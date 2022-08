Succes is een bonus voor De als-je-maar-gelukkig-band

De als-je-maar-gelukkig-band, met Imme (gitaar), Elsa-Mae (zang), Peter (toetsenist), Jelte (donker shirt, bas) en Kik (drums). Beeld Jakob van Vliet

Sinds maart 2021

Genre pop, r&b en funk, spelen covers en werken ook aan eigen Nederlandstalige nummers

Bandleden gitarist Imme van Dijk (16, Amsterdam), zangeres Elsa-Mae Reisiger (17, Amsterdam), toetsenist Peter Toth (17, Amsterdam), bassist Jelte Dollé (17, Ouderkerk aan de Amstel), drummer Kik de Graaf (19, Amsterdam)

Kennen elkaar van het Gerrit van der Veen College

Repeteren minstens een keer per week op school, bij de Muziekschool Amsterdam of bij Kik thuis in Noord

Aantal optredens 10

Imme: “Elsa is een beetje onze manager, de contactpersoon. Zij schiet ook content voor sociale media. De nummers die we repeteren, bepalen we samen. Tijdens repetities kijken we in een gedeelde playlist, waarin we allemaal nummers zetten die we willen spelen.”

Jelte: “Wat ik grappig vind, is dat we allemaal een heel andere muzieksmaak hebben. Toch kunnen we als we samenkomen iets unieks creëren waarbij we allemaal input leveren vanuit een ander muziekgenre. Improvisaties neigen vaak naar funk.”

Imme: “Het is lekker dat we op een niveau zitten waarop we niet al een week van tevoren nummers hoeven te oefenen.”

Elsa: “Zij kunnen allemaal makkelijk improviseren. Bij voor hen onbekende nummers weten ze snel wat ze moeten doen. Iedereen is zelfverzekerd, waardoor het ook niet eng is om nieuwe dingen te proberen. Imme en Jelte werken veel aan ideeën voor eigen nummers. Dan stuurt Jelte opeens audio van een gitaaridee naar mij, en als ik een tekst heb stuur ik die weer door. Zo bouwen we samen aan onze nummers. We hebben er nu een af.”

Kik: “Misschien een leuk doel om te stellen: dat we voor het einde van het jaar een set met eigen werk hebben waarmee we een avond kunnen vullen. En daarmee in een cafeetje staan. Ver komen met de band, daar sta ik wel voor open. We deden mee aan de Kunstbende en kregen goede feedback. De jury zag ons wel op een festival optreden. Het is leuk als dat lukt, maar als wij samen spelen is het doel niet per se om dat te bereiken.”

Peter: “Wij vinden het vooral echt leuk om met elkaar muziek te maken. Repeteren doen we vaak, maar het voelt niet alsof deze band een verplichting is.”

Elsa: “Er is echt vriendschap binnen de band.”

Instagram: @de.alsjemaargelukkigband