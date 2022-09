Susan Aretz (50) gaat voor wereldrecord ‘lange borrelplank’: ‘Bijna een militaire operatie’

Beeld Getty Images

Er was al een kaasplank van tien meter en een twaalf meter lange charcuterieplank, maar u vond een niche?

“Borrelen is een zo ontzettend Nederlands concept, net als gezelligheid, dat kent het Guinness Book of Records niet. Ik dacht: dan komen we in dat boek, maar dat kost heel veel geld, je moet ook iemand laten invliegen, dus laat maar. De officiële meting wordt nu verricht door presentatrice Quinty Trustfull, want die houdt behalve van koffie ook van borrelen.”

Hoe lang wordt uw borrelplank?

“Ik ga voor vijftien meter. Dat is lang, maar het meest bijzondere is dat het allemaal hapjes zijn uit mijn borrelboeken, en alles is dus zelfgemaakt.”

Hoeveel verschillende hapjes brengt u in stelling?

“Honderddertig, het is bijna een militaire operatie. Ik ben het Andaz heel dankbaar, want ik heb een keuken en een eigen koelcel ter beschikking gekregen. Daarbij heb ik thuis geen tafel van vijftien meter lang want mijn huis is niet eens vijftien meter lang.”

Wat is uw favoriete hapje?

“Dat is niet te doen, die keuze. Dat is als kiezen tussen je kinderen, al heb ik er daar maar een van. Mijn top drie: geklopte misoboter, burrata met bloedsinaasappel en kaas-honing-espresso.”

U completeert uw borreltrilogie met een nieuw boek, Altijd Borreltijd. Is het handig voor de thuisborrelaar?

“Zeker, geen enkel recept bestaat uit meer dan vijf ingrediënten en de meeste daarvan staan gewoon in je voorraadkast. Laagdrempeliger wordt het niet.”

Wat drinken we eigenlijk bij de borrel, geen Guinness?

“Nee, maar wel een gin-tonic met mijn eigen gin. En anders iets met bubbels, champagne of cava.”