wijnboeken – ze wilde er meer over weten. Maar niet nadat zij ook met mevrouw Hamersma van gedachten had gewisseld over het maken van culurgiones. En hoe zij de techniek onder de knie had gekregen door eindeloos filmpjes op internet te bekijken. “Daar pas ik nu even voor,” zei mevrouw Hamersma, die inmiddels haar buik een beetje vol had van de instructiefilmpjes die nodig waren om de wat ambitieuzere thuisbezorgddiners tot een goed einde te brengen.

Opgewekt

“Zullen we vandaag anders iets uit dat nieuwe tacoboek eten? Dan kun je daar voor de verandering misschien eens een biertje bij uitzoeken,” vervolgde zij. Op mijn beurt meende ik echter dat ik mij de laatste tijd al voldoende in die materie had verdiept. Ik wilde wel weer eens een fatsoenlijk glas wijn drinken. En behalve bier blieft de taco dat net zozeer.

Wel dan graag jonge merlot, cabernet sauvignon, een al Spaans sprekende tempranillo of – lekker uit de buurt – een Californische zinfandel. Ik koos echter voor een super-côtes du rhône. Het zoete, rijpe rode fruit, het peperige, het opgewekte, het doordrinkbare en de lichtzinnige bluszuurtjes verwezen bier die avond naar het tweede plan. Olé.

Taco’s met spinazie, chorizo en aardappel. Beeld Peter Cassidy

Taco’s met spinazie, chorizo en aardappel (2 personen) Ingrediënten

Voor de taco’s:

100 g bakchorizo

1 aardappel

1 rode ui

2 el plantaardige olie

100 g blaadjes spinazie

zout en peper Om te serveren:

bosje waterkers

100 g radijsjes, in dunne plakjes

6 bloem- of maistortillas, verwarmd

200 g queso fresco of feta, verkruimeld

salsa naar keuze Bereiding

Snijd de chorizo in plakjes van ongeveer 5 mm dik. Schil de aardappel en snijd ’m in dunne reepjes. Snijd de ui in dunne ringen. Verhit de olie in een pan op matig vuur, voeg de plakjes chorizo toe en bak ze 2 minuten. Voeg dan de reepjes aardappel toe en bak ze in 6-8 minuten gaar. Voeg de ui, spinazie, zout en peper toe en bak nog 1-2 minuten. Doe de waterkers en plakjes radijs in aparte kommen en zet ze op tafel. Schep het chorizomengsel op het midden van de warme tortilla’s en voeg de verkruimelde kaas toe. Serveer met een schepje salsa.