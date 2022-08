Susanne is Europees kampioen schapen drijven

'Als schapen geen respect hebben voor de hond, geven ze hem een kopstoot.' Beeld Shutterstock

Is schapen drijven hetzelfde als schapen hoeden?

“Er wordt hetzelfde mee bedoeld, maar de term drijven wordt gebruikt in verband met wedstrijden en trainingen, terwijl hoeden gebruikt wordt om onze activiteiten op de hei te omschrijven.”

Begrijp ik goed dat een kampioenschap schapen drijven vooral wordt gewonnen door een hond?

“In zekere zijn wel, ja. De sport bestaat eruit dat je de hond traint en al zijn talent om schapen te drijven naar boven haalt. ”

Hebben de schapen ook een eigen willetje?

“Zeker. Ze moeten vertrouwen hebben in hond en herder. Als schapen geen respect hebben voor de hond, zetten ze geen stap, of geven ze de hond een kopstoot. Onze kudde van zeshonderd schapen bestaat vooral uit vriendelijke, makkelijke schapen, maar wederzijds respect is noodzakelijk.”

Is het moeilijker een hond te trainen in schapen drijven dan in, zeg, doodliggen?

“Ja, want een hond heeft een instinct, hij is een roofdier, terwijl het schaap een prooidier is. De schapen zorgen zodoende voortdurend voor prikkels bij de hond. Wat je traint, is het samenspel. Als herder moet je de hond zover krijgen dat hij voor jou met de schapen wil samenwerken.”

U werd kampioen terwijl er duizenden mensen toekeken, lees ik. Staat er een groot schapendrijfstadion in Hoogwoud?

“Nee, maar er stond wel een tribune. Met name tijdens de laatste twee finaledagen stonden er rijendik mensen langs de kant van het parcours. Het WK van 2017 in Nederland werd goed bezocht, ik heb het idee dat schapen drijven populairder wordt. Maar laten we wel zijn: het is nog steeds een heel kleine sport.”