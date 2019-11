Sukhothai Thanee: kalme klasse (8-)

Sukhothai Thanee, Noorderstraat 19. Beeld Eva Plevier

Zoals veel Aziatische keukens leent de Thaise zich uitstekend voor bereiding in kraampjes langs de weg, maar toch is er een aanzienlijk aantal chiquere zaken in onze stad waar je een massaman curry of groene papayasalade kunt bestellen. Misschien steekt de Thaise keuken de Indische wel naar de kroon als het gaat om het chiquere segment.

Waarom dat zo is vind ik moeilijk te beantwoorden, maar de Thaise keuken is subtiel en valt of staat schijnbaar meer dan bijvoorbeeld de Chinese bij evenwicht tussen de smaken in een gerecht.

Daarnaast liggen de prijzen van échte Thaise ingrediënten nogal hoog. Zo doen van die geliefde mini-aubergines al snel twintig euro per kilo, en daarom gaat het met de inkoop van goedkopere Thaise zaakjes in onze stad vaak mis. U ziet dat aan de hompen uitgegroeide courgette en champignon of voorgesneden ribbelwortel in uw curry: brrr.

Gilles van der Loo Beeld Oof Verschuren

Uw wortel is voorgesneden als die ribbels zijn afgerond door wrijving met andere ribbelwortels in de zak bij het transport.

De beste akoestiek

Sukhothai Thanee is een stijlvol ingerichte ruime zaak in de Noorderstraat, en wie er binnenstapt zou niet verwachten dat de eigenaars hun samenwerking begonnen met een stalletje op foodcourt World of Food in Zuidoost. Bij hun verbouwing van het voormalige restaurant Fyra vormden ze de ruimte om tot een oase van witte rust en gedempte klanken.

Misschien heeft Sukhothai Thanee wel de beste akoestiek die ik voor Proefwerk heb meegemaakt, en dat is toch vaak van belang voor de wat oudere bezoeker. Het gevoel van ontspanning tijdens ons bezoek kan ook het gevolg zijn van de bijna boeddhistische rust die de eigenaren uitstralen.

We bestellen een Singha- en een Changbier (beide €5) om te ontdekken dat Chang nét frisser is, en wat mij betreft dus lekkerder bij Thais eten dan het alomtegenwoordige Singha. We kiezen een menu met gemengd voorgerecht en drie te delen hoofdgerechten (€33 pp). Een vissoep en ons dessert (beide €8) bestellen we later bij.

Op het romige af

Ons gemengde voorgerecht bevat twee soorten viskoekjes, waarvan er één die zachte is die iedereen inmiddels wel kent.

Hier krijgen we hem met een frisse azijn met stukjes komkommer en cashew, wat heel fijn combineert. We proeven zachte en smaakvolle saté van runderrib­eye met pindasaus en kokosmelk, waarin de smaak van het vlees mooi tot zijn recht komt (dat zie je niet vaak), en een Zuid-Thaise vorm van ‘viskoek’, die een van de lekkerste dingen is die ik in tijden at. Ze worden gemaakt met garnaal, mais en kokosmelk, en zijn krokant van buiten en op het romige af zacht van binnen.

Best

De Zuid-Thaise viskoekjes van garnaal, mais en kokosmelk zijn krokant van buiten en romig zacht van binnen. Niet te doen, zo lekker. Minder

Het nagerecht van kleefrijst, mango en zilte kokosmelk. De smaken komen niet tot elkaar. Opvallend

De eigenaren van Sukhothai Thanee maakten onlangs de overstap van een foodcourt naar een vaste eigen zaak, en nu lijkt het alsof ze nooit ergens anders hebben gestaan.

Toch nog ribbelwortel

Onze hoofdgerechten komen gefaseerd op tafel. Als eerste krijgen we een salade van groene papaya met gedroogde garnaal, erg veel pinda, relatief veel wortel en nét wat minder pit dan je zou willen. De voor de Thaise keuken zo kenmerkende zoet-zuur-zoutbalans is dan weer dik in orde.

Hoofdgerecht twee is een fijne groene curry met kip, twee soorten inheemse aubergine, kousenband en bamboescheut. Mooie ingrediënten en goed op smaak, mede door de huisgemaakte currypasta. Nét wat meer vissaus had dit gerechtje ruiger gemaakt.

Hierna proeven we buikspek in zoetzure saus met rode en groene peper, waarbij pit, zoet, zuur en hartig elkaar in een warme omhelzing lijken te sluiten. Ronduit heerlijk, maar ik moet helaas tóch een paar stukjes ribbelwortel melden.

De bijbestelde vissoep is alles wat je van een Thaise soep kunt willen. Zoet, zuur, pittig, hartig, net genoeg kokosmelk voor rijkdom, maar te weinig om zwaar en vet over te komen. Kneitergoed. We zijn blij dat we het advies van onze gastheer hebben gevolgd en geen vierde hoofdgerecht kozen, want nu is er ruimte voor dessert.

We kunnen kiezen uit ijs met fruit, waarvan de ober zegt dat het op dit moment nog niet huisgemaakt wordt, en een traditioneel nagerecht van kleefrijst en mango. Natuurlijk gaan we voor dat tweede en dat is het minste van de avond: de rijpe mango, rijke rijst en zilte kokosmelk komen niet echt tot elkaar. De halve aardbeien ter garnering hadden niet gehoeven.

Ooms en tantes

Bij Sukhothai Thanee eet u in een oase van rust goed uitgevoerde, betaalbare Thaise gerechten op basis van authentieke ingrediënten. Dit is – ook qua smaken – een kalme zaak om met ooms en tantes heen te gaan, met uw vader en moeder en niet te kleine kinderen. Een doelgroep waarvoor er niet veel nieuwe zaken zijn, in Amsterdam.

Sukhothai Thanee

Noorderstraat 19, 1017 TR Amsterdam

wo-ma 17.30-22.00 uur 020 7866419

sukhothaithanee.nl

Vorige proefwerken

Hula Hula (6,5)

Sjefietshe (9-)

Elixer (7)

Welke restaurants in uw buurt kwamen aan bod in Proefwerk? Het Parool zette alle recensies sinds begin 2015 op de kaart. Klopt er iets niet? Is een restaurant inmiddels gesloten? Mail ons dan.