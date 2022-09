Swarovski of een 18-karaats op je hoektand: trendy tandjuwelen zijn overal

De glimmertjestrends uit de jaren negentig en tweeduizend vinden nieuw terrein: als tandjuwelen in allerlei designs en kleuren.‘Van de langwerpige steentjes maak ik kleine vlindertjes.’

Toen een vriendin vorig jaar vroeg: “Saar, kan jij niet zo’n gouden hartje op m’n tand plakken?” stemde tandheelkundestudent Sarah Brinkman (24) daarmee in. Tot dan had Brinkman onder andere spalkjes geplaatst, maar door haar opleiding wist ze precies hoe ze het moest aanpakken met zo’n hartje. De foto van het door haar geplakte hartje werd gedeeld op sociale media. “Zo ging het balletje rollen, ik kreeg steeds meer aanvragen.” Sinds augustus zit ze met haar tandjuwelenbedrijf Milky Wae twee dagen per week op een ruime etage aan de Prinsengracht.

Tandjuwelen zijn steentjes die op de tanden worden geplakt, de gangbare term is tooth gem. In tegenstelling tot grillz, ook populair, zijn ze niet uitneembaar. De juweeltjes bestaan uit kleine Swarovskikristallen of platte gouden varianten. “Ik maak kersjes met groene en rode kristallen, maar ze zijn er in nog veel meer kleuren,” aldus Brinkman. Voor het stukje fruit op je tand betaal je bij haar 60 euro, één losse gem kost 30 euro.

Irritatie lip of tandvlees

Verrassend is het niet dat de tooth gems populair zijn. Vooral generatie Z haalt al enige tijd inspiratie uit de jaren negentig en ‘nul’: de tanddecoratie is simpelweg de volgende in de rij. Waar vorig jaar glimmertjes op de vlindertops zaten, vinden we ze nu in de mond. Maar jongeren zijn niet de enigen die meedoen, aldus Brinkman: “Laatst kwam er een vrouw van veertig helemaal uit Breda om een gem bij me te laten zetten.”

Dagmar Else Slot (47), mondhygiënist en hoogleraar preventie in de mondzorg bij de tandheelkundefaculteit Acta van de UvA en VU, benadrukt dat het belangrijk is dat een mondzorgverlener, tandarts of mondhygiënist de juwelen aanbrengt. Zij kunnen de mondsituatie het beste beoordelen en geven goed nazorgadvies. Als aan die voorwaarde wordt voldaan, kan het volgens haar niet zo veel kwaad. “Het zetten zelf is niet ingewikkeld, de diagnose- en indicatiestelling is technischer. En belangrijk.”

Hiermee doelt Slot op de plek die de juwelen krijgen in de mond. Kunnen andere tanden tegen het steentje aan botsen? Of kan het de lip of het tandvlees irriteren? Slot: “Verder moet het glazuur van tevoren worden gecontroleerd. Een steentje plakken op aangetast glazuur, bijvoorbeeld een beginnend gaatje, is geen goed idee. Je krijgt maar één keer glazuur in je leven. Als dat kapot is, kun je niet meer terug.”

Ook benadrukt ze het belang van een professionele beoordeling of de plaatsing geslaagd is. “De afwerking moet glad zijn, randjes zijn namelijk moeilijk schoon te houden.”

Net als een slotjesbeugel of een spalkje

Hoelang blijft een tooth gem zitten? Brinkman: “Hoe groter en boller het steentje, hoe sneller het eraf gaat. Bij sommigen blijft het langer dan een jaar zitten, anderen zijn het na drie weken alweer kwijt. Zure dranken en ertegenaan stoten met een stokertje kunnen ervoor zorgen dat het steentje er sneller afvalt.” Klanten krijgen bij haar twee weken garantie op de steentjes.

Het plaatsingsproces is te vergelijken met het zetten van een slotjesbeugel of een spalkje, zegt Brinkman. “Eerst ets ik het glazuur, wat het tandoppervlak schoonmaakt. Dan spoel en droog ik het. Dit is waar het vaak misgaat: als het oppervlakte namelijk nog vochtig is, hecht de lijm minder goed en valt het sieraad er sneller af. Na het drogen gaat er een bonding op, die wordt uitgehard met een lamp.” Een soort grondverf? “Ja, zo kun je het zien. Daar gaat lijm op en vervolgens het steentje. En dan gaat de lamp er weer op.”

En hoe zit het met tandenpoetsen? Brinkman: “Mensen denken vaak dat hun gem er door het poetsen sneller vanaf valt, maar dat is niet zo. Een schone mond is juist ontzettend belangrijk en het steentje moet gewoon blijven zitten, ook als je elektrisch poetst.”

Emma de Miranda: ‘Ik ben gek op sieraden en alles wat glimt, net een ekster.’ Beeld Jakob van Vliet

Emma de Miranda (24) woont in Utrecht en geeft les in communicatie op de Hogeschool Utrecht. Ze heeft een regenboogcirkeltje laten zetten bij Amsterdam Tooth Gems (@yungmanfang).

“Ik ben gek op sieraden en alles wat glimt – net een ekster. Het kwam veel voorbij op sociale media en een vriendin heeft het ook. Toen ik zag dat er ook gekleurde steentjes waren, was ik verkocht. Ik kon in Utrecht niemand vinden die dit deed, dus ben ik ervoor naar Amsterdam gegaan. Ik heb alleen maar positieve reacties gekregen. Het is wel even spannend hoe de studenten erop zullen reageren als ik weer ga lesgeven.”

Mingus de Swaan: ‘Zo kan ik me qua uiterlijk – ondanks de richtlijnen van klassiek ballet – toch een beetje onderscheiden.’ Beeld Jakob van Vliet

Mingus de Swaan (19) komt uit De Pijp en is net verhuisd naar Chicago om professioneel balletdanser te worden. Hij laat al twee jaar zijn tooth gems bij het Amsterdamse Toothfairiess zetten en heeft er momenteel vier.

“Mijn generatie kent tooth gems, iedereen vindt ze cool. Maar kinderen en ouderen hebben vaak zo iets van: wat is dat? Door de tooth gems kan ik me qua uiterlijk – ondanks de richtlijnen van klassiek ballet – toch een beetje onderscheiden. Laatst had ik een vlindertje laten zetten, maar zo’n groter artwork blijft bij mij helaas niet lang zitten.”

Nina Liussi: ‘Met tandenpoetsen ben ik niet extra voorzichtig.’ Beeld Jakob van Vliet

Nina Liussi (25) woont in Oud-Zuid en lost technische problemen op voor verschillende winkelsystemen. Ze heeft haar tooth gem laten zetten bij Star the Tooth Gem Fairy Amsterdam en heeft er momenteel twee.

“Toen ik vrouwen in Londen zag met tooth gems vond ik de steentjes meteen cute. De mijne zijn best klein en zitten bij mijn hoektanden, je ziet ze alleen als ik lach. Binnenkort laat ik op de onderste rij van mijn tanden nog wat gems zetten. Met tandenpoetsen ben ik niet extra voorzichtig, je denkt er op een gegeven moment niet meer over na.”