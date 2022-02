Superknapperige taco’s en perfecte ceviche bij Mondi Caribbean Cuisine

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Mondi Caribbean Cuisine.

Waar bestellen we?

Op deze februaridag kan ik wel wat extra zonnestralen gebruiken. Laat ik nu zijn gestuit op een tropische bezorgparel: ­Mondi Caribbean Cuisine. Dit restaurant, gevestigd in het College Hotel in Oud-Zuid, trekt me over de streep met het ­motto ‘Proef de zon in het hart van de stad’. Justin Niessen, een chef met Cura­çaose roots, bestiert de keuken. De menukaart is niet extreem groot, maar wel zeer uitnodigend. Van pastechi (Antilliaanse pasteitjes) tot jerk chicken, van tostones tot taco’s, van beef tataki tot ceviche. Bonuspunt: de foto’s op het digitale menu zijn een lust voor het oog. Da’s fijn: visuele voorpret doet immers (meer) bestellen.

Tijd om te proeven!

Na 45 minuten neem ik de tas in ontvangst. Die oogt niet al te chic – een beetje alsof de bestelling van de snackbar komt – maar de geur die eruit opstijgt en mijn keuken vult, maakt dat meer dan goed. Allereerst de bonito tacos (€12,50), die heel slim als een soort bouwpakketje worden geleverd. Superknapperige taco’s, twee (!) bakjes tonijntartaar, wakame (­aangemaakte zeewiersalade) en avocadocrème. Alleen de beloofde furikake (een Japans strooisel) ontbreekt. Het is werkelijk een pláátje, zowel in verschijning als in smaak. Ik probeer niet al te vaak (geelvin)tonijn te eten, maar als je het doet, doe het dan goed – zoals met dit gerecht.

Een mooi begin dus. En verder?

De tostones stoba bestaan uit een ­krokant gefrituurd ‘toastje’, gemaakt van onrijpe bakbananen. Het is een tikje droog, maar dat wordt gecompenseerd door het stoofvlees dat erop ligt, aangekleed met pico de gallo, een fris tomatenhaksel. €11 is aan de prijzige kant voor twee tostones, maar lekker zijn ze zeker. Dat geldt ook voor de ceviche (€12): een prima portie in zure ‘tijgermelk’ gegaarde zeebaars, vergezeld door venkel, rode ui, koriander en rode peper. Een van mijn favoriete Zuid-Amerikaanse gerechten, en hier ­perfect uitgevoerd.

Maar dan de klapper. Mondi’s signature dish: jerk chicken wings (€11). Hiervoor worden kippenvleugels gekruid met een jerk-specerijenmix, bestaande uit voor­namelijk veel pepers, paprika en piment. Maar waar ze in de Cariben vaak voor een houtskoolvuur kiezen, lijken ze in deze keuken langzaam gegaard in de oven. Je mist daardoor grillsmaak, maar pluspunt is dat het vlees veel malser blijft. Uitein­delijk heeft dat toch mijn voorkeur, dus ik ben een blij mens met dit maaltje. Daarnaast: 11 euro voor zo’n hoeveelheid kip is uitermate schappelijk.

Tot slot de short ribs (€12). De runderribbetjes zijn fantastisch gemarineerd en supersappig. De botjes zijn eruit gehaald: dat peuzelt wel zo prettig.

Mocht je een sippe dag hebben, even de ­druilerige wereld willen vergeten of jezelf gewoon culinair willen fêteren, dan is dit een absolute aanrader.

Mondi Caribbean Cuisine Open za-do 12.00 tot 20.30 uur

Bestellen via UberEats en Deliveroo

Prijs €58,50 voor vijf gerechten

Aanrader Ja!

Op deze pagina vind je alle afleveringen van geteste bezorgmaaltijden.