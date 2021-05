Suzie’s Stoffen is open, maar wie heeft er nu behoefte aan een feestjurk?

Suzie Ampofo van Suzie's Stoffen. Beeld Susanne Stange

Wat betekent de gedeeltelijke lockdown voor uw zaak?

“Het is verschrikkelijk. Ruim twee maanden moest ik mijn winkel sluiten en zat ik thuis op de bank. Ik ben het niet gewend om niets te doen en verveelde me enorm. Normaliter werk ik zes dagen per week; nu had ik van de ene op de andere dag niets meer te doen. Ik kon alleen maar slapen en tv kijken. Het is ook financieel lastig om zo lang niet te werken. Alles is in lockdown, behalve de huur.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“De winkel is nu gelukkig weer open. Toch zijn mijn financiële problemen daarmee niet meteen opgelost. Klanten kopen mijn Afrikaanse stoffen om kleding te maken voor bijzondere gelegenheden. Voorlopig zijn grote bijeenkomsten nog verboden en hebben mensen geen behoefte aan een feestjurk. Mijn omzet blijft daardoor erg laag.”

Heeft u nog creatieve inzichten ­gekregen door de situatie?

“Nee, eigenlijk niet. Ik ben zo gestrest: het enige waar ik aan kan denken zijn de doorlopende rekeningen. Er is geen ruimte in mijn hoofd voor creativiteit.”

Hoe houdt u de moed erin?

“De kerk helpt mij erdoorheen. Elke zondag ga ik naar de mis en spreek ik andere kerkgangers, die het vaak ook zwaar hebben. We zijn een hechte gemeenschap. Samen bidden we dat we gezond mogen blijven. Dat geeft moed.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel verder wordt versoepeld?

“Dan dank ik God dat Hij een einde heeft gemaakt aan de pandemie. Als corona voorbij is kan het leven weer beginnen. Tot dat moment moeten we de kiezen op elkaar zetten en gewoon doorgaan. Ik weet niet hoe lang we nog moeten wachten – ik ben immers geen wetenschapper – maar over de toekomst blijf ik hoopvol: 2022 wordt mijn jaar.”

