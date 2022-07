Summer in the city – omdat er niets boven een zomer in eigen stad gaat

Geen vliegveldfrustratie of campingleed, altijd heerlijk eten en zwemwater binnen handbereik: eigenlijk gaat er niets boven zomeren in Amsterdam. Zeker op deze fijne plekken.

Zomer in Mokum

Artis Zoomeravonden

Tijdens de negentiende editie van de Artis Zoomeravonden is het park iedere zaterdag tot zonsondergang open. Aanstormend muziektalent (zoals Remme, Friday en Inge Lamboo) betreedt ’s avonds het podium in de Muziektent. Ook het eten en drinken smaakt zomers, want iedere week zijn er pizza met kruiden uit eigen eetbare tuin, huisgemaakte soep, focaccia met dips of een frietje. Biertjes worden geserveerd in de buitenbar en verzorgd door wisselende partners als Brouwerij ’t IJ en Lowlander. Plof je liever neer in het gras? Er zijn ook borreltassen te koop, voor 14,95 euro. Ze zijn gevuld met tapas en vouchers voor twee drankjes naar keuze.

Beeld Ronald van Weeren

Summer in the City

O.D. Gallery gaat de zomer in met de groepstentoonstelling Summer in the City, vol werk van vooraanstaande kunstenaars uit binnen- en buitenland. Zo is onze eigen Streetart Frankey te zien met foto’s van zijn kunstwerken, die al jaren het Amsterdamse straatbeeld opvrolijken. Het opgewekte werk van de Britse kunstenaar ­Bortusk Leer komt ook voorbij. In zijn kleurrijke en volle schilderijen ontdek je steeds meer naarmate je er langer naar kijkt. Daarnaast is werk te zien van onder anderen de Amsterdamse Ottograph, SHN uit São Paulo en Jim Avignon uit Berlijn. De gemene deler: streetart in allerlei verschijningsvormen, variërend van installaties tot fotografie.

Zomer in de Hortus

De tuin in de Hortus staat in bloei en biedt verkoeling op hete dagen. De Hortus viert het seizoen met hun Zomeravonden. Iedere donderdag en zondag is de tuin open tot 21.00 uur. Het seizoensthema is ‘planten op reis’ – in de Hortus leer je van alles over de manier waarop planten zich in miljoenen jaren over de aarde hebben verspreid. In de Palmenkas is een reeks concerten. Tussen de eeuwenoude palmen en cycadeeën kun je een ligconcert ervaren van bijvoorbeeld singer-songwriter Géonne Hartman of bandoneonist Simone van der Weerden. Er zijn ook rondleidingen en activiteiten voor kinderen.

Midzomer Mokum

Vanaf vandaag gaat hét zomerprogramma voor kinderen en jongeren in Amsterdam weer van start: MidzomerMokum. Dat wordt gevierd met een openingsfeest in de Oba-vestiging in Weesp. Presentator Iven Cudogham leest onder begeleiding van een muzikant verhalen voor over Anansi de spin, er zijn voorstellingen en je kunt een robot maken of TikTokdansjes doen. Tot en met 28 augustus staat Amsterdam in het teken van muziek, sport, theater, kunst en techniek voor iedereen tot 23 jaar. Doe mee aan de Zwem7Daagse op het Marineterrein bijvoorbeeld, of kom naar de speelgoedruilmarkt. En het mooiste: zo goed als alle activiteiten zijn gratis.

Zomer in het Rijksmuseum

In het teken van de tekeningen die tot september in de tentoonstelling XXL papier te zien zijn, kun je in de Picknickruimte van het Rijksmuseum zelf op lekker groot formaat leren tekenen met inkt, schilderen of etsen tijdens de workshop Lekker groot (6+). Geïnspireerd door de vele beelden, kleurige bloemen en bomen kun je ook met de hele familie in de tuin achter een tekenezel kruipen. Ga aan de slag met zwarte houtskool of kleurig pastelkrijt, ­terwijl kunstenaars je tips geven om je tekening nog mooier te maken. Ga je liever op pad door het museum? Huur dan een Wild Kijken-tas bij de informatiebalie met doe-, kijk- en tekenopdrachten.

IJsjes

Waar haal je de lekkerste ijsjes in Amsterdam? Monique van Loon tipt haar favoriete salons en waterijsjes.

