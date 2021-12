Suus (15) zit in de finale van een filosofische essaywedstrijd. ‘Ik ben het niet eens met Spinoza’

Zeg Suus, hoe dacht jij jezelf naar een finaleplaats?

“Ik moest een essay schrijven over de vraag: kun je intiem zijn met een vreemde? Mijn conclusie was dat dat wel kon. Omdat je iemand nooit helemaal zal kennen, maar tegelijkertijd ook niemand echt vreemd is, omdat we allemaal mensen zijn. En intimiteit zit voor mij veel meer in de beleving van het moment zelf dan in bekendheid.”

Mooie gedachte. Hoe kwam je daar zo bij?

“Ik heb eerst goed nagedacht over die begrippen ‘intimiteit’ en ‘vreemde’ en ben van daaruit gaan redeneren. En ik heb er veel over gepraat met mijn docent Daan Minderman. Hij heeft me geholpen mijn gedachten een beetje te ordenen. En hij zei iets wat ik heel leuk vond om te horen: dat ik mijn eigen stijl van filosoferen heb. Ik redeneer vanuit vragen en uit de antwoorden die ik vind, komen altijd weer andere vragen voort.”

Wat is iets dat je je nu afvraagt?

“Ik filosofeer veel. Met mijn beste vriend Kalina heb ik ook hele goede, diepe gesprekken. En de laatste tijd heb ik nagedacht over iets wat Spinoza stelde. Ik ben het namelijk, geloof ik, niet met hem eens.”

O, waarom niet dan?

“Nou, Spinoza schrijft dat je vrijheid kunt bereiken door jezelf los te maken van menselijke emoties. Maar ik denk dat je emoties juist belangrijk zijn voor je geluk. En zonder geluk kun je toch ook niet vrij zijn?”

Goh, misschien word je ooit wel Denker des Vaderlands.

“Ik overweeg wel filosofie te gaan studeren. Al lijkt de filmacademie me ook heel leuk.”