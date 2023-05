’t Nieuwe Kafé aan de Dam bestaat 40 jaar: ‘Alles verandert, behalve ons bakkie troost’

’t Nieuwe Kafé aan de Dam, verbonden aan de Nieuwe Kerk, bestaat veertig jaar. Eigenaar Itel de Jong (69) kijkt terug en vooruit.

Toe maar: veertig jaar. Mooi moment?

“Heel bijzonder. Dat ik dit heb volbracht. Eerst met mijn man en nu, na zijn overlijden vijf jaar geleden, met mijn zoon.”

Hoe begon dit avontuur?

“De Nieuwe Kerk zocht een uitbater voor het café. Ze kozen mijn man, die destijds al een ander restaurant had in de Kalverstraat. Hij kon niet twee restaurants tegelijk uitbaten, dus zegde ik mijn baan als verpleegster op. Later, toen onze zoon Jim werd geboren, hebben we dat andere restaurant verkocht. Vanaf dat moment waren we altijd samen in ’t Nieuwe Kafé.”

Wat zijn momenten waar u vaak aan terugdenkt?

“Er zijn zoveel verschillende mensen binnen geweest. Amsterdammers, dagjesmensen, buitenlandse toeristen. Maar het bijzonderste was denk ik het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima. Of wat te denken van de zondagsschilders en alle tentoonstellingen in de Nieuwe Kerk waarop we ons als horeca telkens maar weer aanpasten.”

Het eten werd afgestemd op de tentoonstellingen?

“Tijdens China’s verre verleden hadden we bijvoorbeeld Chinese dimsums op de kaart. Of Thaise tom kha kai-soep tijdens De Boeddha’s van Siam. En laatst, met De Grote Suriname Tentoonstelling, serveerden we Surinaamse roti”

Flexibel.

“Alles verandert telkens, behalve ons bakkie troost. Natuurlijk, we zijn ook cappuccino’s en koffie verkeerds gaan schenken, maar dat bakje koffie heeft de tand des tijds doorstaan.”

Jullie organiseren ook een fotowedstrijd.

“Mensen kunnen tot 1 juni hun bijzonderste terrasfoto insturen. Er gebeurt veel op ons terras. Een eerste date, ruzie, een man die is achtergelaten door zijn vrouw. Dus: duik in je archief of leg het huidige straatbeeld nog snel vast.”