Sturdy is een bandje met ambitie: ‘Wij gaan op Lowlands staan!’

Sturdy, met van links naar rechts Florian, Kazemier, Vince en Ben. Beeld Jakob van Vliet

Sinds voorjaar 2021

Genre bluesrock, eigen werk

Bandleden toetsenist Florian van Booren (18), zanger/gitarist Ben van Dijk (17), zanger/gitarist Vince Ferenczy (19), drummer Kazemier Vlasman (17), allen uit Amsterdam

Kennen elkaar van de middelbare school en gezamenlijke vrienden

Repeteren op maandagmiddag bij Ben thuis in West

Aantal optredens 5

Vince: “Samen muziek maken voelt als iets bijzonders. Het is onbeschrijfelijk. Thuis verzin ik een idee voor een nummer zonder dat ik heb nagedacht over partijen voor de anderen, en als we dat dan gezamenlijk spelen in de oefenruimte komt er iets magisch bij.”

Kazemier: “Zo’n idee gaat dan echt bloeien. Iemand begint met spelen, de ander haakt daarop in. We leren elkaar muzikaal dan ook beter kennen, je anticipeert op elkaar. En bij het schrijven denken we veel met elkaar mee. We zijn allemaal ook niet beperkt tot één instrument.”

Florian: “Nummers schrijven is vaak een beetje een gehannes. Meestal ontstaat een nummer uit een jam. We werken eraan totdat iedereen er tevreden mee is. Daardoor maken we de tofste dingen.”

Kazemier: “Er was lang onenigheid over wat we wilden spelen bij de Kunstbendecompetitie, maar niet op een vervelende manier. De perfomances daar waren uiteindelijk heel sick. Het was professioneel geregeld.”

Ben: “Daar speelden we ons meest cleane optreden. Maar het leukste optreden was bij de klimaatmars in Utrecht. Er waren zoveel mensen die naar ons luisterden, ook al kwamen ze niet speciaal voor ons.”

Vince: “Meestal komt Ben met dingen waar we kunnen optreden.”

Ben: “Die taak wordt een beetje bij mij neergelegd. Waar ik gitaarles heb, zie ik soms flyers liggen met plekken waar we kunnen spelen.”

Florian: “Maar als iemand een mailtje moet sturen, ben ik dat.”

Ben: “En tijdens repetities is Kazemier de indicator voor wanneer we eten nodig hebben. Als hij honger heeft, loopt hij spontaan weg van de drums.”

Florian: “Wat ik het liefst wil, is leven van de muziek. Met je passie je brood verdienen.”

Vince: “En wat zeg jij nou altijd Ben?”

Ben: “Wij gaan op Lowlands staan. Ik heb het al zo vaak tegen mezelf gezegd. Het klinkt gewoon heel cool.”