La Gelafferia, Noordermarkt

Een Italiaanse parel aan de voet van de Noorderkerk. Verrukkelijke gelato en frisse sorbet, en meer dan genoeg keuze als je graag plantaardig, glutenvrij of lactosevrij eet. Wist je trouwens dat gelato écht anders is dan roomijs? Het heeft een lager vetgehalte en bevat bovendien minder lucht – dat zorgt voor die dikke structuur en rijke smaak. Enfin. Een aanrader is de tintelfrisse citroensorbet – alsof je je aan de Amalfi-kust waant – maar ook het vegan chocolade-ijs en de gelato met pindakaassmaak mag je absoluut niet overslaan. Tip: het gebak is hier tevens meer dan de moeite. Neem vooral een portie tiramisu of punt torta della nonna mee voor thuis…

IJsmanschap, Van Spilbergenstraat



In de salon van Biyu en Martijn, vlakbij het Mercatorplein, wordt 100% biologische ijs gemaakt. Niet in de vorm van een bolletje op een hoorntje, maar op een stokje! Terwijl je aan een ijslolly in volwassen smaken als Vietnamese ijskoffie, hibiscus met framboos of gezouten karamel likt, voel je je stiekem weer kind. Tip voor de veganisten is de kokos-mango popsicle, een tropisch feestje. Woon je niet in de buurt? De ijsjes zijn door het hele land verkrijgbaar bij AH To Go-winkels én te bestellen via boodschappen-app Crisp.

Massimo Gelato, meerdere vestigingen

Een grote favoriet onder Amsterdamse ijsfanaten is Massimo, met inmiddels vier locaties: in De Pijp (Van Ostadestraat), Oost (Pretoriusstraat), West (Jan Hanzenstraat) en Zuid (Marathonweg). De steevast eindeloze rijen zijn het waard te trotseren, want hier haal je voortreffelijke gelato en sorbetto in klassieke Italiaanse én wat minder alledaagse smaken. Populair is het chocolade-ijs, maar proef zeker ook eens pistache, fior di latte of ricotta met vijgen. Dinertje thuis? Je kunt een grote schaal met een liter ijs in verschillende soorten meenemen. En wie liever lui dan moe is, kan die zelfs thuis laten bezorgen via UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd.

Beeld Aziz Kawak

IJskoud de Beste, Meeuwenlaan

Verslavend lekker ijs, en volgens velen het allerbeste van Amsterdam-Noord – of wellicht wel heel Mokum. Bij je bolletje praliné, bubblegum of cookie dough-ijs krijg je een stralende lach van het immer vriendelijke personeel cadeau. Dit vrolijke familiebedrijf, ooit begonnen door pater familias Joop Jorna, verrast daarnaast het hele jaar door met tijdelijke innovatieve smaken als oranje leeuwen-ijs voor Koningsdag of baklava-ijs tijdens de ramadan. Tip: er is ook een zaak in Zaandam én sinds dit voorjaar een vestiging in Oost, aan de Transvaalstraat – gerund door kleinzoon Dani.

Miuz, Overtoom

Nieuw aan het ijsfirmament is Miuz. Terwijl het verkeer op de drukke Overtoom voorbij raast, is het binnen een oase van rust in minimalistisch design. De Italiaanse eigenaar runt vol trots zijn gelateria en weigert smurfenijs en consorten te verkopen. Wel tovert hij onder andere steengoed hazelnoot-, straciatella- en Siciliaans sinaasappelijs uit zijn laboratoria. Romigheid viert hoogtij – vooral in het niet te versmaden burrata-ijs – en koffieliefhebbers kunnen hun hart ophalen met smaken als espresso, of de chocoladegelato gemaakt met cacaobonen. Niet altijd op voorraad, maar het wachten waard is de rinse appelsorbet met een perfect gedoseerd zuurtje, puur en alleen gemaakt van huisgeperst appelsap.

