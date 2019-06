Sudais (17) deed via speciaal onderwijs en vmbo-kader zijn havo-examen

Sudais Moulawizadeh is allesbehalve een typische eindexamenleerling. De weken tussen de examens en de uitslag heeft hij niet zuipend en feestend doorgebracht. In plaats daarvan las hij non-fictie als De zeven eigenschappen van effectief leiderschap en The Secret – what great leaders know and do. Ook zal hij een van de weinigen zijn die oprecht genoten van de eindexamens: “Tijdens mijn examens realiseerde ik me weer waar ik al die jaren voor heb gewerkt.”

Moulawizadeh, leerling van het Keizer Karel College (KKC) in Amstelveen, hoort woensdag of hij zijn havodiploma heeft gehaald. Eigenlijk weet hij dat al vrijwel zeker, het is vooral spannend of hij het cum laude heeft gehaald. Dat zou voor hem een mijlpaal in een bijzondere onderwijscarrière zijn.

Op zijn achtste kwam hij met zijn ouders uit Afghanistan naar Nederland. Ze gingen in Amstelveen wonen, waar hij op een reguliere basisschool begon.

Uiteindelijk moest hij naar SBO De Schakel, een school voor speciaal basisonderwijs, meestal voor kinderen met een leerachterstand of concentratieproblemen. Na een NIO-toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) kreeg Moulawizadeh het advies vmbo-basis, maar zijn docenten pasten dat aan naar vmbo-kader, omdat ze zagen dat hij hard werkte en graag wilde.

“Mijn doel was mavo, en uiteindelijk kwam ik op kader op het Panta Rhei terecht, daar liepen kinderen rond uit allerlei culturen die ik toen nog helemaal niet kende. Het was een bijzondere school.”

Van 2-kader naar 3-havo

Moulawizadeh bleef bij zijn wens mavo te doen en zijn nog grotere wens om uiteindelijk een vwo-diploma te halen. “Ik had mijn wiskundedocent in de tweede klas gevraagd of ik als experiment een mavo-eindexamen wiskunde mocht maken. Ik haalde het: heel onwerkelijk. Daarna heb ik door keihard door te werken en veel gesprekken te voeren met beide scholen waarschijnlijk als enige leerling ooit de ‘onmogelijke overstap’ van 2-kader op Panta Rhei naar 3-havo op het Keizer Karel College gemaakt.”

Pas op het KKC bloeide Moulawizadeh echt op. Als hoogtepunt noemt hij zijn maatschappelijke stage in de vierde klas. “Als eerste 16-jarige ooit liep ik een week stage bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.”

Tijdens die stage mocht hij vergaderingen bijwonen, waarvan een met een delegatie van de Navo. Ook al kwam hij niet aan het woord, hij noemt het een onvergetelijke ­ervaring.

“Een tijdje geleden zat ik in de trein van Den Haag naar Amsterdam en zag ik Lilianne Ploumen en Bram van Ojik zitten, ik herkende ze nog van die vergadering. Toen heb ik ze wel even aangesproken, ergens de komende twee ­weken mag ik meelopen in de Tweede Kamer.”

Ook al benadrukt hij meerdere keren dat hij niet is onderschat, dat speciaal onderwijs destijds nodig was omdat hij inderdaad achterliep, heeft Moulawizadeh toch kritiek op het Amsterdamse onderwijs. “De maatschappij kijkt te weinig naar doorzettingsvermogen en karakter. Ik denk dat iedereen havo en vwo zou kunnen, als je maar hard ­genoeg werkt. Als je steeds wordt verteld dat je mislukt of laagopgeleid bent, ga je daar vanzelf in geloven. Noem vmbo’ers liever praktisch opgeleid.”

Toen de ambitieuze havist op Panta Rhei werd gevraagd wat hij later wilde worden en hij antwoordde dat iets in de politiek of de advocatuur hem wel wat leek, werd hij uitgelachen. Zowel door zijn docent als zijn klasgenoten. “Klasgenoten wilden een sportopleiding doen, ik wilde per se uiteindelijk een vwo-diploma halen en naar de universiteit. Iets betekenen voor andere jongeren, boeken lezen en steeds blijven leren.”

Doorzettingsvermogen

Net als zoveel 17-jarigen weet hij nog niet precies wat hij wil studeren. Politicologie, rechten of geneeskunde: alles ligt open. Maar eerst nog even dat vwo-diploma. “Ik ben inmiddels toegelaten tot het vwo op het KKC, ik ga er zelfs ­natuur- en scheikunde bij doen. Dat is onvoorstelbaar. Ik ben blij dat ik nu hier zit, het KKC is een heel goede school. Martin Garrix heeft er ook gezeten.”

Het belangrijkste dat Moulawizadeh de afgelopen tien jaar leerde: onderwijs is er om je te vormen, niet alleen om kennis op te doen. “De spellingsregels weet ik niet meer, maar ik weet wel wat belangrijk is. Mijn karakter is ­gevormd, ik weet wat ik wil.”

Vroeger op Panta Rhei maakte hij met vrienden grapjes dat zij de ‘mislukten’ waren. “Omdat dat ons steeds werd verteld. Maar het is niet waar. Ieder kind heeft een unieke gave en doorzettingsvermogen kan alles doorbreken. Als ik als kader-leerling uiteindelijk naar het vwo kan, kunnen anderen dat ook.”