Stuur jezelf een toekomstboek: ‘Met wie zou je over een halfjaar een biertje willen drinken?’

Beeld Tess Kievit

Plots dacht u: dit is het.

“Het idee ontstond toen ik in Londen werkte voor een bedrijf dat levensverhalen in boeken vastlegt. Tijdens de interviews die ik afnam, merkte ik dat veel mensen spijt hadden van bepaalde keuzes, liever dingen anders hadden gedaan. Er kwamen veel negatieve emoties los. Ik dacht: waarom bestaat er geen platform waarop we op een positieve manier naar de toekomst kunnen kijken?”

Hoe werkt het?

“We laten je via een vragenlijst nadenken over je toekomst. Die lijst kun je vervolgens in boekvorm bestellen en thuis laten bezorgen, op een door jou uitgekozen datum, binnen nu en een jaar. Zo kun je op een later moment je antwoorden teruglezen.”

Wat voor vragen zijn dat?

“Vooral doelen, voorspellingen en verwachtingen.”

Dat kan ook negatief uitpakken.

“Het zijn niet van die meetbare, harde vragen, zoals: hoeveel geld zou je willen verdienen? Het zijn positieve vragen. Bijvoorbeeld: met wie zou je op de datum dat je dit boek ontvangt, een biertje willen drinken? Als je dat een halfjaar later leest, zou je kunnen bedenken: shit, ik ben nooit meer met hem een biertje gaan drinken. Zo word je ook herinnerd aan je eigen doelen.”

Bestaat dat niet al in de vorm van journals?

“Die zijn toch erg bezig met het heden en morgen, en kijken niet heel ver vooruit. Ook is onze insteek minder serieus. Iets prikkelender, positiever en humoristischer.”

En daar is een boek voor nodig?

“Steeds minder mensen lezen. Dus ik wil ook het boek in positief daglicht zetten. Het blijft het ideale cadeau, ook aan jezelf.”