Sunny Sushi op de Stadionweg is een absolute aanrader

Sunny Sushi. Beeld Monique Van Loon

Waar bestellen we?

Het is alweer anderhalf jaar geleden dat ik sushi testte voor deze rubriek. Zonde! De keuze valt op Sunny Sushi op de Stadionweg in Zuid.

Wat biedt het menu?

De klassieke sushikaart: groot en veel, met zowel samengestelde pakketten als losse opties. Daarnaast warme snacks, zoals misosoep en gyoza, en Japans bier en sake op de kaart.

Rijden maar!

Na 50 minuten belt de bezorger aan. Alles is netjes verpakt; inclusief ingelegde gember, sojasaus, wasabi én vier paar eetstokjes.

Allereerst open ik de box van Sunny menu C (€18,95). Tussen de groene plastic heggetjes (brr!) vind ik een elftal sushi. De zeewieren puntzak, alias de California hand roll, is royaal en goedgevuld. Ook de nigiri met tonijn en zalm kunnen me bekoren. De rijst is perfect gegaard en de vis smaakt erg vers.

Tijd voor wat maki’s – de kleinere rolletjes. Voor €2,20 eet ik drie stuks met zalm en avocado; deze zijn prima, evenals de tonijn-avocadomaki (€2,30).

Klaar voor het grotere werk?

De futo ebi (€6,45 voor 4) zijn daarentegen gigantisch. De garnaal erin is perfect gefrituurd en de sushi is duidelijk nét gemaakt, want ze zijn fijn doormidden te bijten. Een feestje in je mond.

De sakura roll (€4,95 voor 4 stuks) is gelukkig niet zo chemisch roze als op de foto. In het echt is het een subtiel getinte sushi (waar mij de noodzaak nog wel steeds van ontgaat), met véél rauwe zalm, aangenaam dunne staafjes komkommer en frisse Japanse mayo. Ik hoor u denken: wat maakt het uit dat de komkommer zo is gesneden?! Maar juist daaraan herken je de kwaliteit en de kunde van de chef-kok. Dit is sushi die prettig hapt, waar over na is gedacht.

De ‘new style’ sashimi (€8,50 voor 5 plakjes) is niet goedkoop, maar een van de lekkerste die ik ooit liet bezorgen. De zalm is kort aangebakken – tataki style – en daardoor nog rauw van binnen, maar licht geroosterd van buiten. Botermals.

Minder enthousiast ben ik over de sake flower (€3,95). Deze vissige roos is volgestopt met rijst en afgetopt met surimi en knaloranje masago. De smaak is oké, maar voor dit geld kun je beter een paar maki’s kiezen.

Nog iets warms geproefd?

Ja, ook daar ben ik zeer over te spreken. De ebi furai (€4,50 voor 3) zijn lekker knapperige garnalen, het panko-jasje is dun en krokant. De yakitori (€4,50 voor 4 stuks) is sappig en zwemt lekker in de saus. Absolute aanrader.