Beeld Daphne Lucker

Top 5 (water)ijsjes uit de supermarkt

Ola Liuk: een combinatie van bijna hagelwit Siciliaans citroenijs met een eetbaar stokje van… drop! Dat klinkt gek, maar gaat wonderwel met elkaar. Mocht je fan zijn van deze combi, dan zijn de Red Band drop-fruit-duo ijsjes in ananas-, aarbeien- en sinaasappelsmaak misschien ook wat voor jou. CoolBest Fruitijs: van het bekende sapmerk. Twee van hun populaire drinkbare mixen zijn in lollyvorm gegoten: strawberry hill met Europese aardbeien met Braziliaanse sinaasappels, en mango dream met Indiase mango, appel, witte druif en sinaasappel. Overigens allen gemaakt van vruchtensap uit concentraat. Niet zo gezond, wél lekker. Taksi knetterijs: de jungle op een stokje, met de smaak van ananas en passievrucht. Dit tropische zomertussendoortje heeft een jasje van knettersuiker die de mond fiks prikkelt. Er is ook een niet-knetterende variant, al krijg je van dat exemplaar dan wél weer een hysterisch blauwe tong. Knettersuiker lijkt een trend: ook de Nestlé Kaktus-ijsco heeft ’t. NICE: biologische fruitijsjes gemaakt in het Friese Surhuisterveen van veelal Hollandse ingrediënten, zoals Elstar-appels uit de Flevopolder. Met recht no-junk ice pops te noemen, want zonder poeders of concentraten én verpakt in duurzaam papier. Onder andere te koop bij Marqt en EkoPlaza, of online via Picnic en Crisp. Het raketje: altijd goed. Het meest gelikte waterijsje van ons land bestaat al sinds 1962 en geeft een instant nostalgisch gevoel. Jeugdsentiment in ananas-, frambozen- en sinaasappelsmaak met slechts 40 calorieën.

Zwemmen

Op zoek naar verkoeling? Amsterdam kent een aantal officiële buitenzwemplekken, waar het water goed in de gaten wordt gehouden door Waternet. Een paar favorieten op een rij.

Twiske

Ruimte genoeg bij Twiske in Noord. Het natuurgebied kent maar liefst zeven strandjes, waaronder het rustige Vennegatstrand, het Schoorlstrand met ballenlijn voor gezinnen met kinderen of het naturistenstrand waar je naakt kunt zwemmen. Het zand aan het water gaat over in grasvelden waarop je heerlijk kunt zonnen. Daarom worden de strandjes in Het Twiske ook wel groenstrandjes genoemd. Let op: voor het Doesstrand en de Speelsloot geldt een negatief zwemadvies.

Beeld Getty Images/500px

Diemerpark

Het Diemerpark in Oost was vroeger een vuilnis stortplaats. Om het afval heen is een soort omgekeerde doos gebouwd, daarop ligt het park. Natuur krijgt inmiddels uitgebreid de ruimte en er zijn hardlooproutes en sportvelden en er is een openluchttheater. In de zomer is vooral het zandstrandje aan het oosten van het park met uitzicht op IJburg ontzettend populair onder buurtbewoners. Door het ondiepe water is het uitermate geschikt voor kinderen.

Nieuwe Meer

De Nieuwe Meer ligt in het zuidwesten van Amsterdam, voorbij het Schinkelgebied. Er zijn drie verschillende zwemstrandjes, de een wat meer afgelegen dan de ander, waaronder Noordoever en de Oeverlanden waar het goed vertoeven is. De waterkwaliteit wordt al jaren als uitstekend beoordeeld en met alle natuur om je heen, zou je bijna vergeten dat je in Amsterdam bent. Totdat je het uitzicht op de skyline van de Zuidas ziet.

De Hoge Dijk

Recreatiegebied De Hoge Dijk ligt ten zuiden van Amsterdam en ten noorden van Abcoude en is onderdeel van Groengebied Amstelland. In het natuurgebied vind je fiets-, ruiter- en wandelpaden. Zwemmen kan in het afgebakende deel van de grote plas met strand. Voor de kleintjes zijn er speelweiden. Ze kunnen ‘zwemmen’ in de Speelsloot, een ondiepe speelvijver omringd door zand.

Ouderkerkerplas

In het verleden zijn er weleens problemen geweest met de waterkwaliteit, maar inmiddels wordt die bestempeld door Waternet als ‘goed’ en nauwlettend in de gaten gehouden. Voor de kleine kinderen is er een zandstrand met speeltoestellen. Het strand loopt geleidelijk af en binnen de ballenlijn komt het water niet dieper dan 1.40 meter. Voor de grotere kinderen is er een groenstrand waar je het water in plonst of een potje beachvolleybal speelt.

Beeld Carly Wollaert

Overige officiële buitenzwemplekken

Strand IJburg De Grote Speelweide Gaasperplas, let op: negatief zwemadvies Sloterstrand, let op: negatief zwemadvies

Bekijk zwemwater.nl voor actuele informatie over de kwaliteit van het water.