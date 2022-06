Syl (12) bracht zijn eerste kinderboek uit: ‘Ik heb deel twee en deel drie ook al geschreven’

Dat is nog best een prestatie. Hoe doe je dat?

“Nou, ik had een verhaal geschreven over personages die ik al eerder had getekend. Ik was benieuwd hoe zoiets werkte, een boek uitgeven. Dus ging ik, niet helemaal serieus, een uitgeverij benaderen. Na een paar weken belde ze me terug en toen begon het. Ze zeiden dat ze interesse hadden om mijn boek uit te geven en of ik online een meeting wilde bijwonen om de stappen door te nemen.”

Had je dat ooit eerder gedaan?

“Nee, ik heb alleen online school gevolgd met Zoom.”

Wat zeiden je ouders?

“Die waren heel blij, maar ook een beetje verbaasd.”

Waar gaat je boek over?

“Het gaat over een grappige en chaotische familie met dertien kinderen die avonturen meemaken. Ze hebben allemaal eigen hobby’s, vrienden en een eigen karakter. Dit is het eerste deel: personage Max gaat naar groep 8 en heeft daar geen zin in omdat zijn zus, die vorig jaar in groep 8 zat, een gemene meester had.”

Je hebt zelfs een auteursnaam.

“Ik heet eigenlijk Sylvain Nieuweboer, dat ga je niet zo snel onthouden. Toen heb ik Syl Nicolas bedacht. Nicolas is mijn tweede naam.”

Ligt je boek al in de winkels?

“Het is alleen online verkrijgbaar via Boekscout, maar ik ben ook nog van plan om langs boekwinkels te gaan. Ik heb deel twee en deel drie ook al geschreven, maar ik ga na de zomer naar de middelbare school en weet nog niet hoeveel tijd ik dan heb om te schrijven.”